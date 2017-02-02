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Стадион:
Халл Сити
 
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Ливерпуль
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До начала матча осталось 1 день 10 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Ливерпуль, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити
6.3% (6)
Ничья:
13.5% (13)
Ливерпуль
80.2% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
36.5% (35)
Ливерпуль:
19.8% (19)
Ничья:
12.5% (12)
Ливерпуль:
12.5% (12)
Ливерпуль:
7.3% (7)
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