Второй тайм

95' Судья свистит, и матч окончен

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.

94' Лемуань Фабьен получает красную карточку за не спортивное поведение

94' КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Толиссо Корентин уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.

94' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Геззаль Рашид грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".

92' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

91' Геззаль Рашид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.

88' Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Геззаль Рашид получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.

85' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

83' После дальнего удара, который нанес Ру Нолан мяч отбит вратарем

81' Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.

80' Сегодняшная посещаемость составляет 37029 болельщиков

79' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

79' Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

78' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

78' Ру Нолан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

77' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

76' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.

74' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Мулен Жесси вышел из ворот и забрал мяч.

73' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вальбуэна Матьё бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот

71' Мулен Жесси вышел из ворот и забрал мяч.

71' Вальбуэна Матьё нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.

69' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

69' Содерлунд Александер получает желтую карточку за грубое нарушение

69' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

67' Геззаль Рашид из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

66' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.

65' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Удар от ворот произведет Лион

62' Севе Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!

61' Ляказетт Александр сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

61' Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.

60' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

59' Геззаль Рашид бьет из пределов штрафной и упускает момент!

59' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Лион

58' Малку Кевин из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.

57' Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Перрен Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Лион

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

55' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Депай Мемфис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

53' Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

51' Игрок из команды Лион делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Геззаль Рашид из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

50' Геззаль Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

48' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Геззаль Рашид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

46' Гоналон Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота