Второй тайм

95' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

94' Удар от ворот произведет Мец

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

89' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Диабате Шейк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.

87' Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сертик Грегори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

83' Фанни Род сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

82' ГО-О-О-О-ОЛ! Жуффре Ян отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!

80' Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.

80' Жуффре Ян из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

80' Эрдинг Мевлут мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.

79' Удар от ворот произведет Марсель

79' Бишевац Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

79' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

79' Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.

75' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

74' Удар от ворот произведет Мец

73' Кабелла Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!

73' Замбо-Ангисса Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо

73' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

72' Удар от ворот произведет Марсель

72' Сарр Исмаила бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

71' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

68' Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков

67' Удар от ворот произведет Мец

67' Пайет Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!

65' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

65' Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Удар от ворот произведет Марсель

64' Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!

63' Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Пеле Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

61' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

58' Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.

58' Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

58' Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Пайет Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Кабелла Реми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.

53' Сарр Буна из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

52' Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лопес Максим из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

52' Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Вион Тибо из команды Мец делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.

50' Игроки ФК " Мец " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.

49' Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

49' Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

48' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Сакаи Хироки сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

47' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игрок клуба " Мец " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.