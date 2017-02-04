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Стадион: Зрители: 48000
Кёльн
0:0
Перерыв
Вольфсбург
0'
34' Желтая карточка
Юя Осако
43' Желтая карточка
Клеменс Кристиан
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Родригес Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
43'
Клеменс Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Клеменс Кристиан атакует сзади соперника. Арнольд Максимилиан пострадал.
42'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Хектор Йонас делает подножку сопернику.
Офсайд
41'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Виейринья из команды Вольфсбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ольковски Павел из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
38'
Юя Осако отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Модест Антони из команды Кельн делает пас партнеру.
38'
Соренсен Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Модест Антони из команды Кельн делает подножку. Густаво Луис заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Кельн совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Юя Осако получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гилавоги Жошуа.
34'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Клеменс Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
33'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
32'
Клеменс Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Брума Джеффри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
31'
Удар от ворот произведет Кельн
30'
Брума Джеффри выбил мяч подальше от ворот.
30'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
После дальнего удара, который нанес Модест Антони мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
26'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Рауш Константин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
После дальнего удара, который нанес Юя Осако мяч отбит вратарем
24'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
23'
Виейринья из команды Вольфсбург. Это Биттенкорт Леонардо заработал фол.
22'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
22'
Бенальо Диего неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
22'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой слева.
22'
Герардт Янник выбил мяч на угловой.
22'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
22'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
21'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Зегуйн Пауль из команды Вольфсбург. Это Хектор Йонас заработал фол.
20'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Сегодняшная посещаемость составляет 48000 болельщиков
18'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Ольковски Павел получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арнольд Максимилиан.
17'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
16'
Хёгер Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Арнольд Максимилиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
16'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
16'
Гилавоги Жошуа выбил мяч на угловой.
16'
Соренсен Фредерик из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает подножку. Модест Антони заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
15'
Гомес Марио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Соренсен Фредерик.
Фол, нарушение
14'
Хёгер Марко совершает грубый фол. Арнольд Максимилиан был жертвой
Офсайд
12'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
12'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
12'
Юя Осако из команды Кельн нарушает. Малли Юнус пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
11'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает подножку. Клеменс Кристиан заработал фол.
10'
Бенальо Диего неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
10'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой слева.
10'
Брума Джеффри выбил мяч на угловой.
10'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
9'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург. Это Юя Осако заработал фол.
9'
Рауш Константин из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
9'
Зегуйн Пауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Рауш Константин из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
7'
Герардт Янник из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Юя Осако из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Зегуйн Пауль.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
4'
Виейринья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Биттенкорт Леонардо блокирует соперника. Виейринья заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
3'
Клеменс Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Герардт Янник.
1'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Вольфсбург
Кёльн
63% (136)
Ничья:
27.8% (60)
Вольфсбург
9.3% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Кёльн:
28.2% (61)
Кёльн:
27.8% (60)
Ничья:
25.5% (55)
Вольфсбург:
6.9% (15)
Кёльн:
4.2% (9)
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