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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
2' ГолЭльюнусси Мохамед
12' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
2:0
23' ГолЭльюнусси Мохамед
3:0
36' ГолЭльюнусси Мохамед
45' Желтая карточкаБаланта Эдер
4:0
85' ГолЯнко Марк
|
2'
1:0
12'
23'
2:0
36'
3:0
45'
85'
4:0
Состав команд
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
23
Сальви
Мирко
11
Carlinhos
VI
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Вайлати Германо Вратарь
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 29 Пикель Шарль Полузащитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 23 Сальви Мирко Вратарь
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 3 Йозинович Горан Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- 11 Carlinhos VI Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 4 Падалино Марко Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 6 Урбано Орландо
- 19 Рей Антуан
- 30 Francesco Russo
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон С
- 19.07.2016 Базель 3:3 Вольфсбург ТМК
- 16.07.2016 Базель 0:1 Монако ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн С
- 09.07.2016 Лугано 4:0 Серветт ТМК
- 06.07.2016 Сементина 0:7 Лугано ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Лугано: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано Суперлига
- 20.04.2016 Базель 3:0 Лугано Суперлига
- 13.04.2016 Лугано 1:4 Базель Суперлига
- 26.09.2015 Базель 3:1 Лугано Суперлига
- 22.08.2015 Лугано 1:3 Базель Суперлига
- 02.07.2010 Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|19
|16
|2
|1
|53 - 15
|50
|2.
|Янг Бойз
|18
|10
|5
|3
|42 - 24
|35
|3.
|Сьон
|18
|9
|2
|7
|38 - 31
|29
|4.
|Люцерн
|18
|9
|2
|7
|36 - 33
|29
|5.
|Грасcхоппер
|19
|6
|4
|9
|26 - 33
|22
|6.
|Санкт-Галлен
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|7.
|Тун
|19
|4
|7
|8
|24 - 34
|19
|8.
|Лозанна
|18
|5
|3
|10
|30 - 34
|18
|9.
|Лугано
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|10.
|Вадуц
|18
|4
|4
|10
|21 - 43
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Пикель Шарль заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
78'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
78'
Базель производит замену. Шпорар Андраж уходит, и Янко Марк заменяет его
66'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Баланта Эдер получает желтую карточку.
36'
23'
12'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
4'
Лугано производит замену. Йозинович Горан уходит, и Мартиньони Бруно заменяет его
2'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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