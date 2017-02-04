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Стадион:
Эвертон
1:0
Первый тайм: 17'
Борнмут
0'
1:0
1' Гол
Лукаку Ромелу
14' Желтая карточка
Артер Гарри
17'
Первый тайм
17'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бэйнс Лейтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес
17'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Пью Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
15'
Маккарти Джеймс из команды Эвертон делает подножку. Гослинг Дэн заработал фол.
Желтая карточка
14'
Артер Гарри получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
14'
Мингс Тайрон из команды Борнмут. Это Баркли Росс заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Пью Марк заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Борнмут
11'
Лукмэн Адемола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
8'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Удар от ворот произведет Эвертон
Фол, нарушение
5'
Лукмэн Адемола из команды Эвертон делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
3'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Маккарти Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лукаку Ромелу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон играет в стеночку. Маккарти Джеймс был стеночкой.
Фол, нарушение
1'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает подножку. Мори Рамиро заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Борнмут
Эвертон
96.3% (210)
Ничья:
1.4% (3)
Борнмут
2.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
30.7% (67)
Эвертон:
28.9% (63)
Эвертон:
22.9% (50)
Эвертон:
5.5% (12)
Эвертон:
2.3% (5)
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