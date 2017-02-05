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Стадион:
Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 75'
Дармштадт
0'
27' Желтая карточка
Хеллер Марсель
36' Желтая карточка
Нимейер Петер
74' Желтая карточка
Милошевич Александер
1:0
74' Пенальти
Хасебе Макото
75'
Второй тайм
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Описание гола
74'
Г О О О О О Л - Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр забивает пенальти
Желтая карточка
74'
Милошевич Александер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
ПЕНАЛТИ! - Милошевич Александер тянет соперника за майку в штрафной площади. Вальехо Хесус заработал пенальти для своей команды
Угловой
73'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
73'
Ребич Анте бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает навес
71'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
70'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
70'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
69'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
69'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
68'
Тактическая замена. Бойд Терренс уходит с поля и его заменяет Колак Антонио-Мирко
Офсайд
68'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр в офсайде
68'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
67'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ребич Анте мяча так и не получил
67'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
66'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес
Угловой
66'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
66'
Милошевич Александер выбил мяч на угловой.
66'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
65'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
65'
Маскарель Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
64'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает навес
63'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
62'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Сиригу Сандро
61'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Майер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
60'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
60'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает навес
59'
Бойд Терренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
59'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
59'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
57'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
56'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
55'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает подножку. Хргота Бранимир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Хргота Бранимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает навес
52'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
Угловой
52'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
52'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт отвел угрозу отличным подкатом
52'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
51'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает подножку. Абрахам Давид заработал фол.
Травма, повреждение
50'
Федецкий Артём возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Федецкий Артём получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Федецкий Артём на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
48'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
47'
Бойд Терренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
45'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Абрахам Давид.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
40'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
39'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Хргота Бранимир заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Ребич Анте получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Милошевич Александер.
Угловой
37'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
36'
Нимейер Петер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Нимейер Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Милошевич Александер из команды СК Дармштадт делает передачу одноклубнику.
Угловой
34'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
34'
Чендлер Тимоти выбил мяч на угловой.
32'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает навес
32'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
31'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
31'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
31'
Нимейер Петер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ощипка Бастиан.
Угловой
30'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
30'
Милошевич Александер выбил мяч на угловой.
30'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
27'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Хеллер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Хеллер Марсель совершает грубый фол. Ребич Анте был жертвой
26'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
26'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
25'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт делает навес
25'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Абрахам Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
20'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
19'
Ребич Анте отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
18'
Сэм Сидней отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
17'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Ребич Анте заработал фол.
16'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
16'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
16'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
15'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
14'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
14'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
11'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Майер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
Офсайд
8'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
7'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
6'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
4'
Розентал Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
3'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
3'
Чендлер Тимоти отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
3'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
2'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Дармштадт
Айнтрахт Фр
91.2% (197)
Ничья:
6.9% (15)
Дармштадт
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
31% (67)
Айнтрахт Фр:
26.4% (57)
Айнтрахт Фр:
21.8% (47)
Айнтрахт Фр:
6% (13)
Ничья:
4.6% (10)
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