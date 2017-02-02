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Стадион:
Лестер
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Манчестер Юнайтед, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер
11.8% (9)
Ничья:
21.1% (16)
Манчестер Юнайтед
67.1% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
39.5% (30)
Ничья:
18.4% (14)
Манчестер Юнайтед:
18.4% (14)
Лестер:
6.6% (5)
Манчестер Юнайтед:
3.9% (3)
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