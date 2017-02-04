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Стадион:
Уотфорд
1:0
Первый тайм: 18'
Бёрнли
0'
6' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
6' Красная карточка
Хендрик Джефф
1:0
10' Гол
Дини Трой
18'
Первый тайм
Фол, нарушение
18'
Дини Трой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Барнс Эшли.
17'
Бартон Джоуи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сарате Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
15'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
15'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Удар от ворот произведет Бёрнли
14'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Ньянг М'Байе сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дини Трой из клуба "Уотфорд" отправил мяч головой в ворота.
10'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
10'
Сарате Мауро из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
9'
Холебас Хосе возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кабул Юнес выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Холебас Хосе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
7'
Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Хендрик Джефф уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
6'
Хендрик Джефф совершает грубый фол. Холебас Хосе был жертвой
Желтая карточка
6'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
5'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд нарушает. Уорд Стивен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает навес
2'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Бёрнли
Уотфорд
69.9% (151)
Ничья:
25.9% (56)
Бёрнли
4.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
36.1% (78)
Ничья:
22.7% (49)
Уотфорд:
21.3% (46)
Уотфорд:
6% (13)
Ничья:
3.2% (7)
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