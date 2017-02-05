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Стадион: Зрители: 26812
Аугсбург
3:2
Конец матча
Вердер
0'
0:1
26' Гол
Гебреселассие Теодор
1:1
28' Гол
Шмид Жонатан
49' Желтая карточка
Кор Доминик
54' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
65' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:2
65' Пенальти
Крузе Макс
2:2
79' Гол
Ку Джа-Чхоль
88' Желтая карточка
Велькович Милош
3:2
90' Гол
Бобадилья Рауль
90' Желтая карточка
Бобадилья Рауль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
95'
Гарсия Улиссес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тейгль Георг.
Желтая карточка
94'
Бобадилья Рауль получает желтую карточку за снятую майку
94'
Ку Джа-Чхоль сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бобадилья Рауль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

94'
Бобадилья Рауль на финте ушёл от оппонента.
94'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
93'
Гарсия Улиссес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
93'
Удар от ворот произведет Аугсбург
93'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Фритц Клеменс
92'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Юханнссон Арон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Макс Филипп ошибается в защите.
92'
Тейгль Георг из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Удар от ворот произведет Вердер
91'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
90'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
89'
Тейгль Георг пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
89'
Макс Филипп исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
88'
Велькович Милош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Тейгль Георг заработал фол.
87'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
87'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
Угловой
87'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
86'
Гнабри Серж исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
85'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Тейгль Георг из команды Аугсбург делает навес
84'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
83'
Видвальд Феликс выбил мяч на угловой.
83'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Гарсия Улиссес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тейгль Георг.
82'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 26812 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Верхаг Пауль сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ку Джа-Чхоль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
79'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
79'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
78'
Гнабри Серж из команды Вердер делает пас партнеру.
78'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
77'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Аугсбург
76'
Юханнссон Арон имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
76'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
76'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
75'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
Удар от ворот произведет Аугсбург
75'
Гнабри Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
74'
Качар Гойко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бауэр Роберт.
73'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Сане Людовик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бобадилья Рауль.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ку Джа-Чхоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
69'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Вердер
68'
Тейгль Георг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Качар Гойко из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
67'
Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
Описание гола
65'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Желтая карточка
65'
Хинтереггер Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Хинтереггер Мартин фолит в штрафной площади. Гнабри Серж пострадал
64'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
63'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Тейгль Георг
62'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
60'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
59'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Велькович Милош из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
56'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Удар от ворот произведет Вердер
55'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Гарсия Улиссес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Гарсия Улиссес из команды Вердер делает подножку. Шмид Жонатан заработал фол.
53'
Тактическая замена. Алтынтоп Халил уходит с поля и его заменяет Качар Гойко
52'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
52'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
52'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Делани Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
49'
Кор Доминик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Шмид Жонатан атакует сзади соперника. Гнабри Серж пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Вердер
48'
Кор Доминик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
Фол, нарушение
46'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Гнабри Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
45'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
43'
Юнузович Златко бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
43'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
43'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
42'
Хинтереггер Мартин выбил мяч на угловой.
42'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Бартельс Фин заработал фол.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
37'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
37'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Сане Людовик из команды Вердер делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Удар от ворот произведет Аугсбург
33'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер наносит неточный удар с лета
33'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
32'
Юнузович Златко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмид Жонатан.
31'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
31'
Делани Томас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
28'
Бобадилья Рауль сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шмид Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
28'
Удар от ворот произведет Вердер
28'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
28'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Делани Томас из команды Вердер делает подножку. Чжи Дон-Вонь заработал фол.
26'
Бауэр Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гебреселассие Теодор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
26'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
26'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
25'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
23'
Юнузович Златко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Велькович Милош заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Делани Томас заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес
18'
Бобадилья Рауль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
18'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
16'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Аугсбург
16'
Юнузович Златко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
15'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Гнабри Серж получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ку Джа-Чхоль.
12'
Юнузович Златко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Бобадилья Рауль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
8'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Аугсбург
6'
Удар от ворот произведет Аугсбург
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Аугсбург
4'
Алтынтоп Халил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
3'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
3'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 3:2 Вердер
Аугсбург
54.2% (116)
Ничья:
32.7% (70)
Вердер
13.1% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.2% (56)
Аугсбург:
26.2% (56)
Аугсбург:
23.8% (51)
Вердер:
6.1% (13)
Ничья:
4.2% (9)
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