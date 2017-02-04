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Стадион:
Саутгемптон
1:1
Первый тайм: 17'
Вест Хэм
0'
1:0
12' Гол
Габбьядини Маноло
1:1
14' Гол
Кэрролл Эндрю
17'
Первый тайм
Травма, повреждение
17'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Обьянг Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэрролл Эндрю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
14'
Ноубл Марк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Габбьядини Маноло.
13'
Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Родригес Джей сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Габбьядини Маноло записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Габбьядини Маноло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
12'
Родригес Джей выбил мяч подальше от ворот.
11'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм наносит очень неточный удар.
11'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
7'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает подножку. Родригес Джей заработал фол.
6'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
После дальнего удара, который нанес Уорд-Праус Джеймс мяч отбит вратарем
3'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
Фол, нарушение
3'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает подножку. Бертранд Райан заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Кэрролл Эндрю получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Седрик Соареш.
2'
Фегули Софьян из команды Вест Хэм делает отличный навес.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
Саутгемптон
69.4% (150)
Ничья:
25% (54)
Вест Хэм
5.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
31.5% (68)
Саутгемптон:
31% (67)
Ничья:
20.4% (44)
Саутгемптон:
4.2% (9)
Ничья:
3.2% (7)
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