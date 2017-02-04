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Стадион: Викарадж Роад
6' Желтая карточкаНьянг М'Байе
6' Красная карточкаХендрик Джефф
1:0
10' ГолДини Трой
|
6'
10'
1:0
Состав команд
25
Холебас
Хосе
29
Капу
Этьен
20
Сарате
Мауро
21
Ньянг
М'Байе
6
Ми
Бен
23
Уорд
Стивен
21
Бойд
Джордж
19
Бартон
Джоуи
37
Эрфилд
Скотт
10
Барнс
Эшли
Уотфорд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гомес Эурелио Вратарь
- 15 Каткарт Крейг Защитник
- 4 Кабул Юнес Защитник
- 5 Прёдль Себастьян Защитник
- 25 Холебас Хосе Защитник
- 29 Капу Этьен Полузащитник
- 11 Бехрами Валон Полузащитник
- 8 Клеверли Том Полузащитник
- 20 Сарате Мауро Нападающий
- 9 Дини Трой Нападающий
- 21 Ньянг М'Байе Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 22 Янмат Дарил Защитник
- 3 Бритос Мигель Защитник
- 23 Уотсон Бен Полузащитник
- 16 Дюкур Абдулайе Полузащитник
- 33 Окака Стефано Нападающий
- 10 Саксесс Исаак Нападающий
- Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Перейра Роберто Травмирован
- Пантилимон Костел Травмирован
Бёрнли 4-4-2
- Основной состав
- 1 Хитон Том Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 5 Кин Майкл Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 21 Бойд Джордж Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 19 Бартон Джоуи Полузащитник
- 37 Эрфилд Скотт Полузащитник
- 10 Барнс Эшли Нападающий
- 7 Грэй Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Робинсон Пол Вратарь
- 4 Фланаган Джон Защитник
- 26 Тарковски Джеймс Защитник
- 18 Вествуд Эшли Полузащитник
- 12 Брэйди Роберт Полузащитник
- 25 Гудмундссон Йоханн Полузащитник
- 9 Воукс Сэм Нападающий
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Марни Дин Травмирован
- Лонг Кевин Травмирован
- Дефур Стивен Травмирован
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 21.01.2017 Борнмут 2:2 Уотфорд ПЛ
- 14.01.2017 Уотфорд 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 03.01.2017 Сток Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2016 Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.12.2016 Сандерленд 1:0 Уотфорд ПЛ
- 14.12.2016 Манчестер Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 10.12.2016 Уотфорд 3:2 Эвертон ПЛ
- 03.12.2016 Вест Бромвич 3:1 Уотфорд ПЛ
- 27.11.2016 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 19.11.2016 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 06.11.2016 Ливерпуль 6:1 Уотфорд ПЛ
- 29.10.2016 Уотфорд 1:0 Халл Сити ПЛ
- 22.10.2016 Суонси 0:0 Уотфорд ПЛ
- 16.10.2016 Мидлсбро 0:1 Уотфорд ПЛ
- 01.10.2016 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 26.09.2016 Бёрнли 2:0 Уотфорд ПЛ
- 18.09.2016 Уотфорд 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.09.2016 Вест Хэм 2:4 Уотфорд ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 31.01.2017 Бёрнли 1:0 Лестер ПЛ
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Бёрнли 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли ПЛ
- 31.12.2016 Бёрнли 4:1 Сандерленд ПЛ
- 26.12.2016 Бёрнли 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 10.12.2016 Бёрнли 3:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2016 Сток Сити 2:0 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2016 Вест Бромвич 4:0 Бёрнли ПЛ
- 05.11.2016 Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 29.10.2016 Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли ПЛ
- 22.10.2016 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 16.10.2016 Саутгемптон 3:1 Бёрнли ПЛ
- 02.10.2016 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 26.09.2016 Бёрнли 2:0 Уотфорд ПЛ
- 17.09.2016 Лестер 3:0 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2016 Бёрнли 1:1 Халл Сити ПЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
- 26.09.2016 Бёрнли 2:0 Уотфорд Премьер-лига
- 05.04.2014 Уотфорд 1:1 Бёрнли .Чемпионшип
- 03.12.2013 Бёрнли 0:0 Уотфорд .Чемпионшип
- 29.03.2013 Уотфорд 3:3 Бёрнли .Чемпионшип
- 15.12.2012 Бёрнли 1:1 Уотфорд .Чемпионшип
- 03.03.2012 Уотфорд 3:2 Бёрнли .Чемпионшип
- 06.08.2011 Бёрнли 2:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 12.02.2011 Уотфорд 1:3 Бёрнли .Чемпионшип
- 13.11.2010 Бёрнли 3:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 27.01.2009 Уотфорд 3:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 30.09.2008 Бёрнли 3:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 01.03.2008 Бёрнли 2:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 27.11.2007 Уотфорд 1:2 Бёрнли .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|3.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|52 - 28
|47
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 24
|40
|8.
|Вест Бромвич
|1:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 33
|30
|10.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|24
|8
|5
|11
|29 - 40
|29
|11.
|Сток Сити
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 28
|28
|13.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 39
|28
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 42
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|24
|5
|5
|14
|32 - 41
|20
|19.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|20 - 47
|18
|20.
|Сандерленд
|0:0 Заявка
|24
|4
|5
|15
|20 - 42
|17
Первый тайм
18'
Дини Трой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Барнс Эшли.
17'
Бартон Джоуи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сарате Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Удар от ворот произведет Бёрнли
14'
13'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
10'
Ньянг М'Байе сделал результативную передачу.
10'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
10'
Сарате Мауро из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Холебас Хосе возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кабул Юнес выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Холебас Хосе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Хендрик Джефф уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
6'
Хендрик Джефф совершает грубый фол. Холебас Хосе был жертвой
6'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд был наказан за старое нарушение.
5'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд нарушает. Уорд Стивен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
3'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает навес
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Гедиура стал игроком "Мидлсбро" — 02:07
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Бёрнли
Уотфорд
69.9% (151)
Ничья:
25.9% (56)
Бёрнли
4.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уотфорд:
36.1% (78)
1:1 Ничья:
22.7% (49)
2:1 Уотфорд:
21.3% (46)
2:0 Уотфорд:
6% (13)
0:0 Ничья:
3.2% (7)
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