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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Боруссия Парк
0:0
Перерыв
Состав команд
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
28
Хан
Андре
10
Азар
Торган
13
Штиндль
Ларс
Боруссия М 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 6 Крамер Кристоф Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 28 Хан Андре Полузащитник
- 10 Азар Торган Полузащитник
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- 11 Раффаэл де Араужо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 27 Корб Юлиан Защитник
- 14 Шульц Нико Полузащитник
- 22 Бенеш Ласло Полузащитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 19 Джонсон Фабиан Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Эльведи Нико Травмирован
- Шульц Марвин Травмирован
- Стробл Тобиас Травмирован
- Траоре Ибраима Травмирован
Фрайбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Шволов Александер Вратарь
- 17 Кюблер Лукас Защитник
- 5 Гульде Мануэль Защитник
- 4 Сеюнджю Чаглар Защитник
- 30 Гюнтер Кристиан Защитник
- 6 Абраши Амир Полузащитник
- 8 Франц Майк Полузащитник
- 19 Хаберер Яник Полузащитник
- 32 Грифо Винченцо Полузащитник
- 18 Петерсен Нильс Нападающий
- 7 Нидерлехнер Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Гикевич Рафал Вратарь
- 2 Игнёвски Александр Защитник
- 24 Нидермайер Георг Защитник
- 11 Булут Онур Полузащитник
- 23 Шустер Юлиан Полузащитник
- 27 Хёфлер Николас Полузащитник
- 14 Нильсен Ховард Нападающий
- Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Кемпф Марк-Оливер Травмирован
- Штенцель Паскаль Травмирован
- Сьерро Венсан Травмирован
Предыдущие игры
Боруссия М (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 24.09.2016 Боруссия М 2:0 Ингольштадт Б
- 21.09.2016 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Б
- 17.09.2016 Боруссия М 4:1 Вердер Б
- 10.09.2016 Фрайбург 3:1 Боруссия М Б
- 27.08.2016 Боруссия М 2:1 Байер Л Б
- 20.08.2016 Дрохтерcен-Асcель 0:1 Боруссия М КГ
- 13.08.2016 Боруссия М 0:0 Лацио ТМК
Фрайбург (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 10.12.2016 Фрайбург 1:0 Дармштадт Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вердер 1:3 Фрайбург Б
- 22.10.2016 Фрайбург 2:1 Аугсбург Б
- 15.10.2016 Хоффенхайм 2:1 Фрайбург Б
- 01.10.2016 Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 23.09.2016 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Б
- 20.09.2016 Фрайбург 1:0 Гамбург Б
- 16.09.2016 Кёльн 3:0 Фрайбург Б
- 10.09.2016 Фрайбург 3:1 Боруссия М Б
- 28.08.2016 Герта 2:1 Фрайбург Б
- 20.08.2016 Бабельсберг 0:4 Фрайбург КГ
- 30.07.2016 Фрайбург 0:0 Мюнхен-1860 ТМК
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Фрайбург: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
- 10.09.2016 Фрайбург 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 03.02.2015 Боруссия М 1:0 Фрайбург Бундеслига
- 31.08.2014 Фрайбург 0:0 Боруссия М Бундеслига
- 19.04.2014 Фрайбург 4:2 Боруссия М Бундеслига
- 01.12.2013 Боруссия М 1:0 Фрайбург Бундеслига
- 30.03.2013 Фрайбург 2:0 Боруссия М Бундеслига
- 03.11.2012 Боруссия М 1:1 Фрайбург Бундеслига
- 10.03.2012 Боруссия М 0:0 Фрайбург Бундеслига
- 01.10.2011 Фрайбург 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 07.05.2011 Боруссия М 2:0 Фрайбург Бундеслига
- 12.12.2010 Фрайбург 3:0 Боруссия М Бундеслига
- 27.02.2010 Боруссия М 1:1 Фрайбург Бундеслига
- 27.09.2009 Фрайбург 3:0 Боруссия М Бундеслига
- 11.05.2008 Боруссия М 2:3 Фрайбург Бундеслига 2
- 11.12.2007 Фрайбург 1:3 Боруссия М Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|43 - 12
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|19
|8
|10
|1
|32 - 19
|34
|4.
|Герта
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 21
|33
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 16
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|9.
|Байер Л
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 29
|24
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 21
|22
|11.
|Майнц
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 32
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 27
|21
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 26
|20
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Гамбург
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 35
|16
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 30
|15
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
46'
46'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нидерлехнер Флориан бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
45'
45'
Хаберер Яник нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
Азар Торган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
42'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М. Это Петерсен Нильс заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
40'
Кристенсен Андреас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
39'
39'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
38'
Удар от ворот произведет Боруссия М
38'
Сеюнджю Чаглар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
37'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
36'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
35'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
33'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Раффаэл де Араужо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
30'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Кюблер Лукас заработал фол.
22'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М подал угловой справа.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
17'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
17'
17'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
17'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
16'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
15'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
13'
12'
Хан Андре из команды Боруссия М делает навес
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает неудачный навес.
11'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
8'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Петерсен Нильс заработал фол.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
7'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
3'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
2'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Фрайбург
Боруссия М
81.6% (182)
Ничья:
16.1% (36)
Фрайбург
2.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
37.7% (84)
1:0 Боруссия М:
24.2% (54)
1:1 Ничья:
13% (29)
2:0 Боруссия М:
11.2% (25)
3:1 Боруссия М:
4% (9)
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