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Стадион: Уайт Харт Лэйн
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 24.09.2016 Мидлсбро 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2016 Тоттенхэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм ПЛ
Мидлсбро (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 31.01.2017 Мидлсбро 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.01.2017 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 14.01.2017 Уотфорд 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 02.01.2017 Мидлсбро 0:0 Лестер ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Бёрнли 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 17.12.2016 Мидлсбро 3:0 Суонси ПЛ
- 14.12.2016 Мидлсбро 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 11.12.2016 Саутгемптон 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 05.12.2016 Мидлсбро 1:0 Халл Сити ПЛ
- 26.11.2016 Лестер 2:2 Мидлсбро ПЛ
- 20.11.2016 Мидлсбро 0:1 Челси ПЛ
- 05.11.2016 Манчестер Сити 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 29.10.2016 Мидлсбро 2:0 Борнмут ПЛ
- 22.10.2016 Арсенал 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 16.10.2016 Мидлсбро 0:1 Уотфорд ПЛ
- 01.10.2016 Вест Хэм 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 24.09.2016 Мидлсбро 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 17.09.2016 Эвертон 3:1 Мидлсбро ПЛ
- 10.09.2016 Мидлсбро 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Мидлсбро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|23
|18
|2
|3
|48 - 16
|56
|2.
|Арсенал
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 25
|47
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|45 - 16
|47
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|47 - 28
|46
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 28
|46
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|33 - 21
|42
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 24
|37
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 29
|33
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|25 - 33
|29
|10.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 35
|29
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|29 - 40
|28
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 28
|27
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 39
|27
|14.
|Борнмут
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|32 - 41
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 52
|21
|16.
|Лестер
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|24 - 38
|21
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|32 - 41
|19
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|20 - 47
|17
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 42
|16
-
До начала матча осталось 1 день 13 часов 25 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Мидлсбро, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Мидлсбро, который состоится 04.02.2017.
Новости матча
-
Гедиура стал игроком "Мидлсбро" — 02:07
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Мидлсбро
Тоттенхэм
97.8% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Мидлсбро
1.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
46.7% (42)
1:0 Тоттенхэм:
16.7% (15)
2:1 Тоттенхэм:
10% (9)
3:0 Тоттенхэм:
8.9% (8)
3:1 Тоттенхэм:
7.8% (7)
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