  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 13488
Янг Бойз
3:1
Конец матча
Сьон
0'
1:0
33' Гол
Роша Ален
2:0
40' Гол
Оаро Гийом
3:0
50' Гол
Шик Торстен
63' Желтая карточка
Карлен Грегори
3:1
66' Гол
Аколо Чадрак
75' Желтая карточка
Шик Торстен
78' Желтая карточка
Оаро Гийом
88' Желтая карточка
Закария Денис
90' Желтая карточка
Саного Секу
90' Желтая карточка
Итаперуна Лео
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Итаперуна Лео получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Саного Секу получает желтую карточку.
89'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
Желтая карточка
88'
Закария Денис получает желтую карточку.
85'
Сьон производит замену. Nicolas Luechinger уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его

81'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Сулеймани Миралем заменяет его
Желтая карточка
78'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
Желтая карточка
75'
Шик Торстен получает желтую карточку.
66'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Бертоне Леонардо заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
65'
Сьон производит замену. Конате Мусса уходит, и Итаперуна Лео заменяет его
Желтая карточка
63'
Карлен Грегори получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шик Торстен.
46'
Сьон производит замену. Жанье Па-Моду уходит, и Муянги Биа Джеффри заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оаро Гийом.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Роша Ален.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация