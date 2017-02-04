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Стадион: Сент-Мэрис
1:1
Первый тайм: 17'
1:0
12' ГолГаббьядини Маноло
1:1
14' ГолКэрролл Эндрю
|
12'
1:0
14'
1:1
Состав команд
24
Стивенс
Джек
14
Ромеу
Ориоль
23
Фонте
Жозе
14
Обьянг
Педро
16
Ноубл
Марк
Саутгемптон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Форстер Фрейзер Вратарь
- 2 Седрик Соареш Защитник
- 24 Стивенс Джек Защитник
- 3 Йосида Майя Защитник
- 21 Бертранд Райан Защитник
- 16 Уорд-Праус Джеймс Полузащитник
- 14 Ромеу Ориоль Полузащитник
- 8 Дэвис Стивен Полузащитник
- 19 Буфаль Софьян Нападающий
- 20 Габбьядини Маноло Нападающий
- 9 Родригес Джей Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Тейлор Стюарт Вратарь
- 5 Гардош Флорин Защитник
- 23 Хёйбьерг Пьер-Эмиль Полузащитник
- 22 Редмонд Натан Полузащитник
- 4 Класи Йорди Полузащитник
- 38 Маккуин Сэм Полузащитник
- 7 Лонг Шейн Нападающий
- Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Пье Жереми Травмирован
- Таргет Мэтт Травмирован
- Остин Чарльз Травмирован
- Маккарти Алекс Травмирован
- Ван Дейк Виргил Травмирован
Вест Хэм 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рэндолф Даррен Вратарь
- 8 Куйяте Шейку Защитник
- 2 Рид Уинстон Защитник
- 23 Фонте Жозе Защитник
- 3 Крессуэлл Арон Защитник
- 7 Фегули Софьян Полузащитник
- 14 Обьянг Педро Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 11 Снодграсс Роберт Полузащитник
- 9 Кэрролл Эндрю Нападающий
- 30 Антонио Майкл Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Адриан Сан-Мигель Вратарь
- 19 Коллинз Джеймс Защитник
- 31 Фернандес Эдимилсон Полузащитник
- 10 Лансини Мануэль Полузащитник
- 36 Кина Нападающий
- 24 Флетчер Эшли Нападающий
- 28 Кальери Хонатан Нападающий
- Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Огбонна Анджело Травмирован
- Тёре Гёкхан Травмирован
- Сахо Диафра Травмирован
- Масуаку Артур Травмирован
- Арбелоа Альваро Травмирован
Предыдущие игры
Саутгемптон (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 31.01.2017 Суонси 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 22.01.2017 Саутгемптон 3:0 Лестер ПЛ
- 14.01.2017 Бёрнли 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 02.01.2017 Эвертон 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 31.12.2016 Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 11.12.2016 Саутгемптон 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 27.11.2016 Саутгемптон 1:0 Эвертон ПЛ
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 16.10.2016 Саутгемптон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 02.10.2016 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 25.09.2016 Вест Хэм 0:3 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2016 Саутгемптон 1:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2016 Арсенал 2:1 Саутгемптон ПЛ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 21.01.2017 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 14.01.2017 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 30.10.2016 Эвертон 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 22.10.2016 Вест Хэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 15.10.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2016 Вест Хэм 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 25.09.2016 Вест Хэм 0:3 Саутгемптон ПЛ
- 17.09.2016 Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм ПЛ
- 10.09.2016 Вест Хэм 2:4 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
- 25.09.2016 Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 06.02.2016 Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 28.12.2015 Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 11.02.2015 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 30.08.2014 Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.02.2014 Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 15.09.2013 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 13.04.2013 Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.10.2012 Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 14.02.2012 Вест Хэм 1:1 Саутгемптон .Чемпионшип
- 18.10.2011 Саутгемптон 1:0 Вест Хэм .Чемпионшип
- 01.08.2008 Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|3.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|52 - 28
|47
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 24
|40
|8.
|Вест Бромвич
|1:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 39
|30
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|24
|9
|2
|13
|25 - 34
|29
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Сток Сити
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 29
|28
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 42
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|24
|5
|4
|15
|32 - 42
|19
|19.
|Сандерленд
|1:0 Заявка
|24
|5
|4
|15
|21 - 42
|19
|20.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|20 - 47
|18
Первый тайм
17'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Обьянг Педро сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэрролл Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
14'
Ноубл Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Габбьядини Маноло.
13'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Родригес Джей сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Габбьядини Маноло записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Габбьядини Маноло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Родригес Джей выбил мяч подальше от ворот.
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм наносит очень неточный удар.
11'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Родригес Джей заработал фол.
6'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
После дальнего удара, который нанес Уорд-Праус Джеймс мяч отбит вратарем
3'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
3'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
2'
Кэрролл Эндрю получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Седрик Соареш.
2'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает отличный навес.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
Саутгемптон
69.4% (150)
Ничья:
25% (54)
Вест Хэм
5.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Саутгемптон:
31.5% (68)
1:0 Саутгемптон:
31% (67)
1:1 Ничья:
20.4% (44)
2:0 Саутгемптон:
4.2% (9)
2:2 Ничья:
3.2% (7)
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