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Стадион:
Монако
 
Позже
Ницца
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 11 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - Ницца, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - Ницца
Монако
87.1% (81)
Ничья:
10.8% (10)
Ницца
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
33.3% (31)
Монако:
23.7% (22)
Монако:
11.8% (11)
Монако:
10.8% (10)
Ничья:
6.5% (6)
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