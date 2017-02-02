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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Суонси
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Суонси, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити
97.4% (76)
Ничья:
1.3% (1)
Суонси
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
35.9% (28)
Манчестер Сити:
21.8% (17)
Манчестер Сити:
11.5% (9)
Манчестер Сити:
10.3% (8)
Манчестер Сити:
10.3% (8)
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