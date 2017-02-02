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Стадион:
Челси
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 1 день 8 часов 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Арсенал, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Арсенал
Челси
78.9% (90)
Ничья:
15.8% (18)
Арсенал
5.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
38.6% (44)
Челси:
20.2% (23)
Ничья:
10.5% (12)
Челси:
7% (8)
Челси:
5.3% (6)
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