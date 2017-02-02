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Стадион:
Гамбург
 
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Байер Л
announcement
-
До начала матча осталось 5 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Байер Л, который состоится 03.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Гамбург - Байер Л
Гамбург
12.2% (27)
Ничья:
25.7% (57)
Байер Л
62.2% (138)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
36.9% (82)
Ничья:
22.1% (49)
Байер Л:
11.3% (25)
Байер Л:
4.1% (9)
Гамбург:
4.1% (9)
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