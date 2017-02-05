Стадион: ВВК Арена Зрители: 26812
0:1
26' ГолГебреселассие Теодор
1:1
28' ГолШмид Жонатан
49' Желтая карточкаКор Доминик
54' Желтая карточкаГарсия Улиссес
65' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:2
65' ПенальтиКрузе Макс
2:2
79' ГолКу Джа-Чхоль
88' Желтая карточкаВелькович Милош
3:2
90' ГолБобадилья Рауль
90' Желтая карточкаБобадилья Рауль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
Гарсия Улиссес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тейгль Георг.
94'
Бобадилья Рауль получает желтую карточку за снятую майку
94'
Ку Джа-Чхоль сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бобадилья Рауль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Бобадилья Рауль на финте ушёл от оппонента.
94'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
93'
Гарсия Улиссес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Фритц Клеменс
92'
92'
Юханнссон Арон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Макс Филипп ошибается в защите.
92'
Тейгль Георг из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
90'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Тейгль Георг пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
89'
Макс Филипп исполняет штрафной удар, но его блокируют
88'
Велькович Милош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Тейгль Георг заработал фол.
87'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
87'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
87'
86'
Гнабри Серж исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
85'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
84'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
84'
84'
84'
84'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
83'
Видвальд Феликс выбил мяч на угловой.
83'
82'
Гарсия Улиссес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тейгль Георг.
82'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 26812 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ку Джа-Чхоль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
79'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
79'
78'
78'
Гнабри Серж из команды Вердер делает пас партнеру.
78'
77'
76'
76'
Юханнссон Арон имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
76'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
76'
76'
75'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
75'
Гнабри Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Качар Гойко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бауэр Роберт.
73'
73'
73'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бобадилья Рауль.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Ку Джа-Чхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
69'
69'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
68'
68'
Тейгль Георг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
67'
67'
67'
67'
66'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
65'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Хинтереггер Мартин фолит в штрафной площади. Гнабри Серж пострадал
64'
63'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
62'
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
60'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
59'
59'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
56'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
55'
54'
Гарсия Улиссес получает желтую карточку.
54'
Гарсия Улиссес из команды Вердер делает подножку. Шмид Жонатан заработал фол.
53'
Тактическая замена. Алтынтоп Халил уходит с поля и его заменяет Качар Гойко
52'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Делани Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Кор Доминик получает желтую карточку.
49'
Шмид Жонатан атакует сзади соперника. Гнабри Серж пострадал.
48'
48'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
46'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гнабри Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
43'
Юнузович Златко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
43'
43'
42'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
42'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
37'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
37'
37'
36'
Сане Людовик из команды Вердер делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
33'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер наносит неточный удар с лета
33'
32'
Юнузович Златко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмид Жонатан.
31'
31'
31'
Делани Томас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
28'
Бобадилья Рауль сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шмид Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
28'
28'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
28'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
26'
Бауэр Роберт сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гебреселассие Теодор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
26'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
26'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
23'
Юнузович Златко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
22'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Велькович Милош заработал фол.
21'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
19'
18'
Бобадилья Рауль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
18'
16'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
16'
16'
Юнузович Златко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Гнабри Серж получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ку Джа-Чхоль.
12'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
9'
Бобадилья Рауль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
8'
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
4'
4'
Алтынтоп Халил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 3:2 Вердер
Аугсбург
54.2% (116)
Ничья:
32.7% (70)
Вердер
13.1% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.2% (56)
1:0 Аугсбург:
26.2% (56)
2:1 Аугсбург:
23.8% (51)
1:2 Вердер:
6.1% (13)
2:2 Ничья:
4.2% (9)
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