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Стадион:
Базель
4:0
Конец матча
Лугано
0'
1:0
2' Гол
Эльюнусси Мохамед
12' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
2:0
23' Гол
Эльюнусси Мохамед
3:0
36' Гол
Эльюнусси Мохамед
45' Желтая карточка
Баланта Эдер
4:0
85' Гол
Янко Марк
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Пикель Шарль заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
78'
Лугано производит замену. Carlinhos уходит, и Мизрахи Офир заменяет его
78'
Базель производит замену. Шпорар Андраж уходит, и Янко Марк заменяет его
66'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Калла Давиде заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Баланта Эдер получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
Желтая карточка
12'
Алиоски Эгзиян получает желтую карточку.
4'
Лугано производит замену. Йозинович Горан уходит, и Мартиньони Бруно заменяет его
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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