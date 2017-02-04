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Стадион: Хоуторнс
1:0
Первый тайм: 18'
1:0
6' ГолМоррисон Джеймс
|
6'
1:0
Состав команд
25
Доусон
Крэйг
11
Брант
Крис
22
Шадли
Насер
10
Филлипс
Мэтт
33
Грант
Ли
15
Инди
Мартинс
16
Адам
Чарли
25
Крауч
Питер
Вест Бромвич 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фостер Бен Вратарь
- 2 Ньом Аллан Защитник
- 25 Доусон Крэйг Защитник
- 23 Макаули Гарет Защитник
- 11 Брант Крис Защитник
- 24 Флетчер Даррен Полузащитник
- 8 Ливермо Джейк Полузащитник
- 22 Шадли Насер Полузащитник
- 7 Моррисон Джеймс Полузащитник
- 10 Филлипс Мэтт Полузащитник
- 9 Рондон Саломон Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Боаз Майхилл Вратарь
- 12 Уилсон Марк Защитник
- 3 Ольссон Йонас Защитник
- 47 Филд Сэм Полузащитник
- 14 Макклин Джеймс Полузащитник
- 4 Робсон-Кану Хэл Нападающий
- 45 Леко Джонатан Нападающий
- Главный тренер: Пьюлис Тони
- Травмы и дисквалификации
- Эванс Джонни Травмирован
Сток Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Грант Ли Вратарь
- 2 Бардсли Филипп Защитник
- 17 Шоукросс Райан Защитник
- 15 Инди Мартинс Защитник
- 3 Питерс Эрик Защитник
- 6 Уилан Гленн Полузащитник
- 16 Адам Чарли Полузащитник
- 14 Афеллай Ибрагим Полузащитник
- 4 Аллен Джо Полузащитник
- 10 Арнаутович Марко Полузащитник
- 25 Крауч Питер Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Гивен Шэй Вратарь
- 5 Муньеса Марк Защитник
- 21 Имбула Ганелли Полузащитник
- 45 Нгой Жульен Нападающий
- 12 Бони Вильфрид Нападающий
- 9 Бераино Сайдо Нападающий
- 18 Диуф Маме Бирам Нападающий
- Главный тренер: Хьюз Марк
- Травмы и дисквалификации
- Айрлэнд Стивен Травмирован
- Кэмерон Джефф Травмирован
- Батлэнд Джек Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
- Джонсон Глен Травмирован
- Шакири Джердан Травмирован
Предыдущие игры
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 31.01.2017 Мидлсбро 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.01.2017 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.01.2017 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити ПЛ
- 31.12.2016 Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Суонси ПЛ
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Уотфорд ПЛ
- 26.11.2016 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2016 Вест Бромвич 4:0 Бёрнли ПЛ
- 06.11.2016 Лестер 1:2 Вест Бромвич ПЛ
- 29.10.2016 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.10.2016 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 01.10.2016 Сандерленд 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 24.09.2016 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.09.2016 Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм ПЛ
- 10.09.2016 Борнмут 1:0 Вест Бромвич ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.01.2017 Сандерленд 1:3 Сток Сити ПЛ
- 03.01.2017 Сток Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2016 Челси 4:2 Сток Сити ПЛ
- 27.12.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Сток Сити 2:0 Бёрнли ПЛ
- 27.11.2016 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Сток Сити 2:0 Сандерленд ПЛ
- 02.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити ПЛ
- 24.09.2016 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.09.2016 Кристал Пэлас 4:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Сток Сити: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
- 24.09.2016 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.01.2016 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 29.08.2015 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 14.03.2015 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 28.12.2014 Сток Сити 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 11.05.2014 Вест Бромвич 1:2 Сток Сити Премьер-лига
- 19.10.2013 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.03.2013 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 01.12.2012 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 21.01.2012 Сток Сити 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 28.08.2011 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 28.02.2011 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 20.11.2010 Вест Бромвич 0:3 Сток Сити Премьер-лига
- 04.04.2009 Вест Бромвич 0:2 Сток Сити Премьер-лига
- 22.11.2008 Сток Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 22.12.2007 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|3.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|52 - 28
|47
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 24
|40
|8.
|Вест Бромвич
|1:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 39
|30
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|24
|9
|2
|13
|25 - 34
|29
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Сток Сити
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 29
|28
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 42
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|24
|5
|4
|15
|32 - 42
|19
|19.
|Сандерленд
|1:0 Заявка
|24
|5
|4
|15
|21 - 42
|19
|20.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|20 - 47
|18
Первый тайм
18'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
17'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
16'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
14'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отвел угрозу отличным подкатом
14'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Сток Сити
12'
Рондон Саломон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
12'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
11'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Уилан Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
9'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
8'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити наносит очень неточный удар.
8'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
8'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
7'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шадли Насер сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моррисон Джеймс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
6'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
5'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
5'
Гол, который забил Рондон Саломон не засчитан.
5'
Филлипс Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет Сток Сити
3'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Филлипс Мэтт нарушает правила. Питерс Эрик пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
Вест Бромвич
67.4% (147)
Ничья:
26.6% (58)
Сток Сити
6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Бромвич:
36.7% (80)
1:1 Ничья:
23.9% (52)
1:0 Вест Бромвич:
23.9% (52)
2:0 Вест Бромвич:
3.2% (7)
1:2 Сток Сити:
3.2% (7)
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