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Стадион: Рейнпарк
0:0
Первый тайм: 13'
Состав команд
29
Бюлер
Марио
21
Хагги
Карим
14
Гельми
Рой
28
Toko
III
11
Буэсс
Роман
Вадуц 4-1-2-3
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 20 Хаслер Николас Защитник
- 3 Гриппо Симоне Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 11 Бургмайер Франц Нападающий
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Главный тренер: Giorgio Contini
Санкт-Галлен 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 3 Kofi Schulz Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 11 Буэсс Роман Полузащитник
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Предыдущие игры
Вадуц (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
- 24.07.2016 Тун 1:1 Вадуц С
- 21.07.2016 Вадуц 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 17.07.2016 Хоффенхайм 4:0 Вадуц ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 16.07.2016 Санкт-Галлен 2:0 Кайзерслаутерн ТМК
- 09.07.2016 Штуттгарт 4:1 Санкт-Галлен ТМК
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Галлен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.05.2016 Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига
- 10.04.2016 Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 06.12.2015 Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига
- 29.08.2015 Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.04.2015 Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига
- 22.03.2015 Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.03.2015 Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.11.2014 Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига
- 14.09.2014 Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.03.2013 Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи. Сборные
- 23.05.2012 Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 24.07.2011 Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|19
|16
|2
|1
|53 - 15
|50
|2.
|Янг Бойз
|18
|10
|5
|3
|42 - 24
|35
|3.
|Люцерн
|0:0
|19
|9
|3
|7
|36 - 33
|30
|4.
|Сьон
|18
|9
|2
|7
|38 - 31
|29
|5.
|Грасcхоппер
|19
|6
|4
|9
|26 - 33
|22
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|7.
|Лозанна
|0:0
|19
|5
|4
|10
|30 - 34
|19
|8.
|Тун
|19
|4
|7
|8
|24 - 34
|19
|9.
|Лугано
|19
|4
|6
|9
|23 - 39
|18
|10.
|Вадуц
|0:0
|19
|4
|5
|10
|21 - 43
|17
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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