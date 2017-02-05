Стадион: Коммерцбанк-Арена
1:0
Второй тайм: 75'
27' Желтая карточкаХеллер Марсель
36' Желтая карточкаНимейер Петер
74' Желтая карточкаМилошевич Александер
1:0
74' ПенальтиХасебе Макото
Второй тайм
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
74'
Г О О О О О Л - Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр забивает пенальти
74'
Милошевич Александер получает желтую карточку.
74'
ПЕНАЛТИ! - Милошевич Александер тянет соперника за майку в штрафной площади. Вальехо Хесус заработал пенальти для своей команды
73'
73'
Ребич Анте бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
72'
71'
70'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
70'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
69'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
69'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
68'
Тактическая замена. Бойд Терренс уходит с поля и его заменяет Колак Антонио-Мирко
68'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр в офсайде
68'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
67'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ребич Анте мяча так и не получил
67'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
66'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает навес
66'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
66'
Милошевич Александер выбил мяч на угловой.
66'
65'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
65'
Маскарель Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
64'
64'
63'
63'
Федецкий Артём выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
62'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Сиригу Сандро
61'
61'
Майер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
60'
60'
59'
Бойд Терренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
59'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
57'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
56'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает подножку. Хргота Бранимир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Хргота Бранимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
52'
52'
52'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
52'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт отвел угрозу отличным подкатом
52'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает подножку. Абрахам Давид заработал фол.
50'
Федецкий Артём возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Федецкий Артём получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Федецкий Артём на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
48'
47'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Бойд Терренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Абрахам Давид.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
40'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
39'
39'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Хргота Бранимир заработал фол.
37'
Ребич Анте получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Милошевич Александер.
37'
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Нимейер Петер получает желтую карточку.
36'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Нимейер Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Милошевич Александер из команды СК Дармштадт делает передачу одноклубнику.
34'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
34'
Чендлер Тимоти выбил мяч на угловой.
32'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
31'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
31'
Нимейер Петер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ощипка Бастиан.
30'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
30'
Милошевич Александер выбил мяч на угловой.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
27'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Хеллер Марсель получает желтую карточку.
27'
Хеллер Марсель совершает грубый фол. Ребич Анте был жертвой
26'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает навес
26'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
25'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт делает навес
25'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Абрахам Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
20'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
20'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
19'
Ребич Анте отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
18'
18'
Сэм Сидней отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
17'
17'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Ребич Анте заработал фол.
16'
16'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает навес
16'
16'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
15'
Градецки Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
15'
14'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Хеллер Марсель заработал фол.
14'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
11'
11'
Маскарель Омар из команды Айнтрахт Фр делает навес
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Майер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
8'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
7'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
6'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
4'
4'
Розентал Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
3'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
3'
Чендлер Тимоти отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
3'
2'
2'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Дармштадт
Айнтрахт Фр
91.2% (197)
Ничья:
6.9% (15)
Дармштадт
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Айнтрахт Фр:
31% (67)
1:0 Айнтрахт Фр:
26.4% (57)
2:1 Айнтрахт Фр:
21.8% (47)
3:1 Айнтрахт Фр:
6% (13)
1:1 Ничья:
4.6% (10)
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