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Стадион:
Боруссия Д
 
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РБ Лейпциг
announcement
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До начала матча осталось 1 день 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - РБ Лейпциг, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д
73.7% (70)
Ничья:
20% (19)
РБ Лейпциг
6.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
41.1% (39)
Ничья:
15.8% (15)
Боруссия Д:
14.7% (14)
Боруссия Д:
8.4% (8)
Ничья:
3.2% (3)
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