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Стадион:
Вест Бромвич
1:0
Первый тайм: 18'
Сток Сити
0'
1:0
6' Гол
Моррисон Джеймс
18'
Первый тайм
18'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
17'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
16'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
14'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити отвел угрозу отличным подкатом
14'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
12'
Удар от ворот произведет Сток Сити
12'
Рондон Саломон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
12'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
11'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Уилан Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес
9'
Аллен Джо из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
9'
Бардсли Филипп из команды Сток Сити делает навес
8'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити наносит очень неточный удар.
8'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
8'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
7'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шадли Насер сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моррисон Джеймс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
6'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
5'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
5'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
Описание гола
5'
Гол, который забил Рондон Саломон не засчитан.
5'
Филлипс Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Удар от ворот произведет Сток Сити
3'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
2'
Филлипс Мэтт нарушает правила. Питерс Эрик пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
Вест Бромвич
67.4% (147)
Ничья:
26.6% (58)
Сток Сити
6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
36.7% (80)
Ничья:
23.9% (52)
Вест Бромвич:
23.9% (52)
Вест Бромвич:
3.2% (7)
Сток Сити:
3.2% (7)
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