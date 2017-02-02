  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Бавария
 
Позже
Шальке 04
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 10 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Шальке 04, который состоится 04.02.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Бавария
99% (99)
Ничья:
1% (1)
Шальке 04
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
40% (40)
Бавария:
20% (20)
Бавария:
14% (14)
Бавария:
13% (13)
Бавария:
4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация