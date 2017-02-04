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Стадион:
Боруссия М
0:0
Перерыв
Фрайбург
0'
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
46'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Угловой
46'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нидерлехнер Флориан бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Угловой
45'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
45'
Хаберер Яник нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
Азар Торган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
42'
Кристенсен Андреас выбил мяч на угловой.
42'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М. Это Петерсен Нильс заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Удар от ворот произведет Фрайбург
40'
Кристенсен Андреас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
39'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
38'
Удар от ворот произведет Боруссия М
38'
Сеюнджю Чаглар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
38'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
37'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
36'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
35'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Хаберер Яник из команды Фрайбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
33'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
33'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Раффаэл де Араужо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Удар от ворот произведет Фрайбург
30'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Кюблер Лукас заработал фол.
22'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М подал угловой справа.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Азар Торган на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
17'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
17'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Угловой
17'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
17'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
16'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Угловой
15'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
15'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
13'
Хан Андре из команды Боруссия М делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
13'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хан Андре из команды Боруссия М делает навес
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает неудачный навес.
Угловой
11'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
10'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Петерсен Нильс заработал фол.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
7'
Дауд Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
3'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
2'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Фрайбург
Боруссия М
81.6% (182)
Ничья:
16.1% (36)
Фрайбург
2.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
37.7% (84)
Боруссия М:
24.2% (54)
Ничья:
13% (29)
Боруссия М:
11.2% (25)
Боруссия М:
4% (9)
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