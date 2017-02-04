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Стадион:
Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 18'
Сандерленд
0'
6' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
0:1
9' Гол
Коне Ламин
18'
Первый тайм
17'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
15'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Сандерленд совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Денайе Джейсон.
12'
Удар от ворот произведет Сандерленд
12'
Ван Анхольт Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Ларссон Себастьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
12'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коне Ламин вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
9'
Хенесси Уэйн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
9'
После удара головой, который нанес Коне Ламин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
9'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Ван Анхольт Патрик блокирует соперника. Янузай Аднан заработал своей команде штрафной.
8'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
7'
Ларссон Себастьян коснулся мяча рукой.
Угловой
7'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
7'
Дефо Джермейн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников.
6'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Ларссон Себастьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
6'
Ларссон Себастьян совершает грубый фол. Заха Уилфрид был жертвой
5'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Манноне Вито вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
4'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
4'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
4'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
4'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Сандерленд
Кристал Пэлас
72.9% (159)
Ничья:
17% (37)
Сандерленд
10.1% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
34.4% (75)
Кристал Пэлас:
27.1% (59)
Ничья:
13.3% (29)
Кристал Пэлас:
6.9% (15)
Сандерленд:
5% (11)
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