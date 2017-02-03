Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 15000
33' Желтая карточкаТовен Флорьян
59' Желтая карточкаДюкур Шейк
81' Желтая карточкаСакаи Хироки
1:0
82' ГолЖуффре Ян
90' Желтая карточкаФанни Род
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
94'
93'
Дидийон Томас выбил мяч на угловой.
93'
Пайет Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
92'
Балью Иван из команды Мец делает неудачный навес.
92'
Жуффре Ян на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фанни Род получает желтую карточку.
91'
Фанни Род из команды Марсель. Это Эрдинг Мевлут заработал фол.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Фанни Род ошибается в защите.
89'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
89'
89'
Лопес Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
88'
Диабате Шейк мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
88'
Диабате Шейк из команды Мец устремляется вперед с мячом.
87'
87'
Сертик Грегори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Фалетт Симон блокирует соперника. Гомис Бафетимби заработал своей команде штрафной.
86'
Дория Матеус получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бишевац Милан.
86'
86'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
86'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
84'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
83'
Фанни Род сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жуффре Ян отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
81'
Сакаи Хироки получает желтую карточку.
81'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Сарр Исмаила.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
Эрдинг Мевлут мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
79'
79'
Бишевац Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
79'
78'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Жуффре Ян заработал фол.
78'
77'
Фалетт Симон ошибается в защите.
77'
Пайет Димитри из команды Марсель делает отличный навес.
76'
Дюкур Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пайет Димитри.
75'
Гомис Бафетимби получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фалетт Симон.
75'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
74'
73'
Кабелла Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Лопес Максим из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
73'
Замбо-Ангисса Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Дюкур Шейк ошибается в защите.
73'
73'
Дория Матеус на финте ушёл от оппонента.
72'
72'
Сарр Исмаила бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Эрдинг Мевлут получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роланду Жорже.
70'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Нгетт Опа заработал фол.
69'
Дория Матеус коснулся мяча рукой.
69'
Пайет Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
69'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
69'
Дория Матеус из команды Марсель делает навес
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
67'
Диабате Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Замбо-Ангисса Андре.
67'
67'
Пайет Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
65'
65'
Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
63'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Тактическая замена. Вион Тибо уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
61'
Пеле Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
60'
Кабелла Реми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Пайет Димитри из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомис Бафетимби мяча так и не получил
59'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
59'
Дюкур Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Роланду Жорже.
58'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
Пайет Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
57'
Тактическая замена. Лежен Кевин уходит с поля и его заменяет Сарр Исмаила
56'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
56'
Пайет Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Ассу-Экотто Бенуа коснулся мяча рукой.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Кабелла Реми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
54'
Тактическая замена. Сарр Буна уходит с поля и его заменяет Пайет Димитри
54'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Гомис Бафетимби
54'
Вион Тибо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сертик Грегори.
52'
52'
Балью Иван из команды Мец делает навес
52'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
49'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
49'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
49'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает навес
48'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бишевац Милан из команды Мец делает подножку. Кабелла Реми заработал фол.
47'
47'
Сакаи Хироки сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
44'
Дория Матеус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
43'
43'
Дория Матеус из команды Марсель делает подножку. Диабате Шейк заработал фол.
42'
Дория Матеус из команды Марсель делает неудачный навес.
42'
41'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
39'
Бишевац Милан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
38'
Лежен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Замбо-Ангисса Андре атакует сзади соперника. Лежен Кевин пострадал.
37'
37'
Фанни Род выбил мяч подальше от ворот.
37'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
34'
34'
Лежен Кевин из команды Мец делает навес
34'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Товен Флорьян получает желтую карточку.
33'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Лежен Кевин заработал фол.
32'
Кабелла Реми из команды Марсель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дория Матеус не смог удачно сыграть.
32'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
31'
30'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Лежен Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Дория Матеус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
27'
Дория Матеус из команды Марсель делает неудачный навес.
27'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
26'
26'
Товен Флорьян мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
Лежен Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
24'
Товен Флорьян из команды Марсель. Это Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
24'
23'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Ассу-Экотто Бенуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Товен Флорьян.
22'
Сертик Грегори из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
22'
Роланду Жорже ошибается в защите.
21'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает неудачный навес.
21'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
19'
19'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Диабате Шейк из команды Мец делает навес
19'
Диабате Шейк на финте ушёл от оппонента.
19'
Филиппс Крис выбил мяч подальше от ворот.
18'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Сарр Буна заработал фол.
17'
17'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
16'
16'
Сарр Буна мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
16'
Сарр Буна оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец остановил атаку, перехватив мяч.
15'
15'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Дория Матеус заработал фол.
14'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Нгетт Опа сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
12'
12'
Дория Матеус бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Лопес Максим из команды Марсель делает отличный навес.
11'
10'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
9'
Дория Матеус ошибается в защите.
9'
8'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Кабелла Реми из команды Марсель играет в стеночку с партнером по команде. Сарр Буна это был.
7'
Пеле Йоанн из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Бишевац Милан выбил мяч подальше от ворот.
7'
6'
Сарр Буна получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фалетт Симон.
6'
6'
Дидийон Томас выбил мяч подальше от ворот.
5'
Лопес Максим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
4'
Филиппс Крис из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
4'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Диабате Шейк из команды Мец делает отличный навес.
4'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
3'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
3'
Фанни Род нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
2'
Товен Флорьян из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Мец 1:0 Марсель
Мец
6% (14)
Ничья:
17.2% (40)
Марсель
76.8% (179)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
39.9% (93)
0:1 Марсель:
20.2% (47)
1:1 Ничья:
14.6% (34)
0:2 Марсель:
9.9% (23)
1:3 Марсель:
3.9% (9)
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