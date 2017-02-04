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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Олимпиаштадион
1:0
Первый тайм: 45+'
1:0
2' ГолХарагуси Генки
39' Желтая карточкаГросс Паскаль
|
2'
1:0
39'
Состав команд
22
Ярстейн
Руне
25
Брукс
Джон
34
Матип
Марвин
Герта 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Ярстейн Руне Вратарь
- 2 Пекарик Петер Защитник
- 15 Лангкамп Себастьян Защитник
- 25 Брукс Джон Защитник
- 34 Миттельштедт Максимилиан Защитник
- 6 Дарида Владимир Полузащитник
- 28 Лустенбергер Фабиан Полузащитник
- 24 Харагуси Генки Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 8 Калу Саломон Полузащитник
- 19 Ибишевич Ведад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Крафт Томас Вратарь
- 3 Шелбред Пер-Сильян Полузащитник
- 7 Эшвайн Александер Полузащитник
- 16 Шибер Юлиан Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 33 Arne Maier
- 40 Jordan Torunarigha
- Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Кёрбер Нильс-Йонатан Травмирован
- Вайзер Митчелл Травмирован
- Дуда Ондрей Травмирован
- Зинан Курт Травмирован
- Штарк Никлас Дисквалифицирован
- Аллан Родригес Вызван в сборную
Ингольштадт 3-4-2-1
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 34 Матип Марвин Защитник
- 8 Роджер Бернардо Защитник
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 33 Хадергьонай Флорент Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 19 Кристиансен Макс Полузащитник
- 29 Зуттнер Маркус Полузащитник
- 10 Гросс Паскаль Полузащитник
- 3 Юнг Антони Полузащитник
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 32 Тиссеран Марсель Защитник
- 28 Левельс Тобиас Защитник
- 21 Киттель Сонни Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Главный тренер: Maik Walpurgis
- Травмы и дисквалификации
- Гартман Мориц Травмирован
Предыдущие игры
Герта (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Герта 2:0 Дармштадт Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Герта 0:1 Вердер Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 27.11.2016 Герта 2:1 Майнц Б
- 19.11.2016 Аугсбург 0:0 Герта Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Герта 2:0 Гамбург Б
- 24.09.2016 Айнтрахт Фр 3:3 Герта Б
- 21.09.2016 Бавария 3:0 Герта Б
- 18.09.2016 Герта 2:0 Шальке 04 Б
- 10.09.2016 Ингольштадт 0:2 Герта Б
- 28.08.2016 Герта 2:1 Фрайбург Б
- 21.08.2016 Ян 1:1 Герта КГ
- 06.08.2016 Герта 3:2 Аль-Джазира ТМК
Ингольштадт (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 21.12.2016 Ингольштадт 1:2 Фрайбург Б
- 18.12.2016 Байер Л 1:2 Ингольштадт Б
- 10.12.2016 Ингольштадт 1:0 РБ Лейпциг Б
- 03.12.2016 Вердер 2:1 Ингольштадт Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Дармштадт 0:1 Ингольштадт Б
- 05.11.2016 Ингольштадт 0:2 Аугсбург Б
- 29.10.2016 Майнц 2:0 Ингольштадт Б
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 15.10.2016 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б
- 01.10.2016 Ингольштадт 1:2 Хоффенхайм Б
- 24.09.2016 Боруссия М 2:0 Ингольштадт Б
- 20.09.2016 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Фр Б
- 17.09.2016 Бавария 3:1 Ингольштадт Б
- 10.09.2016 Ингольштадт 0:2 Герта Б
- 27.08.2016 Гамбург 1:1 Ингольштадт Б
- 21.08.2016 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт КГ
- 29.07.2016 Ингольштадт 0:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
Последние игры между собой
Герта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Ингольштадт: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
- 10.09.2016 Ингольштадт 0:2 Герта Бундеслига
- 19.03.2016 Герта 2:1 Ингольштадт Бундеслига
- 24.10.2015 Ингольштадт 0:1 Герта Бундеслига
- 12.04.2013 Ингольштадт 1:1 Герта Бундеслига 2
- 02.11.2012 Герта 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 18.03.2011 Ингольштадт 1:1 Герта Бундеслига 2
- 30.10.2010 Герта 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|43 - 12
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|36 - 16
|42
|3.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|19
|8
|10
|1
|32 - 19
|34
|4.
|Герта
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 21
|33
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|23 - 15
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|38 - 21
|31
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 16
|30
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 30
|27
|9.
|Байер Л
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|28 - 29
|24
|10.
|Шальке 04
|1:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 21
|22
|11.
|Майнц
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 32
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 20
|21
|13.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 27
|21
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 26
|20
|15.
|Вердер
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 38
|16
|16.
|Гамбург
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 35
|16
|17.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 30
|15
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 36
|9
Первый тайм
46'
46'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лустенбергер Фабиан совершает грубый фол. Матип Марвин был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Удар от ворот произведет Герта
44'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Миттельштедт Максимилиан совершает грубый фол. Матип Марвин был жертвой
42'
42'
Удар от ворот произведет Герта
41'
Гросс Паскаль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
41'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
41'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пекарик Петер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Гросс Паскаль получает желтую карточку за споры
39'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Брукс Джон.
39'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает навес
38'
37'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт в офсайде
37'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
36'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
35'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Кристиансен Макс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
34'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Лескано Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Дарида Владимир.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Роджер Бернардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
30'
28'
27'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
24'
Ибишевич Ведад получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Матип Марвин.
23'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Брукс Джон.
22'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
21'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Брукс Джон.
21'
21'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
20'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
17'
16'
Лескано Дарио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лангкамп Себастьян.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
15'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
14'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
13'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
13'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Харагуси Генки заработал фол.
12'
11'
Штокер Валентин атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
10'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
7'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
6'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу одноклубнику.
6'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
6'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
6'
Кристиансен Макс на финте ушёл от оппонента.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
2'
Калу Саломон сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Харагуси Генки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Калу Саломон из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
2'
Калу Саломон на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 1:0 Ингольштадт
Герта
90.7% (196)
Ничья:
5.6% (12)
Ингольштадт
3.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Герта:
35.2% (76)
2:1 Герта:
25% (54)
2:0 Герта:
24.5% (53)
1:1 Ничья:
3.7% (8)
3:1 Герта:
1.9% (4)
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