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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 20250
Нант
0:2
Конец матча
Нанси
0'
0:1
50' Гол
Диа Иссиар
52' Желтая карточка
Диарра Алу
0:2
64' Гол
Сету Жюльен
66' Желтая карточка
Фелипе Пардо
72' Желтая карточка
Дюбуа Лео
90' Красная карточка
Арит Амин
90' Красная карточка
Муратори Венсан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
94'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
94'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
Угловой
94'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
94'
Ронжье Валентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

Фол, нарушение
94'
Бадила Тобиас из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
93'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
УДАЛЕНИЕ! Муратори Венсан удаляет рефери за жёсткий фол.
92'
УДАЛЕНИЕ! Арит Амин удаляет рефери за жёсткий фол.
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
91'
Сету Жюльен из команды Нанси разыграл угловой с левого угла.
91'
Тактическая замена. Кулибали Карим уходит с поля и его заменяет Кабако Эрик
90'
Ронжье Валентин выбил мяч на угловой.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Кулибали Карим, и мяч снова в игре
90'
Кулибали Карим из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
88'
Мауасса Фет исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
87'
Жийе Гийом атакует сзади соперника. Мауасса Фет пострадал.
86'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
Офсайд
85'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Удар от ворот произведет Нанси
84'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
84'
Бамму Ясин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
84'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
83'
Ронжье Валентин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Мауасса Фет
81'
Куффо Жоффрей из команды Нанси отвел угрозу отличным подкатом
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
80'
Дал Морис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Лима Лукас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
78'
Муратори Венсан атакует сзади соперника. Бамму Ясин пострадал.
78'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Аит Бенассер Юссеф выбил мяч подальше от ворот.
77'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20250 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Нанси
74'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
72'
Дюбуа Лео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
72'
Дюбуа Лео из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Диарра Алу.
72'
Нанси совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
71'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
71'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
70'
Удар от ворот произведет Нанси
70'
Арит Амин из команды Нант делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Нанси
69'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
69'
Аит Бенассер Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
68'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
67'
Муратори Венсан из команды Нанси отвел угрозу отличным подкатом
Желтая карточка
66'
Фелипе Пардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Фелипе Пардо из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Аит Бенассер Юссеф.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Нанси
64'
Дал Морис сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сету Жюльен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
64'
Дал Морис из команды Нанси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
Фол, нарушение
62'
Степински Мариуш из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Сету Жюльен.
62'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
62'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Карлос Диего Сантос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Удар от ворот произведет Нанси
60'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный навес.
Фол, нарушение
60'
Арит Амин из команды Нант. Это Куффо Жоффрей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Муратори Венсан из команды Нанси отвел угрозу отличным подкатом
58'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Дал Морис из команды Нанси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Дюбуа Лео из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Диарра Алу выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
55'
Кулибали Карим из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диа Иссиар.
54'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
54'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Дал Морис заработал фол.
54'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Дюбуа Лео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
53'
Джиджи Коффи из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Желтая карточка
52'
Диарра Алу получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
52'
Диарра Алу коснулся мяча рукой.
52'
Фелипе Пардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дал Морис на финте ушёл от оппонента.
50'
Дал Морис сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диа Иссиар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
50'
Джиджи Коффи ошибается в защите.
50'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Удар от ворот произведет Нанси
49'
Жийе Гийом имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
49'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный навес.
48'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Фелипе Пардо из команды Нант делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Нанси
47'
Степински Мариуш из команды Нант бьет головой мимо ворот
47'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
47'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сету Жюльен ошибается в защите.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Удар от ворот произведет Нант
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Нант
44'
Дал Морис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Удар от ворот произведет Нанси
43'
Ронжье Валентин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
43'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
43'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
42'
Муратори Венсан из команды Нанси отвел угрозу отличным подкатом
42'
Фелипе Пардо из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Арит Амин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
40'
Диа Иссиар из команды Нанси делает подножку. Арит Амин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
39'
Сала Эмилиано атакует сзади соперника. Диарра Алу пострадал.
38'
Кулибали Карим из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
38'
Фелипе Пардо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дьянь Моду.
37'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает неудачный навес.
37'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Степински Мариуш из команды Нант сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Удар от ворот произведет Нант
36'
Кулибали Карим на финте ушёл от оппонента.
35'
Дал Морис из команды Нанси сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Дал Морис нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
34'
Черник Сергей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
34'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
33'
Сала Эмилиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Лима Лукас из команды Нант делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Арит Амин заработал фол.
Офсайд
31'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
30'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
30'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Куффо Жоффрей нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Нанси
29'
Сала Эмилиано из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Степински Мариуш не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
28'
Диарра Алу из команды Нанси. Это Сала Эмилиано заработал фол.
28'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Джиджи Коффи из команды Нант остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
27'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Арит Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
26'
Кулибали Карим из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
25'
Дал Морис из команды Нанси в офсайде
Фол, нарушение
25'
Степински Мариуш из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Куффо Жоффрей.
25'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
23'
Степински Мариуш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Арит Амин из команды Нант делает навес
23'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Фелипе Пардо из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Фелипе Пардо на финте ушёл от оппонента.
21'
Джиджи Коффи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Муратори Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дюбуа Лео выбил мяч подальше от ворот.
20'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
20'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Черник Сергей.
Угловой
19'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
19'
Дюбуа Лео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
18'
Бадила Тобиас из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Арит Амин.
Фол, нарушение
18'
Дьянь Моду атакует сзади соперника. Степински Мариуш пострадал.
17'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Дюбуа Лео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дьянь Моду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Куффо Жоффрей.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Удар от ворот произведет Нанси
14'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Удар от ворот произведет Нанси
13'
Ронжье Валентин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Куффо Жоффрей.
12'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Кулибали Карим из команды Нанси делает неудачный навес.
11'
Удар от ворот произведет Нанси
11'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
10'
Кулибали Карим из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Ронжье Валентин.
10'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Удар от ворот произведет Нанси
9'
Дюбуа Лео бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
8'
Дюбуа Лео из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
8'
Черник Сергей ошибается в защите.
8'
Удар от ворот произведет Нанси
7'
Джиджи Коффи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Дьянь Моду получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сала Эмилиано.
7'
Сала Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
6'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
6'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой слева.
6'
Кулибали Карим из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сету Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
5'
Лима Лукас из команды Нант. Это Диа Иссиар заработал фол.
5'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Дьянь Моду из команды Нанси остановил атаку, перехватив мяч.
4'
После дальнего удара, который нанес Степински Мариуш мяч отбит вратарем
3'
Риу Реми выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
3'
Диа Иссиар коснулся мяча рукой.
2'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
2'
Кулибали Карим из команды Нанси подал угловой справа.
2'
Джиджи Коффи выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
1'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дал Морис.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:2 Нанси
Нант
71.4% (155)
Ничья:
22.6% (49)
Нанси
6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
47.9% (104)
Нант:
16.6% (36)
Ничья:
16.1% (35)
Ничья:
5.1% (11)
Нанси:
3.7% (8)
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