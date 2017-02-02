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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Б
- 23.09.2016 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
- 17.09.2016 Боруссия Д 6:0 Дармштадт Б
- 10.09.2016 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Б
- 27.08.2016 Боруссия Д 2:1 Майнц Б
- 22.08.2016 Айнтрахт Трир 0:3 Боруссия Д КГ
- 15.08.2016 Зандхаузен 0:3 Боруссия Д ТМК
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 25.11.2016 Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг Б
- 18.11.2016 Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Дармштадт 0:2 РБ Лейпциг Б
- 23.10.2016 РБ Лейпциг 3:1 Вердер Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2016 РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Б
- 25.09.2016 Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Б
- 21.09.2016 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Б
- 17.09.2016 Гамбург 0:4 РБ Лейпциг Б
- 10.09.2016 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Б
- 28.08.2016 Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2016 Динамо Дрезден 2:2 РБ Лейпциг КГ
- 27.07.2016 РБ Лейпциг 2:0 Вюрцбург Кикерс ТМК
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 10.09.2016 РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 11
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|7
|10
|1
|31 - 19
|31
|6.
|Герта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 21
|30
|7.
|Кёльн
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 16
|29
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 30
|26
|9.
|Байер Л
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 28
|24
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 31
|22
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 20
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 29
|15
|17.
|Гамбург
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 35
|13
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
-
До начала матча осталось 1 день 13 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - РБ Лейпциг, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - РБ Лейпциг, который состоится 04.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д
73.7% (70)
Ничья:
20% (19)
РБ Лейпциг
6.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
41.1% (39)
1:1 Ничья:
15.8% (15)
1:0 Боруссия Д:
14.7% (14)
2:0 Боруссия Д:
8.4% (8)
2:2 Ничья:
3.2% (3)
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