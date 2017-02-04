Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 8690
1:0
17' ГолМунье Стив
19' Желтая карточкаСкири Эйе
31' Желтая карточкаОнианге Принс
1:1
34' ГолКривелли Энцо
37' Желтая карточкаРуссийон Жером
2:1
64' ГолМунье Стив
90' Желтая карточкаДепланье Матье
90' Красная карточкаДжику Александр
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
96'
Будебуз Ряд из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
95'
Мбенза Исаак бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Депланье Матье получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
94'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
УДАЛЕНИЕ! Джику Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
93'
Джику Александр из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Депланье Матье.
93'
Мостефа Мехди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Журдрен Жоффрей.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Джику Александр вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
92'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
91'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Депланье Матье получает желтую карточку.
90'
Депланье Матье атакует сзади соперника. Сент-Максимин Аллан пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Журдрен Жоффрей вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
89'
88'
Мбенза Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
87'
Мбенза Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
86'
Матч возобновится спорным мячом
86'
Мбенза Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Мбенза Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
85'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
84'
84'
Мостефа Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
82'
Иконе Джонатан сотрясает перекладину
82'
Будебуз Ряд исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Кулибали Лассана получил травму и заменен. Мостефа Мехди выходит на поле.
81'
Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
80'
Роуз Линдси из команды Бастия делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
80'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Кулибали Лассана возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Сиони Жиль из команды Бастия отвел угрозу отличным подкатом
80'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Кулибали Лассана получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
76'
76'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Онианге Принс из команды Бастия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
75'
Сиони Жиль из команды Бастия делает навес
75'
75'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
74'
73'
Иконе Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
70'
Депланье Матье из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
69'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
69'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Джику Александр из команды Бастия делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
68'
Будебуз Ряд имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
Будебуз Ряд из команды Монпелье играет в стеночку. Иконе Джонатан был стеночкой.
67'
Джику Александр получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мбенза Исаак.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мунье Стив записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает отличный пас
64'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
63'
Депланье Матье получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Даник Гаэль.
63'
63'
62'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Иконе Джонатан заработал фол.
61'
61'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
61'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Онианге Принс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
60'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
59'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Сессеньон Стефан совершает грубый фол. Роуз Линдси был жертвой
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 8690 болельщиков
57'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Депланье Матье из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Лассана.
56'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
52'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
52'
52'
51'
51'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
48'
Онианге Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
46'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Кривелли Энцо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
43'
Сент-Максимин Аллан коснулся мяча рукой.
43'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Скири Эйе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
39'
Даник Гаэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
38'
Диалло Садио получил травму и заменен. Даник Гаэль выходит на поле.
38'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Руссийон Жером получает желтую карточку.
37'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Роуз Линдси.
36'
Будебуз Ряд мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Диалло Садио сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Диалло Садио нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
34'
Диалло Садио из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
34'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой справа.
33'
Онианге Принс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
32'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Онианге Принс получает желтую карточку.
31'
Онианге Принс блокирует соперника. Ласне Пол заработал своей команде штрафной.
31'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Джику Александр из команды Бастия. Это Камара Сулейман заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
29'
29'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой справа.
28'
Сент-Максимин Аллан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
25'
24'
Роуз Линдси из команды Бастия делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
24'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
21'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
20'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Скири Эйе получает желтую карточку.
19'
Скири Эйе из команды Монпелье. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
19'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Диалло Садио из команды Бастия. Это Руссийон Жером заработал фол.
17'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мунье Стив эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
16'
Маранж Флориан из команды Бастия делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
16'
Диалло Садио коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
14'
14'
13'
Джику Александр из команды Бастия делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
13'
Кривелли Энцо из команды Бастия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Бастия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
11'
11'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
Диалло Садио ударом издали сотрясает перекладину
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
5'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кривелли Энцо.
4'
После дальнего удара, который нанес Ласне Пол мяч отбит вратарем
2'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
2'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Бастия
Монпелье
81.3% (174)
Ничья:
16.4% (35)
Бастия
2.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
49.1% (105)
2:1 Монпелье:
22% (47)
1:1 Ничья:
13.1% (28)
2:0 Монпелье:
7.5% (16)
0:0 Ничья:
2.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация