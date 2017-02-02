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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Фолькспаркштадион
Состав команд
20
Экдаль
Олбин
17
Костич
Филип
21
Топрак
Омер
44
Кампль
Кевин
19
Брандт
Юлиан
Гамбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Матения Кристиан Вратарь
- 2 Дикмайер Деннис Защитник
- 9 Пападопулос Кирьякос Защитник
- 13 Маврай Мергим Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 20 Экдаль Олбин Полузащитник
- 22 Остшолек Маттиас Полузащитник
- 27 Мюллер Николай Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 7 Вуд Бобби Нападающий
- Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Ласогга Пьер-Мишель Травмирован
- Сакаи Готоку Дисквалифицирован
Байер Л 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Лено Бернд Вратарь
- 39 Хенрихс Бенджамин Защитник
- 4 Та Джонатан Защитник
- 21 Топрак Омер Защитник
- 18 Венделл Боргес Защитник
- 20 Арангис Чарлес Полузащитник
- 44 Кампль Кевин Полузащитник
- 38 Беллараби Карим Полузащитник
- 10 Чалханоглу Хакан Полузащитник
- 19 Брандт Юлиан Нападающий
- 11 Кисслинг Штефан Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Эрнандес Хавьер Травмирован
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 10.12.2016 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 26.11.2016 Гамбург 2:2 Вердер Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 01.10.2016 Герта 2:0 Гамбург Б
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 20.09.2016 Фрайбург 1:0 Гамбург Б
- 17.09.2016 Гамбург 0:4 РБ Лейпциг Б
- 10.09.2016 Байер Л 3:1 Гамбург Б
- 27.08.2016 Гамбург 1:1 Ингольштадт Б
- 22.08.2016 Цвиккау 0:1 Гамбург КГ
- 10.08.2016 Кальяри 1:1 Гамбург ТМК
Байер Л (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 Байер Л 1:1 Фрайбург Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 05.11.2016 Байер Л 3:2 Дармштадт Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Байер Л 0:3 Хоффенхайм Б
- 15.10.2016 Вердер 2:1 Байер Л Б
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Б
- 24.09.2016 Майнц 2:3 Байер Л Б
- 21.09.2016 Байер Л 0:0 Аугсбург Б
- 17.09.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Б
- 10.09.2016 Байер Л 3:1 Гамбург Б
- 27.08.2016 Боруссия М 2:1 Байер Л Б
- 21.08.2016 Хауэнштайн 1:2 Байер Л КГ
- 13.08.2016 Байер Л 2:0 Реал Сосьедад ТМК
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 10.09.2016 Байер Л 3:1 Гамбург Бундеслига
- 13.03.2016 Байер Л 1:0 Гамбург Бундеслига
- 17.10.2015 Гамбург 0:0 Байер Л Бундеслига
- 04.04.2015 Байер Л 4:0 Гамбург Бундеслига
- 01.11.2014 Гамбург 1:0 Байер Л Бундеслига
- 04.04.2014 Гамбург 2:1 Байер Л Бундеслига
- 09.11.2013 Байер Л 5:3 Гамбург Бундеслига
- 18.05.2013 Гамбург 0:1 Байер Л Бундеслига
- 15.12.2012 Байер Л 3:0 Гамбург Бундеслига
- 08.04.2012 Гамбург 1:1 Байер Л Бундеслига
- 05.11.2011 Байер Л 2:2 Гамбург Бундеслига
- 07.05.2011 Байер Л 1:1 Гамбург Бундеслига
- 11.12.2010 Гамбург 2:4 Байер Л Бундеслига
- 14.03.2010 Байер Л 4:2 Гамбург Бундеслига
- 17.10.2009 Гамбург 0:0 Байер Л Бундеслига
- 22.02.2009 Байер Л 1:2 Гамбург Бундеслига
- 13.09.2008 Гамбург 3:2 Байер Л Бундеслига
- 12.03.2008 Гамбург 3:2 Байер Л Лига Европы
- 06.03.2008 Байер Л 1:0 Гамбург Лига Европы
- 09.02.2008 Байер Л 1:1 Гамбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 11
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|7
|10
|1
|31 - 19
|31
|6.
|Герта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 21
|30
|7.
|Кёльн
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 16
|29
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 30
|26
|9.
|Байер Л
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 28
|24
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 31
|22
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 29
|15
|17.
|Гамбург
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 35
|13
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
-
До начала матча осталось 5 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Байер Л, который состоится 03.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Байер Л, который состоится 03.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Гамбург - Байер Л
Гамбург
12.2% (27)
Ничья:
25.7% (57)
Байер Л
62.2% (138)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
36.9% (82)
1:1 Ничья:
22.1% (49)
0:1 Байер Л:
11.3% (25)
0:2 Байер Л:
4.1% (9)
2:1 Гамбург:
4.1% (9)
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