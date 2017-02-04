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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Райн-Неккар-Арена
1:0
Перерыв
1:0
5' ГолЮт Марк
37' Желтая карточкаКордоба Джон
|
5'
1:0
37'
Состав команд
25
Зюле
Никлас
22
Фогт
Кевин
18
Амири
Надим
17
Цубер
Стивен
19
Ют
Марк
16
Бель
Штефан
26
Бунгерт
Нико
15
Кордоба
Джон
Хоффенхайм 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бауманн Оливер Вратарь
- 25 Зюле Никлас Защитник
- 22 Фогт Кевин Защитник
- 21 Хюбнер Бенжамин Защитник
- 3 Кадержабек Павел Полузащитник
- 18 Амири Надим Полузащитник
- 6 Руди Себастьян Полузащитник
- 13 Демирбай Керем Полузащитник
- 17 Цубер Стивен Полузащитник
- 27 Крамарич Андрей Нападающий
- 19 Ют Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Штольц Александр Вратарь
- 12 Данило Соарес Защитник
- 4 Бисакшич Эрмин Защитник
- 8 Полански Ойген Полузащитник
- 16 Швеглер Пирмин Полузащитник
- 23 Терраццино Марко Нападающий
- 28 Сцалай Адам Нападающий
- Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Тольян Йереми Травмирован
- Окс Филипп Травмирован
- Рупп Лукас Травмирован
- Вагнер Сандро Дисквалифицирован
Майнц 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Лоссль Йонас Вратарь
- 2 Донати Джулио Защитник
- 16 Бель Штефан Защитник
- 26 Бунгерт Нико Защитник
- 18 Брозински Даниэль Защитник
- 22 Рамальо Андре Полузащитник
- 6 Латца Данни Полузащитник
- 32 Де Бласис Пабло Полузащитник
- 17 Хайро Самперио Полузащитник
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- 9 Муто Йосинори Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Бюссманн Гаэтен Защитник
- 38 Хольтманн Геррит Полузащитник
- 8 Озтунали Левин Полузащитник
- 20 Фрай Фабиан Полузащитник
- 25 Гбамин Жан-Филипп Полузащитник
- 10 Кркич Боян Нападающий
- 46 Florian Mueller III
- Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Балогун Леон Травмирован
- Берггрен Эмиль Травмирован
- Онисиво Карим Травмирован
Предыдущие игры
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +8 =11 -1)
- 28.01.2017 РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Б
- 21.01.2017 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм Б
- 21.12.2016 Хоффенхайм 1:1 Вердер Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Б
- 03.12.2016 Хоффенхайм 4:0 Кёльн Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 22.10.2016 Байер Л 0:3 Хоффенхайм Б
- 15.10.2016 Хоффенхайм 2:1 Фрайбург Б
- 01.10.2016 Ингольштадт 1:2 Хоффенхайм Б
- 25.09.2016 Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Б
- 20.09.2016 Дармштадт 1:1 Хоффенхайм Б
- 17.09.2016 Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Б
- 11.09.2016 Майнц 4:4 Хоффенхайм Б
- 28.08.2016 Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Б
- 21.08.2016 Германия Эгесторф 0:6 Хоффенхайм КГ
- 12.08.2016 Хоффенхайм 1:1 Атлетик Б ТМК
Майнц (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 22.01.2017 Майнц 0:0 Кёльн Б
- 20.12.2016 Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 27.11.2016 Герта 2:1 Майнц Б
- 19.11.2016 Майнц 4:2 Фрайбург Б
- 06.11.2016 РБ Лейпциг 3:1 Майнц Б
- 29.10.2016 Майнц 2:0 Ингольштадт Б
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
- 16.10.2016 Майнц 2:1 Дармштадт Б
- 02.10.2016 Вольфсбург 0:0 Майнц Б
- 24.09.2016 Майнц 2:3 Байер Л Б
- 21.09.2016 Вердер 1:2 Майнц Б
- 18.09.2016 Аугсбург 1:3 Майнц Б
- 11.09.2016 Майнц 4:4 Хоффенхайм Б
- 27.08.2016 Боруссия Д 2:1 Майнц Б
- 21.08.2016 Унтерахинг 3:3 Майнц КГ
- 07.08.2016 Майнц 4:0 Ливерпуль ТМК
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Майнц: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
- 11.09.2016 Майнц 4:4 Хоффенхайм Бундеслига
- 20.02.2016 Хоффенхайм 3:2 Майнц Бундеслига
- 18.09.2015 Майнц 3:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 28.02.2015 Хоффенхайм 2:0 Майнц Бундеслига
- 26.09.2014 Майнц 0:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 15.03.2014 Хоффенхайм 2:4 Майнц Бундеслига
- 05.10.2013 Майнц 2:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 16.03.2013 Хоффенхайм 0:0 Майнц Бундеслига
- 27.10.2012 Майнц 3:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 17.02.2012 Хоффенхайм 1:1 Майнц Бундеслига
- 10.09.2011 Майнц 0:4 Хоффенхайм Бундеслига
- 26.02.2011 Хоффенхайм 1:2 Майнц Бундеслига
- 02.10.2010 Майнц 4:2 Хоффенхайм Бундеслига
- 07.03.2010 Хоффенхайм 0:1 Майнц Бундеслига
- 03.10.2009 Майнц 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 23.03.2008 Майнц 1:1 Хоффенхайм Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|43 - 12
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|19
|8
|10
|1
|32 - 19
|34
|4.
|Герта
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 21
|33
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 16
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|9.
|Байер Л
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 29
|24
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 21
|22
|11.
|Майнц
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 32
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 27
|21
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 26
|20
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Гамбург
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 35
|16
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 30
|15
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Амири Надим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рамальо Андре.
44'
44'
44'
Латца Данни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
41'
41'
Рамальо Андре из команды Майнц бьет головой мимо ворот
41'
Хайро Самперио из команды Майнц подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
40'
Кордоба Джон из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
40'
Хайро Самперио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Кордоба Джон из команды Майнц сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Муто Йосинори из команды Майнц делает навес
39'
39'
Рамальо Андре из команды Майнц делает навес
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Рамальо Андре заработал фол.
37'
Кордоба Джон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Кордоба Джон нарушает правила. Бауманн Оливер пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Крамарич Андрей пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Бласис Пабло.
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Кордоба Джон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Руди Себастьян.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
30'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
30'
Латца Данни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
28'
28'
Кордоба Джон из команды Майнц бьет головой мимо ворот
28'
27'
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Латца Данни.
24'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
24'
Амири Надим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
21'
21'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
21'
21'
21'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Ют Марк бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Удар от ворот произведет Майнц
18'
Цубер Стивен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
17'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Хюбнер Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кордоба Джон.
14'
Крамарич Андрей получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Бласис Пабло.
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Хайро Самперио из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
11'
Удар от ворот произведет Майнц
11'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
7'
Бунгерт Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает подножку. Брозински Даниэль заработал фол.
6'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Хайро Самперио из команды Майнц делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Руди Себастьян сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ют Марк отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
4'
4'
Кордоба Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Бунгерт Нико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ют Марк.
3'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Майнц
Хоффенхайм
81.6% (177)
Ничья:
13.4% (29)
Майнц
5.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
43.8% (95)
1:0 Хоффенхайм:
19.4% (42)
2:0 Хоффенхайм:
10.6% (23)
1:1 Ничья:
9.7% (21)
3:1 Хоффенхайм:
5.5% (12)
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