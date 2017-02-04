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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Рейн Энерги Зрители: 48000
0:0
Перерыв
34' Желтая карточкаЮя Осако
43' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
|
34'
43'
Состав команд
14
Хектор
Йонас
13
Юя
Осако
22
Густаво
Луис
30
Зегуйн
Пауль
33
Гомес
Марио
10
Малли
Юнус
Кёльн 4-4-2
- Основной состав
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 16 Ольковски Павел Защитник
- 4 Соренсен Фредерик Защитник
- 3 Хайнц Доминик Защитник
- 34 Рауш Константин Защитник
- 17 Клеменс Кристиан Полузащитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 14 Хектор Йонас Полузащитник
- 21 Биттенкорт Леонардо Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- 13 Юя Осако Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Мюллер Свен Вратарь
- 5 Маро Доминик Защитник
- 2 Суботич Невен Защитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 8 Йойич Милош Полузащитник
- 11 Цоллер Симон Нападающий
- 9 Руднев Артём Нападающий
- Главный тренер: Peter Stoeger
- Травмы и дисквалификации
- Хорн Тимо Травмирован
- Леманн Маттиас Травмирован
- Риссе Марсель Травмирован
- Гирасси Серу Травмирован
Вольфсбург 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бенальо Диего Вратарь
- 5 Брума Джеффри Защитник
- 22 Густаво Луис Защитник
- 34 Родригес Рикардо Защитник
- 30 Зегуйн Пауль Полузащитник
- 27 Арнольд Максимилиан Полузащитник
- 23 Гилавоги Жошуа Полузащитник
- 8 Виейринья Полузащитник
- 13 Герардт Янник Полузащитник
- 33 Гомес Марио Нападающий
- 10 Малли Юнус Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Кастельс Коэн Вратарь
- 21 Хорн Яннес Защитник
- 31 Кнохе Робин Защитник
- 14 Блащиковский Якуб Полузащитник
- 6 Базур Рихедли Полузащитник
- 9 Нтеп Пауль-Жорж Нападающий
- 17 Майораль Борха Нападающий
- Главный тренер: Valerien Ismael
- Травмы и дисквалификации
- Аззауи Исмаил Травмирован
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 28.01.2017 Дармштадт 1:6 Кёльн Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 21.12.2016 Кёльн 1:1 Байер Л Б
- 17.12.2016 Вердер 1:1 Кёльн Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Кёльн 0:0 Аугсбург Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 15.10.2016 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 25.09.2016 Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Б
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Б
- 16.09.2016 Кёльн 3:0 Фрайбург Б
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Б
- 27.08.2016 Кёльн 2:0 Дармштадт Б
- 20.08.2016 Пройссен 0:7 Кёльн КГ
- 02.08.2016 Кёльн 1:0 Болонья ТМК
Вольфсбург (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.01.2017 Вольфсбург 1:2 Аугсбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 02.10.2016 Вольфсбург 0:0 Майнц Б
- 24.09.2016 Вердер 2:1 Вольфсбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
- 17.09.2016 Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Б
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Б
- 27.08.2016 Аугсбург 0:2 Вольфсбург Б
- 20.08.2016 Франкфурт 1:2 Вольфсбург КГ
- 30.07.2016 Спортинг Л 2:1 Вольфсбург ТМК
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Вольфсбург: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Бундеслига
- 31.01.2016 Вольфсбург 1:1 Кёльн Бундеслига
- 22.08.2015 Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 23.05.2015 Кёльн 2:2 Вольфсбург Бундеслига
- 20.12.2014 Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
- 21.01.2012 Вольфсбург 1:0 Кёльн Бундеслига
- 06.08.2011 Кёльн 0:3 Вольфсбург Бундеслига
- 24.04.2011 Вольфсбург 4:1 Кёльн Бундеслига
- 28.11.2010 Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 24.01.2010 Вольфсбург 2:3 Кёльн Бундеслига
- 23.09.2009 Кёльн 3:2 Вольфсбург Кубок Германии
- 15.08.2009 Кёльн 1:3 Вольфсбург Бундеслига
- 31.01.2009 Кёльн 1:1 Вольфсбург Бундеслига
- 16.08.2008 Вольфсбург 2:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|43 - 12
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|19
|8
|10
|1
|32 - 19
|34
|4.
|Герта
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 21
|33
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 16
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|9.
|Байер Л
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 29
|24
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 21
|22
|11.
|Майнц
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 32
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 27
|21
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 26
|20
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Гамбург
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 35
|16
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 30
|15
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Родригес Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
43'
Клеменс Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Клеменс Кристиан атакует сзади соперника. Арнольд Максимилиан пострадал.
42'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Хектор Йонас делает подножку сопернику.
41'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ольковски Павел из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
Юя Осако отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Модест Антони из команды Кельн делает пас партнеру.
38'
Соренсен Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
36'
Модест Антони из команды Кельн делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
36'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Кельн совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Юя Осако получает желтую карточку.
34'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гилавоги Жошуа.
34'
34'
Клеменс Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
Клеменс Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Брума Джеффри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
31'
Удар от ворот произведет Кельн
30'
Брума Джеффри выбил мяч подальше от ворот.
30'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
После дальнего удара, который нанес Модест Антони мяч отбит вратарем
26'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Рауш Константин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
После дальнего удара, который нанес Юя Осако мяч отбит вратарем
24'
24'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
23'
Виейринья из команды Вольфсбург. Это Биттенкорт Леонардо заработал фол.
22'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
22'
Бенальо Диего неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
22'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой слева.
22'
Герардт Янник выбил мяч на угловой.
22'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
22'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
21'
21'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Хектор Йонас заработал фол.
20'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
18'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ольковски Павел получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арнольд Максимилиан.
17'
16'
Хёгер Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Арнольд Максимилиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
16'
Гилавоги Жошуа выбил мяч на угловой.
16'
Соренсен Фредерик из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Соренсен Фредерик.
14'
Хёгер Марко совершает грубый фол. Арнольд Максимилиан был жертвой
12'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
12'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
12'
Юя Осако из команды Кельн нарушает. Малли Юнус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
11'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает подножку. Клеменс Кристиан заработал фол.
10'
Бенальо Диего неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
10'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой слева.
10'
Брума Джеффри выбил мяч на угловой.
10'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург. Это Юя Осако заработал фол.
9'
Рауш Константин из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
9'
Зегуйн Пауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Рауш Константин из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
7'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Юя Осако из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Зегуйн Пауль.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Виейринья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Биттенкорт Леонардо блокирует соперника. Виейринья заработал своей команде штрафной.
3'
Клеменс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Герардт Янник.
1'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Вольфсбург
Кёльн
63% (136)
Ничья:
27.8% (60)
Вольфсбург
9.3% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кёльн:
28.2% (61)
2:1 Кёльн:
27.8% (60)
1:1 Ничья:
25.5% (55)
1:2 Вольфсбург:
6.9% (15)
2:0 Кёльн:
4.2% (9)
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