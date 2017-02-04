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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8690
Монпелье
2:1
Конец матча
Бастия
0'
1:0
17' Гол
Мунье Стив
19' Желтая карточка
Скири Эйе
31' Желтая карточка
Онианге Принс
1:1
34' Гол
Кривелли Энцо
37' Желтая карточка
Руссийон Жером
2:1
64' Гол
Мунье Стив
90' Желтая карточка
Депланье Матье
90' Красная карточка
Джику Александр
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
96'
Будебуз Ряд из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
95'
Мбенза Исаак бьет и мяч от рикошета проходит мимо
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
95'
Депланье Матье получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

Травма, повреждение
94'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
УДАЛЕНИЕ! Джику Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
93'
Джику Александр из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Депланье Матье.
Фол, нарушение
93'
Мостефа Мехди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Журдрен Жоффрей.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Джику Александр вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
Угловой
92'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
91'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Депланье Матье получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Депланье Матье атакует сзади соперника. Сент-Максимин Аллан пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Журдрен Жоффрей вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
89'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Мбенза Исаак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Мбенза Исаак из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
87'
Мбенза Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
87'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает подножку. Скири Эйе заработал фол.
86'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
86'
Мбенза Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Мбенза Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
84'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Мостефа Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Иконе Джонатан сотрясает перекладину
82'
Будебуз Ряд исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Кулибали Лассана получил травму и заменен. Мостефа Мехди выходит на поле.
81'
Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Силла Якуба
Фол, нарушение
80'
Роуз Линдси из команды Бастия делает подножку. Будебуз Ряд заработал фол.
80'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
80'
Кулибали Лассана возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Сиони Жиль из команды Бастия отвел угрозу отличным подкатом
80'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
79'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Кулибали Лассана получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
76'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Онианге Принс из команды Бастия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
75'
Сиони Жиль из команды Бастия делает навес
75'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Бастия
73'
Иконе Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Мунье Стив пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
70'
Депланье Матье из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
69'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
68'
Джику Александр из команды Бастия делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
68'
Будебуз Ряд имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
Будебуз Ряд из команды Монпелье играет в стеночку. Иконе Джонатан был стеночкой.
Фол, нарушение
67'
Джику Александр получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мбенза Исаак.
66'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мунье Стив записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает отличный пас
64'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
64'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Депланье Матье получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Даник Гаэль.
63'
Удар от ворот произведет Бастия
63'
Скири Эйе из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
63'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Иконе Джонатан заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Монпелье
61'
Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
61'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Онианге Принс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес
59'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
58'
Сессеньон Стефан совершает грубый фол. Роуз Линдси был жертвой
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 8690 болельщиков
57'
Кривелли Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
57'
Депланье Матье из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Лассана.
56'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
56'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
52'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
52'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
51'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Онианге Принс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Ласне Пол из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
47'
Скири Эйе из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Скири Эйе из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
46'
После дальнего удара, который нанес Сент-Максимин Аллан мяч отбит вратарем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Кривелли Энцо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес прямо в штрафную.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
43'
Сент-Максимин Аллан коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
43'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Скири Эйе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Удар от ворот произведет Монпелье
39'
Даник Гаэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает пас партнеру.
38'
Диалло Садио получил травму и заменен. Даник Гаэль выходит на поле.
Желтая карточка
38'
Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Руссийон Жером получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Роуз Линдси.
36'
Будебуз Ряд мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Диалло Садио сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кривелли Энцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Диалло Садио нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Онианге Принс из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Диалло Садио из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой справа.
33'
Онианге Принс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Онианге Принс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Онианге Принс блокирует соперника. Ласне Пол заработал своей команде штрафной.
31'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Джику Александр из команды Бастия. Это Камара Сулейман заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой справа.
28'
Сент-Максимин Аллан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Удар от ворот произведет Монпелье
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Бастия
25'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
25'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Роуз Линдси из команды Бастия делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
24'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
24'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
23'
Онианге Принс из команды Бастия делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
21'
Камара Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
20'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
19'
Скири Эйе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Скири Эйе из команды Монпелье. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
19'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Диалло Садио из команды Бастия. Это Руссийон Жером заработал фол.
17'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мунье Стив эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Маранж Флориан из команды Бастия делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Диалло Садио коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Бастия
14'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Джику Александр из команды Бастия делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
13'
Кривелли Энцо из команды Бастия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Бастия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Удар от ворот произведет Монпелье
6'
Диалло Садио ударом издали сотрясает перекладину
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Покорны Лукаш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кривелли Энцо.
4'
После дальнего удара, который нанес Ласне Пол мяч отбит вратарем
2'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
2'
Кривелли Энцо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Бастия
Монпелье
81.3% (174)
Ничья:
16.4% (35)
Бастия
2.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
49.1% (105)
Монпелье:
22% (47)
Ничья:
13.1% (28)
Монпелье:
7.5% (16)
Ничья:
2.8% (6)
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