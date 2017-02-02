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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Мидлсбро
announcement
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До начала матча осталось 1 день 13 часов 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Мидлсбро, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Мидлсбро
Тоттенхэм
97.8% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Мидлсбро
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
46.7% (42)
Тоттенхэм:
16.7% (15)
Тоттенхэм:
10% (9)
Тоттенхэм:
8.9% (8)
Тоттенхэм:
7.8% (7)
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