Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 20250
0:1
50' ГолДиа Иссиар
52' Желтая карточкаДиарра Алу
0:2
64' ГолСету Жюльен
66' Желтая карточкаФелипе Пардо
72' Желтая карточкаДюбуа Лео
90' Красная карточкаАрит Амин
90' Красная карточкаМуратори Венсан
Новости после матча
-
"Нант" под ноль проиграл "Нанси" — 20:56
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
94'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
94'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
94'
Ронжье Валентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
94'
Бадила Тобиас из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
93'
93'
УДАЛЕНИЕ! Муратори Венсан удаляет рефери за жёсткий фол.
92'
УДАЛЕНИЕ! Арит Амин удаляет рефери за жёсткий фол.
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сету Жюльен из команды Нанси разыграл угловой с левого угла.
91'
Тактическая замена. Кулибали Карим уходит с поля и его заменяет Кабако Эрик
90'
Ронжье Валентин выбил мяч на угловой.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Кулибали Карим, и мяч снова в игре
90'
Кулибали Карим из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
89'
88'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Мауасса Фет исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Жийе Гийом атакует сзади соперника. Мауасса Фет пострадал.
86'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
86'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
85'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
84'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
84'
Бамму Ясин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
84'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
83'
Ронжье Валентин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
82'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
81'
Куффо Жоффрей из команды Нанси отвел угрозу отличным подкатом
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Дал Морис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Лима Лукас исполняет штрафной удар, но его блокируют
78'
Муратори Венсан атакует сзади соперника. Бамму Ясин пострадал.
78'
77'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аит Бенассер Юссеф выбил мяч подальше от ворот.
77'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20250 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
74'
74'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Дюбуа Лео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
72'
Дюбуа Лео из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Диарра Алу.
72'
Нанси совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
71'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
68'
68'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
67'
66'
Фелипе Пардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Фелипе Пардо из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Аит Бенассер Юссеф.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
64'
Дал Морис сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сету Жюльен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
63'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
62'
Степински Мариуш из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
62'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
62'
62'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
60'
Арит Амин из команды Нант. Это Куффо Жоффрей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
58'
58'
Диарра Алу выбил мяч подальше от ворот.
56'
56'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
Кулибали Карим из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диа Иссиар.
54'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
54'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Дал Морис заработал фол.
54'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Дюбуа Лео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Джиджи Коффи из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Диарра Алу получает желтую карточку за игру рукой
52'
Диарра Алу коснулся мяча рукой.
52'
Фелипе Пардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дал Морис на финте ушёл от оппонента.
50'
Дал Морис сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диа Иссиар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Джиджи Коффи ошибается в защите.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
Жийе Гийом имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
49'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный навес.
48'
48'
Фелипе Пардо из команды Нант делает неудачный навес.
48'
47'
47'
Степински Мариуш из команды Нант бьет головой мимо ворот
47'
46'
Сету Жюльен ошибается в защите.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
44'
44'
Дал Морис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
43'
Ронжье Валентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
43'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
42'
42'
Фелипе Пардо из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Диа Иссиар из команды Нанси делает подножку. Арит Амин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
39'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
39'
Сала Эмилиано атакует сзади соперника. Диарра Алу пострадал.
38'
Кулибали Карим из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Фелипе Пардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьянь Моду.
37'
37'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает неудачный навес.
37'
37'
37'
Степински Мариуш из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
Кулибали Карим на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Дал Морис нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
34'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
34'
Черник Сергей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
33'
Сала Эмилиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
32'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Арит Амин заработал фол.
30'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
30'
30'
Куффо Жоффрей нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
29'
29'
Сала Эмилиано из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Степински Мариуш не смог удачно сыграть.
28'
Диарра Алу из команды Нанси. Это Сала Эмилиано заработал фол.
28'
28'
Джиджи Коффи из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
27'
27'
Арит Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Кулибали Карим из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Степински Мариуш из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Куффо Жоффрей.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
23'
Степински Мариуш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
22'
Фелипе Пардо из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Фелипе Пардо на финте ушёл от оппонента.
21'
Джиджи Коффи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Муратори Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Черник Сергей.
19'
Дюбуа Лео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
18'
Бадила Тобиас из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Арит Амин.
18'
Дьянь Моду атакует сзади соперника. Степински Мариуш пострадал.
17'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Дюбуа Лео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
16'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дьянь Моду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Куффо Жоффрей.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
13'
Ронжье Валентин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Куффо Жоффрей.
12'
11'
11'
Кулибали Карим из команды Нанси делает неудачный навес.
11'
11'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Кулибали Карим из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
9'
Дюбуа Лео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
Черник Сергей ошибается в защите.
8'
7'
Джиджи Коффи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Дьянь Моду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сала Эмилиано.
7'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
6'
6'
6'
Кулибали Карим из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сету Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Лима Лукас из команды Нант. Это Диа Иссиар заработал фол.
5'
4'
Дьянь Моду из команды Нанси остановил атаку, перехватив мяч.
4'
После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем
3'
Риу Реми выбил мяч подальше от ворот.
3'
Диа Иссиар коснулся мяча рукой.
2'
2'
Кулибали Карим из команды Нанси подал угловой справа.
2'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
1'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:2 Нанси
Нант
71.4% (155)
Ничья:
22.6% (49)
Нанси
6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
47.9% (104)
2:1 Нант:
16.6% (36)
1:1 Ничья:
16.1% (35)
0:0 Ничья:
5.1% (11)
1:2 Нанси:
3.7% (8)
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