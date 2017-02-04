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Стадион: Зрители: 16079
АЗ Алкмаар
2:4
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
13' Гол
Виллемс Джетро
0:2
16' Гол
Виллемс Джетро
1:2
17' Гол
Фрайдей Фред
22' Желтая карточка
Рамселар Барт
1:3
41' Гол
Перейро Гастон
50' Желтая карточка
Перейро Гастон
53' Желтая карточка
Вюйтенс Стейн
54' Желтая карточка
Люккассен Деррик
61' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
65' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
72' Вторая желтая карточка
Вюйтенс Стейн
1:4
80' Гол
Де Йонг Люк
84' Желтая карточка
Прёппер Дэви
2:4
85' Гол
Фрайдей Фред
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Морено Эктор получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Люккассен Деррик.
92'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.

92'
Owen Wijndal выбил мяч на угловой.
91'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16079 болельщиков
89'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
88'
Гуардадо Андрес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
88'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
87'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
87'
Шваб Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
87'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
86'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фрайдей Фред!
85'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
85'
Шваб Даниэль ошибается в защите.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Ван Гинкел Марко уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
84'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
Желтая карточка
84'
Прёппер Дэви получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Прёппер Дэви из команды ПСВ. Это Танкович Муамер заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Ван Гинкел Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Де Йонг Люк из команды ПСВ добил мяч в ворота.
80'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
79'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
Офсайд
78'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
77'
Удар от ворот произведет ПСВ
Угловой
77'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
77'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
Офсайд
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
76'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
75'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
74'
Гуардадо Андрес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
74'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ играет в стеночку. Ван Гинкел Марко был стеночкой.
73'
Удар от ворот произведет ПСВ
73'
Джаханбакш Алиреза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ван Гинкел Марко мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
72'
Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Вюйтенс Стейн получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
72'
Вюйтенс Стейн совершает грубый фол. Де Йонг Люк был жертвой
Офсайд
71'
Танкович Муамер из команды АЗ Алкмаар в офсайде
70'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
70'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Танкович Муамер
Фол, нарушение
69'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
68'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
68'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
68'
Ван Эйден Ренс выбил мяч на угловой.
68'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
Желтая карточка
65'
Ван Гинкел Марко зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Вюйтенс Стейн заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Гарсия Леви получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейро Гастон.
63'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет ПСВ
62'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
61'
Ариас Сантьяго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
60'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет ПСВ
59'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
58'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
54'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар. Это Де Йонг Люк заработал фол.
54'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
53'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Вюйтенс Стейн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Рамселар Барт заработал фол.
52'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Перейро Гастон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Owen Wijndal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Удар от ворот произведет ПСВ
48'
Owen Wijndal бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Owen Wijndal заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
41'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Перейро Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
41'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Перейро Гастон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
38'
Рамселар Барт имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
38'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
37'
Сильный дождь сегодня.
37'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
Фол, нарушение
36'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
35'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
Хацидиакос Пантелис выбил мяч на угловой.
34'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Удар от ворот произведет ПСВ
33'
Джаханбакш Алиреза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает навес
32'
Удар от ворот произведет ПСВ
32'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
31'
Ариас Сантьяго выбил мяч на угловой.
31'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Рамселар Барт заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
29'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
28'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
27'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
27'
Ариас Сантьяго выбил мяч на угловой.
27'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
26'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Ринстра Бен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
25'
Люккассен Деррик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Морено Эктор.
24'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
22'
Люккассен Деррик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Де Йонг Люк.
22'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Рамселар Барт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
21'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар-перашют, который нанес Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар был отбит вратарем.
17'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрайдей Фред записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
16'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллемс Джетро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Виллемс Джетро на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
13'
Морено Эктор сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Виллемс Джетро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Виллемс Джетро на финте ушёл от оппонента.
13'
Морено Эктор из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
Офсайд
12'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
12'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
11'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
11'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Owen Wijndal выбил мяч на угловой.
10'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
7'
Ван Гинкел Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хацидиакос Пантелис.
7'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Офсайд
5'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар в офсайде
5'
Owen Wijndal из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
4'
Перейро Гастон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Owen Wijndal.
2'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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