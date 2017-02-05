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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
Состав команд
Лозанна
- Основной состав
- 22 Kevin Martin II Вратарь
- 7 Кололли Беньямин Защитник
- 8 Араз Муса Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 11 Samuele Campo
- 18 Andrea Maccoppi
- 6 Elton Monteiro
- 24 Xavier Tomas
- 4 Jeremy Maniere
- 16 Nicolas Getaz
- Главный тренер: Fabio Celestini
Люцерн
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 16 Аффольтер Франсуа Защитник
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 5 Lucao II
- 7 Клаудио Лустенбергер
- 68 Francisco IV
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 31.07.2016 Лозанна 4:4 Тун С
- 24.07.2016 Грасcхоппер 2:0 Лозанна С
- 12.07.2016 Марсель 1:2 Лозанна ТМК
- 08.07.2016 Базель 2:3 Лозанна ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн С
- 19.07.2016 Люцерн 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 16.07.2016 Люцерн 4:2 Шальке 04 ТМК
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн Суперлига
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна Суперлига
- 11.05.2014 Люцерн 3:4 Лозанна Суперлига
- 23.03.2014 Лозанна 1:0 Люцерн Суперлига
- 04.12.2013 Люцерн 2:0 Лозанна Кубок Швейцарии
- 26.10.2013 Лозанна 0:1 Люцерн Суперлига
- 14.07.2013 Люцерн 2:0 Лозанна Суперлига
- 25.05.2013 Лозанна 3:0 Люцерн Суперлига
- 13.04.2013 Люцерн 1:0 Лозанна Суперлига
- 01.12.2012 Люцерн 0:0 Лозанна Суперлига
- 23.09.2012 Лозанна 1:0 Люцерн Суперлига
- 12.05.2012 Люцерн 3:2 Лозанна Суперлига
- 19.02.2012 Лозанна 0:0 Люцерн Суперлига
- 27.10.2011 Люцерн 2:0 Лозанна Суперлига
- 03.08.2011 Лозанна 0:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|19
|16
|2
|1
|53 - 15
|50
|2.
|Янг Бойз
|18
|10
|5
|3
|42 - 24
|35
|3.
|Люцерн
|0:0
|19
|9
|3
|7
|36 - 33
|30
|4.
|Сьон
|18
|9
|2
|7
|38 - 31
|29
|5.
|Грасcхоппер
|19
|6
|4
|9
|26 - 33
|22
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|7.
|Лозанна
|0:0
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|8.
|Тун
|19
|4
|7
|8
|24 - 34
|19
|9.
|Лугано
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|10.
|Вадуц
|0:0
|19
|4
|5
|10
|21 - 43
|17
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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