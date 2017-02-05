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Стадион: Стад де Суиз Зрители: 13488
1:0
33' ГолРоша Ален
2:0
40' ГолОаро Гийом
3:0
50' ГолШик Торстен
63' Желтая карточкаКарлен Грегори
3:1
66' ГолАколо Чадрак
75' Желтая карточкаШик Торстен
78' Желтая карточкаОаро Гийом
88' Желтая карточкаЗакария Денис
90' Желтая карточкаСаного Секу
90' Желтая карточкаИтаперуна Лео
|
33'
1:0
40'
2:0
50'
3:0
63'
66'
3:1
75'
78'
88'
90'
90'
Состав команд
18
Мвого
Ивон
43
Мбабу
Кевин
21
Роша
Ален
23
Саттер
Скотт
35
Саного
Секу
10
Раве
Йорик
19
Шик
Торстен
99
Оаро
Гийом
66
Адао
Жоаким
14
Конате
Мусса
13
Аколо
Чадрак
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 23 Саттер Скотт Защитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 28 Закария Денис Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 26 Бюрги Николас Защитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- 16 Taulan Seferi Sulejmanov
- Главный тренер: Хюттер Ади
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 50 Nicolas Luechinger Защитник
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 17 Жанье Па-Моду Защитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 5 Салатич Веролюб Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 13 Аколо Чадрак Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 22 Фоллонье Даниэль Нападающий
- 89 Итаперуна Лео Нападающий
- 27 Bruno Ferreira Morgado
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 19.07.2016 Янг Бойз 1:1 Галатасарай У
- 13.07.2016 Янг Бойз 3:3 Боруссия М У
Сьон (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
- 16.07.2016 Сьон 1:2 ПСВ ТМК
- 09.07.2016 Сьон 3:3 Монако ТМК
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Сьон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 08.05.2016 Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.03.2016 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 22.11.2015 Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
- 23.08.2015 Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 25.05.2015 Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
- 08.03.2015 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 09.11.2014 Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2014 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2014 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 26.02.2014 Сьон 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 05.10.2013 Сьон 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 13.07.2013 Янг Бойз 2:0 Сьон Суперлига
- 21.04.2013 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 17.03.2013 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 02.12.2012 Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига
- 19.08.2012 Сьон 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 20.05.2012 Янг Бойз 3:0 Сьон Суперлига
- 12.02.2012 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|19
|16
|2
|1
|53 - 15
|50
|2.
|Янг Бойз
|19
|11
|5
|3
|45 - 25
|38
|3.
|Люцерн
|19
|9
|3
|7
|40 - 37
|30
|4.
|Сьон
|19
|9
|2
|8
|39 - 34
|29
|5.
|Грасcхоппер
|19
|6
|4
|9
|26 - 33
|22
|6.
|Санкт-Галлен
|19
|6
|4
|9
|21 - 28
|22
|7.
|Лозанна
|19
|5
|4
|10
|34 - 38
|19
|8.
|Тун
|19
|4
|7
|8
|24 - 34
|19
|9.
|Лугано
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|10.
|Вадуц
|19
|4
|5
|10
|22 - 44
|17
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Итаперуна Лео получает желтую карточку.
90'
Саного Секу получает желтую карточку.
89'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
88'
Закария Денис получает желтую карточку.
85'
Сьон производит замену. Nicolas Luechinger уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
81'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Сулеймани Миралем заменяет его
78'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
75'
Шик Торстен получает желтую карточку.
66'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Бертоне Леонардо заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
65'
Сьон производит замену. Конате Мусса уходит, и Итаперуна Лео заменяет его
63'
Карлен Грегори получает желтую карточку.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шик Торстен.
46'
Сьон производит замену. Жанье Па-Моду уходит, и Муянги Биа Джеффри заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оаро Гийом.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Роша Ален.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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