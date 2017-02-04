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Стадион:
Хоффенхайм
1:0
Перерыв
Майнц
0'
1:0
5' Гол
Ют Марк
37' Желтая карточка
Кордоба Джон
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Амири Надим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамальо Андре.
44'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
44'
Латца Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
41'
Рамальо Андре из команды Майнц бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Хайро Самперио из команды Майнц подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
40'
Кордоба Джон из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
40'
Хайро Самперио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Кордоба Джон из команды Майнц сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Муто Йосинори из команды Майнц делает навес
39'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рамальо Андре из команды Майнц делает навес
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
Желтая карточка
37'
Кордоба Джон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
37'
Кордоба Джон нарушает правила. Бауманн Оливер пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Крамарич Андрей пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
33'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Бласис Пабло.
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
31'
Кордоба Джон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Руди Себастьян.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
30'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
30'
Латца Данни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
28'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
28'
Кордоба Джон из команды Майнц бьет головой мимо ворот
28'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
27'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
24'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Латца Данни.
Угловой
24'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
24'
Амири Надим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
21'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
21'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
19'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Ют Марк бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Цубер Стивен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
15'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кордоба Джон.
Фол, нарушение
14'
Крамарич Андрей получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Бласис Пабло.
12'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хайро Самперио из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
11'
Удар от ворот произведет Майнц
11'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает подножку. Брозински Даниэль заработал фол.
6'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Хайро Самперио из команды Майнц делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Руди Себастьян сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ют Марк отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
4'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
4'
Кордоба Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
3'
Бунгерт Нико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ют Марк.
3'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Майнц
Хоффенхайм
81.6% (177)
Ничья:
13.4% (29)
Майнц
5.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
43.8% (95)
Хоффенхайм:
19.4% (42)
Хоффенхайм:
10.6% (23)
Ничья:
9.7% (21)
Хоффенхайм:
5.5% (12)
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