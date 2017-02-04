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Стадион: Зрители: 12800
Виллем II
1:3
Конец матча
Хераклес
0'
21' Красная карточка
Кастро Брам
1:0
24' Пенальти
Фран Соль
43' Желтая карточка
Дросте Вут
1:1
62' Гол
Ван Ойен Петер
1:2
65' Гол
Петерсон Кристофер
1:3
68' Гол
Госенс Робин
88' Желтая карточка
Кру Йорди
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
93'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
92'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Удар от ворот произведет Хераклес
92'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает неудачный навес.
92'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
91'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Удар от ворот произведет Хераклес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
89'
Ван Ойен Петер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Анхолт Пеле.
Офсайд
89'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
Желтая карточка
88'
Кру Йорди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Кру Йорди совершает грубый фол. Хоогма Джастин был жертвой
87'
Удар от ворот произведет Виллем II
86'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает навес
84'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
83'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Удар от ворот произведет Хераклес
83'
Тактическая замена. Копперс Дико уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
82'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает неудачный навес.
82'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
81'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Удар от ворот произведет Хераклес
79'
Копперс Дико из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
79'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
79'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Фран Соль из команды Виллем II нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
76'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой слева.
76'
Дросте Вут выбил мяч на угловой.
76'
Копперс Дико из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Удар от ворот произведет Хераклес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
74'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой справа.
74'
Фалкенбург Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
74'
Кру Йорди из команды Виллем II сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
73'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Кали Анур заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Хераклес
72'
Удар от ворот произведет Хераклес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
68'
Вермейж Винсент сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Госенс Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Угловой
67'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Петерсон Кристофер!
65'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
65'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
65'
Кювас Брандлей бьет и мяч от рикошета проходит мимо
65'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
64'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
64'
Дросте Вут выбил мяч на угловой.
64'
Тактическая замена. Дарри Браим уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
62'
Пелюпесси Йоей сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ван Ойен Петер отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
61'
Фран Соль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Удар от ворот произведет Хераклес
59'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
58'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает навес
57'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Хераклес
56'
Уларе Обби из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
56'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
56'
Фей Рензе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Фей Рензе выбил мяч на угловой.
55'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 12800 болельщиков
54'
Фей Рензе вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
53'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
Офсайд
53'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
52'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает неудачный навес.
50'
После дальнего удара, который нанес Лифтинк Эльмо мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фей Рензе вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
48'
Катуку Тшиманга нарушает правила. Кювас Брандлей пострадал
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
Катуку Тшиманга бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Те Вирик Мик из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
46'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
46'
Вермейж Винсент имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фран Соль из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
После дальнего удара, который нанес Лифтинк Эльмо мяч отбит вратарем
44'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
43'
После штрафного удара, который нанес Хайе Том, мяч попадает в перекладину
Желтая карточка
43'
Дросте Вут получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Дросте Вут из команды Хераклес. Это Копперс Дико заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Хайе Том из команды Виллем II делает неудачный навес.
39'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
37'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Травма, повреждение
36'
Уларе Обби возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Уларе Обби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
34'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает навес
33'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
32'
Удар от ворот произведет Хераклес
32'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
31'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
30'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
30'
Уларе Обби коснулся мяча рукой.
30'
Удар от ворот произведет Хераклес
Офсайд
29'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
29'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
29'
Хайе Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II делает навес
28'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
28'
Лифтинк Эльмо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
27'
Кали Анур из команды Виллем II подал угловой слева.
27'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
26'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вермейж Винсент не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
24'
Г О О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II забивает пенальти
24'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Фей Рензе
21'
УДАЛЕНИЕ! Кастро Брам получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Кастро Брам серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Уларе Обби заработал пенальти для своей команды
20'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
20'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Дарри Браим отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
18'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Дарри Браим.
Фол, нарушение
18'
Копперс Дико из команды Виллем II делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
Офсайд
17'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
16'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
15'
Хоогма Джастин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уларе Обби.
14'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
14'
Дарри Браим из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
14'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
12'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
12'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Хайе Том заработал фол.
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
10'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
9'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
9'
Дарри Браим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фран Соль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
8'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
8'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
6'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
3'
Кювас Брандлей бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Сильный дождь сегодня.
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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