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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15000
Мец
1:0
Конец матча
Марсель
0'
33' Желтая карточка
Товен Флорьян
59' Желтая карточка
Дюкур Шейк
81' Желтая карточка
Сакаи Хироки
1:0
82' Гол
Жуффре Ян
90' Желтая карточка
Фанни Род
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
94'
Удар от ворот произведет Мец
93'
Дидийон Томас выбил мяч на угловой.
Угловой
93'
Пайет Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
92'
Балью Иван из команды Мец делает неудачный навес.

92'
Жуффре Ян на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Фанни Род получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Фанни Род из команды Марсель. Это Эрдинг Мевлут заработал фол.
90'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Фанни Род ошибается в защите.
Фол, нарушение
89'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
89'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Лопес Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
88'
Диабате Шейк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
88'
Диабате Шейк из команды Мец устремляется вперед с мячом.
87'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сертик Грегори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Фалетт Симон блокирует соперника. Гомис Бафетимби заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
86'
Дория Матеус получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бишевац Милан.
86'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
86'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
84'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
83'
Фанни Род сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жуффре Ян отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
81'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Сарр Исмаила.
80'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Жуффре Ян из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
Эрдинг Мевлут мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
79'
Удар от ворот произведет Марсель
79'
Бишевац Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
78'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Фалетт Симон ошибается в защите.
77'
Пайет Димитри из команды Марсель делает отличный навес.
76'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Жуффре Ян
Фол, нарушение
76'
Дюкур Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пайет Димитри.
Фол, нарушение
75'
Гомис Бафетимби получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фалетт Симон.
75'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
Удар от ворот произведет Мец
73'
Кабелла Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
73'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
73'
Замбо-Ангисса Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Дюкур Шейк ошибается в защите.
73'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Дория Матеус на финте ушёл от оппонента.
72'
Удар от ворот произведет Марсель
72'
Сарр Исмаила бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
70'
Эрдинг Мевлут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роланду Жорже.
Фол, нарушение
70'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Дория Матеус коснулся мяча рукой.
Угловой
69'
Пайет Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
69'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
69'
Дория Матеус из команды Марсель делает навес
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
Фол, нарушение
67'
Диабате Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Замбо-Ангисса Андре.
67'
Удар от ворот произведет Мец
67'
Пайет Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
65'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Удар от ворот произведет Марсель
64'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
63'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Вион Тибо уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
61'
Пеле Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Кабелла Реми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
60'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Пайет Димитри из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомис Бафетимби мяча так и не получил
Желтая карточка
59'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
58'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тактическая замена. Лежен Кевин уходит с поля и его заменяет Сарр Исмаила
Офсайд
56'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
56'
Пайет Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Ассу-Экотто Бенуа коснулся мяча рукой.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Кабелла Реми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
54'
Тактическая замена. Сарр Буна уходит с поля и его заменяет Пайет Димитри
54'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Гомис Бафетимби
Фол, нарушение
54'
Вион Тибо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сертик Грегори.
53'
Сарр Буна из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Балью Иван из команды Мец делает навес
52'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Вион Тибо из команды Мец делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
49'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
49'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает навес
48'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
48'
Бишевац Милан из команды Мец делает подножку. Кабелла Реми заработал фол.
47'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Сакаи Хироки сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
46'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Марсель
46'
Вион Тибо из команды Мец делает навес
45'
Вион Тибо из команды Мец устремляется вперед с мячом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
44'
Дория Матеус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
43'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Вион Тибо из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
43'
Дория Матеус из команды Марсель делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
42'
Дория Матеус из команды Марсель делает неудачный навес.
42'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
39'
Сарр Буна из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Бишевац Милан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лежен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Замбо-Ангисса Андре атакует сзади соперника. Лежен Кевин пострадал.
37'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Фанни Род выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
37'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
36'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
34'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Лежен Кевин из команды Мец делает навес
34'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Товен Флорьян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Лежен Кевин заработал фол.
32'
Кабелла Реми из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дория Матеус не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
32'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
31'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
30'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Удар от ворот произведет Марсель
29'
Лежен Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Дория Матеус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Мец
27'
Дория Матеус из команды Марсель делает неудачный навес.
27'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Товен Флорьян мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
25'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лежен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
24'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
24'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Ассу-Экотто Бенуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Товен Флорьян.
22'
Сертик Грегори из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
22'
Роланду Жорже ошибается в защите.
21'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает неудачный навес.
Угловой
21'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
20'
Сарр Буна из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Нгетт Опа из команды Мец делает навес
19'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
19'
Диабате Шейк на финте ушёл от оппонента.
19'
Филиппс Крис выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
18'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Сарр Буна заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Мец
17'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Удар от ворот произведет Мец
16'
Сарр Буна мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
16'
Сарр Буна оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
14'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Дория Матеус заработал фол.
14'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Нгетт Опа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Сарр Буна из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Удар от ворот произведет Мец
12'
Дория Матеус бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный навес.
Офсайд
11'
Сарр Буна из команды Марсель в офсайде
11'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дория Матеус ошибается в защите.
9'
Вион Тибо из команды Мец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Кабелла Реми из команды Марсель играет в стеночку с партнером по команде. Сарр Буна это был.
7'
Пеле Йоанн из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Бишевац Милан выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Сарр Буна получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фалетт Симон.
6'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Дидийон Томас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Лопес Максим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
Удар от ворот произведет Марсель
4'
Филиппс Крис из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Диабате Шейк из команды Мец делает отличный навес.
4'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
3'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
3'
Фанни Род нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
3'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
2'
Товен Флорьян из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Мец 1:0 Марсель
Мец
6% (14)
Ничья:
17.2% (40)
Марсель
76.8% (179)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
39.9% (93)
Марсель:
20.2% (47)
Ничья:
14.6% (34)
Марсель:
9.9% (23)
Марсель:
3.9% (9)
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