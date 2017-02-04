  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Герта
1:0
Первый тайм: 45+'
Ингольштадт
0'
1:0
2' Гол
Харагуси Генки
39' Желтая карточка
Гросс Паскаль
45'+1
Первый тайм
46'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Лустенбергер Фабиан совершает грубый фол. Матип Марвин был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Удар от ворот произведет Герта
44'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Миттельштедт Максимилиан совершает грубый фол. Матип Марвин был жертвой
42'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Герта
41'
Гросс Паскаль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
41'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пекарик Петер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
39'
Гросс Паскаль получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
39'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Брукс Джон.
39'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес
38'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт в офсайде
37'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
36'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
35'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Кристиансен Макс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
34'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
34'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Лескано Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Дарида Владимир.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
30'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
27'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Ибишевич Ведад получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Матип Марвин.
Фол, нарушение
23'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Брукс Джон.
Фол, нарушение
22'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Брукс Джон.
21'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
20'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лангкамп Себастьян.
16'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
14'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Харагуси Генки заработал фол.
12'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Штокер Валентин атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
Фол, нарушение
10'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
7'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
6'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
6'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
6'
Кристиансен Макс на финте ушёл от оппонента.
5'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
2'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Харагуси Генки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
2'
Калу Саломон на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 1:0 Ингольштадт
Герта
90.7% (196)
Ничья:
5.6% (12)
Ингольштадт
3.7% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
35.2% (76)
Герта:
25% (54)
Герта:
24.5% (53)
Ничья:
3.7% (8)
Герта:
1.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация