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Стадион: Гудисон Парк
1:0
1' ГолЛукаку Ромелу
14' Желтая карточкаАртер Гарри
|
1'
1:0
14'
Состав команд
25
Мори
Рамиро
18
Бэрри
Гарет
3
Кук
Стив
26
Мингс
Тайрон
7
Пью
Марк
32
Уилшер
Джек
17
Кинг
Джошуа
Эвертон 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Роблес Жоэль Вратарь
- 23 Коулмэн Шеймус Защитник
- 5 Уильямс Эшли Защитник
- 25 Мори Рамиро Защитник
- 3 Бэйнс Лейтон Защитник
- 2 Шнайдерлин Морган Полузащитник
- 18 Бэрри Гарет Полузащитник
- 16 Маккарти Джеймс Полузащитник
- 8 Баркли Росс Полузащитник
- 31 Лукмэн Адемола Полузащитник
- 10 Лукаку Ромелу Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Стекеленбург Мартен Вратарь
- 6 Джагелка Фил Защитник
- 30 Холгейт Мейсон Защитник
- 11 Миральяс Кевин Полузащитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 19 Валенсия Эннер Нападающий
- Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Боласи Янник Травмирован
- Бешич Мухамед Травмирован
Борнмут 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Боруц Артур Вратарь
- 2 Фрэнсис Саймон Защитник
- 3 Кук Стив Защитник
- 26 Мингс Тайрон Защитник
- 24 Фрейзер Райан Полузащитник
- 4 Гослинг Дэн Полузащитник
- 6 Сурман Эндрю Полузащитник
- 8 Артер Гарри Полузащитник
- 7 Пью Марк Полузащитник
- 32 Уилшер Джек Полузащитник
- 17 Кинг Джошуа Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Оллсоп Райан Вратарь
- 38 Карджилл Бэйли Защитник
- 14 Смит Брэд Защитник
- 33 Айб Джордон Полузащитник
- 19 Станислас Жуниор Полузащитник
- 9 Афобе Беник Нападающий
- 31 Муссе Ли Нападающий
- Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Дэниелс Чарли Травмирован
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон ПЛ
- 15.01.2017 Эвертон 4:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.01.2017 Эвертон 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 30.12.2016 Халл Сити 2:2 Эвертон ПЛ
- 26.12.2016 Лестер 0:2 Эвертон ПЛ
- 19.12.2016 Эвертон 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Уотфорд 3:2 Эвертон ПЛ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.11.2016 Саутгемптон 1:0 Эвертон ПЛ
- 19.11.2016 Эвертон 1:1 Суонси ПЛ
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон ПЛ
- 30.10.2016 Эвертон 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 22.10.2016 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 15.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 30.09.2016 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 24.09.2016 Борнмут 1:0 Эвертон ПЛ
- 17.09.2016 Эвертон 3:1 Мидлсбро ПЛ
- 12.09.2016 Сандерленд 0:3 Эвертон ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 31.01.2017 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 21.01.2017 Борнмут 2:2 Уотфорд ПЛ
- 14.01.2017 Халл Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 31.12.2016 Суонси 0:3 Борнмут ПЛ
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 18.12.2016 Борнмут 1:3 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2016 Борнмут 1:0 Лестер ПЛ
- 10.12.2016 Бёрнли 3:2 Борнмут ПЛ
- 04.12.2016 Борнмут 4:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
- 29.10.2016 Мидлсбро 2:0 Борнмут ПЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 15.10.2016 Борнмут 6:1 Халл Сити ПЛ
- 01.10.2016 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 24.09.2016 Борнмут 1:0 Эвертон ПЛ
- 17.09.2016 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 10.09.2016 Борнмут 1:0 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 24.09.2016 Борнмут 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 30.04.2016 Эвертон 2:1 Борнмут Премьер-лига
- 20.02.2016 Борнмут 0:2 Эвертон Кубок Англии
- 28.11.2015 Борнмут 3:3 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|3.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|52 - 28
|47
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 24
|40
|8.
|Вест Бромвич
|1:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 33
|30
|10.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|29 - 40
|29
|11.
|Сток Сити
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 28
|28
|13.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 39
|28
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 42
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|32 - 41
|20
|19.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|20 - 47
|18
|20.
|Сандерленд
|0:0 Заявка
|24
|4
|5
|15
|20 - 42
|17
Первый тайм
17'
17'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Пью Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Маккарти Джеймс из команды Эвертон делает подножку. Гослинг Дэн заработал фол.
14'
Артер Гарри получает желтую карточку за неспортивное поведение
14'
Мингс Тайрон из команды Борнмут. Это Баркли Росс заработал фол.
13'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Пью Марк заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Борнмут
11'
Лукмэн Адемола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
8'
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Удар от ворот произведет Эвертон
5'
Лукмэн Адемола из команды Эвертон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
3'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Маккарти Джеймс сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лукаку Ромелу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон играет в стеночку. Маккарти Джеймс был стеночкой.
1'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает подножку. Мори Рамиро заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Борнмут
Эвертон
96.3% (210)
Ничья:
1.4% (3)
Борнмут
2.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
30.7% (67)
2:0 Эвертон:
28.9% (63)
1:0 Эвертон:
22.9% (50)
3:1 Эвертон:
5.5% (12)
3:0 Эвертон:
2.3% (5)
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