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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Селхерст Парк
0:1
Первый тайм: 18'
6' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
0:1
9' ГолКоне Ламин
|
9'
0:1
Состав команд
13
Хенесси
Уэйн
11
Заха
Уилфрид
16
О'Ши
Джон
23
Коне
Ламин
44
Янузай
Аднан
17
Ндонг
Ибраим
Кристал Пэлас 5-4-1
- Основной состав
- 13 Хенесси Уэйн Вратарь
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 6 Дэнн Скотт Защитник
- 5 Томкинс Джеймс Защитник
- 27 Делэйни Дамьен Защитник
- 3 Ван Анхольт Патрик Защитник
- 42 Панчеон Джейсон Полузащитник
- 18 Макартур Джеймс Полузащитник
- 7 Кабай Йоан Полузащитник
- 11 Заха Уилфрид Полузащитник
- 17 Бентеке Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сперони Хулиан Вратарь
- 12 Сахо Мамаду Защитник
- 19 Фрайерс Зеки Защитник
- 10 Таунсенд Андрос Полузащитник
- 16 Ледли Джо Полузащитник
- 4 Фламини Матьё Полузащитник
- 8 Реми Лоик Нападающий
- Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Н'Диайе Суаре Папе Травмирован
- Бентеке Жонатан Травмирован
- Уикхэм Коннор Травмирован
- Шлупп Джеффри Травмирован
- Сако Бакари Травмирован
Сандерленд 5-4-1
- Основной состав
- 1 Манноне Вито Вратарь
- 2 Джонс Билли Защитник
- 16 О'Ши Джон Защитник
- 23 Коне Ламин Защитник
- 4 Денайе Джейсон Защитник
- 3 Овьедо Брайан Защитник
- 44 Янузай Аднан Полузащитник
- 8 Родуэлл Джек Полузащитник
- 17 Ндонг Ибраим Полузащитник
- 7 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 18 Дефо Джермейн Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Домингеш Мика Вратарь
- 15 Лескотт Джолеон Защитник
- 21 Манкильо Хави Защитник
- 24 Гибсон Даррон Полузащитник
- 20 Пиенаар Стивен Полузащитник
- 10 Хазри Вахби Полузащитник
- 9 Борини Фабио Нападающий
- Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Макнейр Пэдди Травмирован
- Каттермоул Ли Травмирован
- Уотмор Данкан Травмирован
- Кирхофф Ян Травмирован
- Пикфорд Джордан Травмирован
- Аничебе Виктор Травмирован
- Джилободжи Папи Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 31.01.2017 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 21.01.2017 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон ПЛ
- 14.01.2017 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.01.2017 Кристал Пэлас 1:2 Суонси ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 29.10.2016 Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль ПЛ
- 22.10.2016 Лестер 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2016 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 24.09.2016 Сандерленд 2:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.09.2016 Кристал Пэлас 4:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2016 Мидлсбро 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
Сандерленд (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд ПЛ
- 14.01.2017 Сандерленд 1:3 Сток Сити ПЛ
- 02.01.2017 Сандерленд 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 31.12.2016 Бёрнли 4:1 Сандерленд ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Сандерленд 1:0 Уотфорд ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 10.12.2016 Суонси 3:0 Сандерленд ПЛ
- 03.12.2016 Сандерленд 2:1 Лестер ПЛ
- 26.11.2016 Ливерпуль 2:0 Сандерленд ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 05.11.2016 Борнмут 1:2 Сандерленд ПЛ
- 29.10.2016 Сандерленд 1:4 Арсенал ПЛ
- 22.10.2016 Вест Хэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 15.10.2016 Сток Сити 2:0 Сандерленд ПЛ
- 01.10.2016 Сандерленд 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 24.09.2016 Сандерленд 2:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.09.2016 Тоттенхэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 12.09.2016 Сандерленд 0:3 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Сандерленд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.09.2016 Сандерленд 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 01.03.2016 Сандерленд 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 23.11.2015 Кристал Пэлас 0:1 Сандерленд Премьер-лига
- 11.04.2015 Сандерленд 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 03.11.2014 Кристал Пэлас 1:3 Сандерленд Премьер-лига
- 15.03.2014 Сандерленд 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 31.08.2013 Кристал Пэлас 3:1 Сандерленд Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|24
|19
|2
|3
|51 - 17
|59
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|3.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|52 - 28
|47
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|24
|13
|8
|3
|52 - 28
|47
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 24
|40
|8.
|Вест Бромвич
|1:0 Заявка
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|9.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 39
|30
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|24
|9
|2
|13
|25 - 34
|29
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|24
|8
|5
|11
|30 - 41
|29
|12.
|Сток Сити
|0:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|13.
|Саутгемптон
|1:1 Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 29
|28
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 42
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|24
|5
|4
|15
|32 - 42
|19
|19.
|Сандерленд
|1:0 Заявка
|24
|5
|4
|15
|21 - 42
|19
|20.
|Халл Сити
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|20 - 47
|18
Первый тайм
17'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
15'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Сандерленд совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Бентеке Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Денайе Джейсон.
12'
Удар от ворот произведет Сандерленд
12'
Ван Анхольт Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Ларссон Себастьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коне Ламин вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
9'
Хенесси Уэйн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
9'
После удара головой, который нанес Коне Ламин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
9'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Ван Анхольт Патрик блокирует соперника. Янузай Аднан заработал своей команде штрафной.
8'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
7'
Ларссон Себастьян коснулся мяча рукой.
7'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
7'
Дефо Джермейн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Родуэлл Джек из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников.
6'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Ларссон Себастьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
6'
Ларссон Себастьян совершает грубый фол. Заха Уилфрид был жертвой
5'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Манноне Вито вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
4'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
4'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
4'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Сандерленд
Кристал Пэлас
72.9% (159)
Ничья:
17% (37)
Сандерленд
10.1% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кристал Пэлас:
34.4% (75)
2:1 Кристал Пэлас:
27.1% (59)
1:1 Ничья:
13.3% (29)
2:0 Кристал Пэлас:
6.9% (15)
1:2 Сандерленд:
5% (11)
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