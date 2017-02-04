Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 12800
21' Красная карточкаКастро Брам
1:0
24' ПенальтиФран Соль
43' Желтая карточкаДросте Вут
1:1
62' ГолВан Ойен Петер
1:2
65' ГолПетерсон Кристофер
1:3
68' ГолГосенс Робин
88' Желтая карточкаКру Йорди
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
93'
93'
92'
92'
92'
92'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает неудачный навес.
92'
91'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Ван Ойен Петер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Анхолт Пеле.
89'
Фалкенбург Эрик из команды Виллем II в офсайде
88'
Кру Йорди получает желтую карточку.
87'
Кру Йорди совершает грубый фол. Хоогма Джастин был жертвой
87'
Удар от ворот произведет Виллем II
86'
86'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
85'
Andreias Calcan из команды Виллем II делает навес
84'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Копперс Дико уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
82'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает неудачный навес.
82'
82'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
81'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
79'
Копперс Дико из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
79'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
76'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой слева.
76'
Дросте Вут выбил мяч на угловой.
76'
Копперс Дико из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой справа.
74'
Фалкенбург Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Кали Анур заработал фол.
72'
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
69'
68'
Вермейж Винсент сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Госенс Робин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
67'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Петерсон Кристофер!
65'
Питерс Йорденс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
65'
Кювас Брандлей бьет и мяч от рикошета проходит мимо
65'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
64'
Дросте Вут выбил мяч на угловой.
64'
Тактическая замена. Дарри Браим уходит с поля и его заменяет Петерсон Кристофер
62'
Пелюпесси Йоей сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ван Ойен Петер отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
61'
Фран Соль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
59'
Тактическая замена. Уларе Обби уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
58'
58'
57'
56'
56'
Уларе Обби из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
56'
56'
Фей Рензе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Копперс Дико из команды Виллем II подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Фей Рензе выбил мяч на угловой.
55'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
54'
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54'
Фей Рензе вышел из ворот и забрал мяч.
54'
53'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
52'
51'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает неудачный навес.
50'
После дальнего удара, который нанес Лифтинк Эльмо мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фей Рензе вышел из ворот и забрал мяч.
49'
48'
Катуку Тшиманга нарушает правила. Кювас Брандлей пострадал
48'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Катуку Тшиманга бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Те Вирик Мик из команды Хераклес остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
46'
46'
46'
Вермейж Винсент имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
После дальнего удара, который нанес Лифтинк Эльмо мяч отбит вратарем
44'
43'
После штрафного удара, который нанес Хайе Том, мяч попадает в перекладину
43'
Дросте Вут получает желтую карточку.
42'
Дросте Вут из команды Хераклес. Это Копперс Дико заработал фол.
41'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
38'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
37'
37'
36'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Уларе Обби возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Уларе Обби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Уларе Обби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
33'
33'
32'
32'
32'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
31'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
30'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Уларе Обби коснулся мяча рукой.
30'
29'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
29'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
29'
Хайе Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
28'
28'
28'
Лифтинк Эльмо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Копперс Дико из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
26'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вермейж Винсент не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Фей Рензе
21'
УДАЛЕНИЕ! Кастро Брам получил жёлтую карточку и покинул поле.
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Кастро Брам серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Уларе Обби заработал пенальти для своей команды
20'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
20'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Дарри Браим отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
18'
Ван Анхолт Пеле из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Дарри Браим.
18'
Копперс Дико из команды Виллем II делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
16'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Хоогма Джастин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уларе Обби.
14'
После дальнего удара, который нанес Дарри Браим мяч отбит вратарем
14'
Дарри Браим из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
14'
14'
12'
Кали Анур нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Хайе Том заработал фол.
11'
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
9'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
9'
Дарри Браим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
Фран Соль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
8'
8'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
6'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
3'
Кювас Брандлей бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
3'
Сильный дождь сегодня.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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