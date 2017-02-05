Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 37029
2:0
Конец матча
1:0
9' ГолМонне-Паке Кевин
2:0
23' ГолАмума Ромен
43' Желтая карточкаФекир Набиль
61' Желтая карточкаЛяказетт Александр
69' Желтая карточкаСодерлунд Александер
75' Желтая карточкаПажо Венсан
86' Желтая карточкаГеззаль Рашид
90' Вторая желтая карточкаГеззаль Рашид
90' Красная карточкаТолиссо Корентин
90' Красная карточкаЛемуань Фабьен
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
94'
Лемуань Фабьен получает красную карточку за не спортивное поведение
94'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Толиссо Корентин уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
93'
Толиссо Корентин совершает грубый фол. Лемуань Фабьен был жертвой
92'
Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Геззаль Рашид грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".
92'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
91'
Геззаль Рашид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
90'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен в офсайде
90'
Геззаль Рашид на финте ушёл от оппонента.
90'
Геззаль Рашид из команды Лион устремляется вперед с мячом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
88'
Ляказетт Александр получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Теофил-Катерин Кевин.
88'
88'
Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Лемуань Фабьен
86'
Геззаль Рашид получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Геззаль Рашид из команды Лион делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
86'
Сельнес Оле получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маммана Эмануэль.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
85'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
85'
84'
Ферри Жордан из команды Лион делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
83'
После дальнего удара, который нанес Ру Нолан мяч отбит вратарем
81'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
81'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион. Это Содерлунд Александер заработал фол.
81'
81'
81'
Малку Кевин коснулся мяча рукой.
80'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 37029 болельщиков
79'
Толиссо Корентин из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Толиссо Корентин на финте ушёл от оппонента.
79'
79'
79'
78'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
76'
76'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
75'
Пажо Венсан получает желтую карточку.
75'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Толиссо Корентин.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
73'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
73'
72'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
72'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
72'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Дардер Серхи заработал фол.
71'
71'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
71'
Вальбуэна Матьё нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Содерлунд Александер получает желтую карточку за грубое нарушение
69'
Содерлунд Александер совершает грубый фол. Янга-Мбива Мапу был жертвой
69'
68'
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
68'
67'
Геззаль Рашид из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
67'
Малку Кевин ошибается в защите.
67'
66'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Толиссо Корентин заработал фол.
65'
63'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
63'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
63'
62'
62'
Севе Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Ляказетт Александр сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Ляказетт Александр совершает грубый фол. Верету Жордан был жертвой
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
60'
Гоналон Максим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Содерлунд Александер.
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
59'
Геззаль Рашид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
59'
59'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Толиссо Корентин заработал фол.
58'
58'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
57'
Ляказетт Александр из команды Лион. Это Малку Кевин заработал фол.
57'
57'
Перрен Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Жалле Кристоф из команды Лион делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
56'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Гоналон Максим ошибается в защите.
56'
Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
55'
54'
Депай Мемфис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Толиссо Корентин из команды Лион сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
53'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
51'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
51'
Дардер Серхи из команды Лион устремляется вперед с мячом.
51'
Геззаль Рашид из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок из команды Лион делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Геззаль Рашид из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
50'
Депай Мемфис из команды Лион устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Геззаль Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
49'
Монне-Паке Кевин на финте ушёл от оппонента.
49'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
48'
Содерлунд Александер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Янга-Мбива Мапу.
48'
Геззаль Рашид из команды Лион в офсайде
48'
47'
Геззаль Рашид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Ляказетт Александр из команды Лион сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
47'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен делает подножку. Дардер Серхи заработал фол.
47'
Верету Жордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
46'
Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
45'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Монне-Паке Кевин на финте ушёл от оппонента.
45'
43'
Фекир Набиль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Фекир Набиль совершает грубый фол. Амума Ромен был жертвой
43'
43'
42'
42'
41'
Пажо Венсан пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Севе Анри из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
41'
Севе Анри из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Севе Анри на финте ушёл от оппонента.
40'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Монне-Паке Кевин.
40'
40'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
39'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
38'
38'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Малку Кевин ошибается в защите.
38'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
38'
38'
Янга-Мбива Мапу выбил мяч на угловой.
38'
37'
Маммана Эмануэль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мулен Жесси.
37'
Ляказетт Александр из команды Лион подал угловой справа.
37'
Дардер Серхи из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ляказетт Александр мяча так и не получил
36'
Содерлунд Александер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
35'
Депай Мемфис коснулся мяча рукой.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Фекир Набиль на финте ушёл от оппонента.
34'
34'
34'
34'
33'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пажо Венсан.
31'
Содерлунд Александер мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
31'
31'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Маммана Эмануэль из команды Лион делает подножку. Севе Анри заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
29'
Ляказетт Александр из команды Лион бьет головой мимо ворот
29'
Жалле Кристоф из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
29'
Жалле Кристоф из команды Лион устремляется вперед с мячом.
28'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
28'
Толиссо Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
27'
27'
26'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
26'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
После дальнего удара, который нанес Амума Ромен мяч отбит вратарем
24'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
23'
Содерлунд Александер сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Амума Ромен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
23'
Амума Ромен оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
23'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Содерлунд Александер коснулся мяча рукой.
22'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Толиссо Корентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Перрен Лоик имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
20'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
20'
19'
Янга-Мбива Мапу из команды Лион делает подножку. Малку Кевин заработал фол.
19'
Малку Кевин на финте ушёл от оппонента.
19'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Дардер Серхи из команды Лион делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Верету Жордан ошибается в защите.
17'
17'
Погба Флорентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Погба Флорентин на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
16'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
16'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
15'
15'
Монне-Паке Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
Монне-Паке Кевин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Дардер Серхи из команды Лион делает неудачный навес.
14'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
14'
Толиссо Корентин попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
14'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный навес.
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
12'
Депай Мемфис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Севе Анри сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Монне-Паке Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
8'
Депай Мемфис отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
8'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Морель Жереми заработал фол.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Малку Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Депай Мемфис.
6'
6'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
5'
Янга-Мбива Мапу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
3'
3'
Содерлунд Александер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лопеш Антони.
3'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
3'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
2'
Толиссо Корентин из команды Лион делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Лион
Сент-Этьен
18.7% (41)
Ничья:
41.1% (90)
Лион
40.2% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.6% (78)
1:2 Лион:
23.7% (52)
0:1 Лион:
12.3% (27)
2:1 Сент-Этьен:
9.6% (21)
1:0 Сент-Этьен:
5% (11)
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