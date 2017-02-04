Стадион: АФАС Зрители: 16079
2:4
Конец матча
0:1
13' ГолВиллемс Джетро
0:2
16' ГолВиллемс Джетро
1:2
17' ГолФрайдей Фред
22' Желтая карточкаРамселар Барт
1:3
41' ГолПерейро Гастон
50' Желтая карточкаПерейро Гастон
53' Желтая карточкаВюйтенс Стейн
54' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
61' Желтая карточкаАриас Сантьяго
65' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
72' Вторая желтая карточкаВюйтенс Стейн
1:4
80' ГолДе Йонг Люк
84' Желтая карточкаПрёппер Дэви
2:4
85' ГолФрайдей Фред
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
93'
Морено Эктор получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Люккассен Деррик.
92'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Owen Wijndal выбил мяч на угловой.
91'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16079 болельщиков
89'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Гуардадо Андрес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
88'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
87'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
87'
Шваб Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
87'
86'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фрайдей Фред!
85'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
85'
Шваб Даниэль ошибается в защите.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
84'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
84'
Прёппер Дэви получает желтую карточку.
84'
Прёппер Дэви из команды ПСВ. Это Танкович Муамер заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Ван Гинкел Марко сделал результативную передачу.
80'
Де Йонг Люк из команды ПСВ добил мяч в ворота.
80'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
78'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
77'
77'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
77'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
76'
75'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
75'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
74'
Гуардадо Андрес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
74'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ играет в стеночку. Ван Гинкел Марко был стеночкой.
73'
73'
Джаханбакш Алиреза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ван Гинкел Марко мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
72'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Вюйтенс Стейн получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Вюйтенс Стейн совершает грубый фол. Де Йонг Люк был жертвой
71'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
70'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
70'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Танкович Муамер
69'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
68'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
68'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
68'
67'
65'
Ван Гинкел Марко зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
65'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
64'
Гарсия Леви получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейро Гастон.
63'
62'
62'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
61'
Ариас Сантьяго получает желтую карточку.
61'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
59'
59'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
58'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
58'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
56'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
54'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар. Это Де Йонг Люк заработал фол.
54'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
53'
Вюйтенс Стейн получает желтую карточку.
53'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Рамселар Барт заработал фол.
52'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Перейро Гастон получает желтую карточку.
50'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Owen Wijndal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Owen Wijndal бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Owen Wijndal заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
42'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
41'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перейро Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
41'
40'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
38'
Рамселар Барт имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
38'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
37'
Сильный дождь сегодня.
37'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
36'
35'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
Хацидиакос Пантелис выбил мяч на угловой.
34'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
Джаханбакш Алиреза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает навес
32'
32'
32'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
31'
Ариас Сантьяго выбил мяч на угловой.
31'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Рамселар Барт заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
29'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
28'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
27'
27'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Ариас Сантьяго выбил мяч на угловой.
27'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает навес
26'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Ринстра Бен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Люккассен Деррик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Морено Эктор.
24'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Люккассен Деррик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Йонг Люк.
22'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Рамселар Барт получает желтую карточку.
22'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
21'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар-перашют, который нанес Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар был отбит вратарем.
17'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрайдей Фред записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
16'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллемс Джетро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Виллемс Джетро на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
13'
Морено Эктор сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллемс Джетро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Виллемс Джетро на финте ушёл от оппонента.
13'
Морено Эктор из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
12'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
12'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
11'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Owen Wijndal выбил мяч на угловой.
10'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
7'
Ван Гинкел Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хацидиакос Пантелис.
7'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар в офсайде
5'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
4'
Перейро Гастон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Owen Wijndal.
2'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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