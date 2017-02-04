Стадион: Пьер Моруа Зрители: 38153
42' Желтая карточкаВакасо Альхассан
0:1
49' ГолАлядьер Жереми
66' Желтая карточкаБериа Френк
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
94'
Эдер Лопеш из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
92'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
92'
Меньян Майк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Кабо Джимми заработал фол.
91'
91'
Баша Марко из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
90'
Тактическая замена. Марво Сильвен уходит с поля и его заменяет Кафу Карлуш
90'
Кабо Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
89'
87'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
86'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
84'
84'
Де Превиль Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
84'
Биссума Ив из команды Лилль подал угловой слева.
83'
83'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Меслуб Валид
82'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Баша Марко.
81'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
81'
Меньян Майк выбил мяч на угловой.
80'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Коршья Себастьен исполняет штрафной удар, но его блокируют
79'
Тактическая замена. Xeka уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
78'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян делает подножку. Кишна Рикардо заработал фол.
78'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
77'
Уорис Маджид имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает пас партнеру.
77'
Филиппото Ромен из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
76'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
74'
Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 38153 болельщиков
74'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает подножку. Xeka заработал фол.
73'
Сумаоро Адама из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Марво Сильвен.
73'
72'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
71'
Эдер Лопеш из команды Лилль бьет головой мимо ворот
71'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
71'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
70'
69'
Бериа Френк из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Амаду Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
66'
Бериа Френк получает желтую карточку.
66'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Кабо Джимми заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Де Превиль Николя из команды Лилль в офсайде
64'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
63'
63'
Филиппото Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
63'
Эдер Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
62'
62'
61'
Xeka из команды Лилль делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
61'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
60'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Эдер Лопеш
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
59'
Филиппото Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Xeka.
59'
После дальнего удара, который нанес Эль-Гази Анвар мяч отбит вратарем
58'
57'
Уорис Маджид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
57'
55'
Бензия Яссин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ле Гофф Венсан.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
55'
Мвемба Арнольд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
54'
54'
54'
Слити Наим из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Беллюгу Франсуа выбил мяч на угловой.
54'
Сумаоро Адама из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
54'
53'
Морейра Стивен выбил мяч на угловой.
53'
53'
52'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес
52'
Вакасо Альхассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
52'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
52'
51'
Де Превиль Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
51'
Ле Гофф Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
51'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Марво Сильвен сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Алядьер Жереми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
48'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
48'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
47'
Филиппото Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
43'
Уорис Маджид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
43'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Вакасо Альхассан получает желтую карточку.
42'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
40'
40'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Баша Марко заработал фол.
38'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
38'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
37'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
35'
Баша Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алядьер Жереми.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
33'
Вакасо Альхассан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
32'
Баша Марко из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Лекомт Бенджамин.
32'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Амаду Ибрагим.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Алядьер Жереми коснулся мяча рукой.
30'
29'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
28'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
27'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
26'
25'
Де Превиль Николя сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
25'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
22'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Морейра Стивен выбил мяч на угловой.
20'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Коршья Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уорис Маджид.
19'
18'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
18'
17'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
17'
Слити Наим из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Слити Наим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Эль-Гази Анвар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вакасо Альхассан.
13'
13'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
13'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
12'
Вакасо Альхассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Xeka бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
12'
Сумаоро Адама из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
12'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Беллюгу Франсуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бензия Яссин.
11'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Xeka заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
8'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Слити Наим из команды Лилль делает подножку. Филиппото Ромен заработал фол.
7'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
6'
6'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
4'
4'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Марво Сильвен заработал фол.
3'
3'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Беллюгу Франсуа.
2'
Алядьер Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Коршья Себастьен из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Уорис Маджид.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Лорьян
Лилль
91.5% (195)
Ничья:
8% (17)
Лорьян
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
41.8% (89)
2:1 Лилль:
25.8% (55)
2:0 Лилль:
16.4% (35)
1:1 Ничья:
6.1% (13)
3:1 Лилль:
3.3% (7)
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