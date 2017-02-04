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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 38153
Лилль
0:1
Конец матча
Лорьян
0'
42' Желтая карточка
Вакасо Альхассан
0:1
49' Гол
Алядьер Жереми
66' Желтая карточка
Бериа Френк
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Эдер Лопеш из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
92'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Биссума Ив заработал фол.

92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Меньян Майк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Биссума Ив из команды Лилль. Это Кабо Джимми заработал фол.
91'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баша Марко из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Удар от ворот произведет Лилль
90'
Тактическая замена. Марво Сильвен уходит с поля и его заменяет Кафу Карлуш
90'
Кабо Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
89'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
87'
Уорис Маджид из команды Лорьян в офсайде
86'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
85'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
84'
Удар от ворот произведет Лорьян
84'
Де Превиль Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
Угловой
84'
Биссума Ив из команды Лилль подал угловой слева.
83'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Меслуб Валид
Фол, нарушение
82'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Баша Марко.
81'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой слева.
81'
Меньян Майк выбил мяч на угловой.
80'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
80'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Коршья Себастьен исполняет штрафной удар, но его блокируют
79'
Тактическая замена. Xeka уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
Фол, нарушение
78'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян делает подножку. Кишна Рикардо заработал фол.
78'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
78'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
77'
Уорис Маджид имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает пас партнеру.
Фол, нарушение
77'
Филиппото Ромен из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
76'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Мвемба Арнольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 38153 болельщиков
Фол, нарушение
74'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает подножку. Xeka заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Сумаоро Адама из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Марво Сильвен.
73'
Удар от ворот произведет Лорьян
72'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Удар от ворот произведет Лорьян
71'
Эдер Лопеш из команды Лилль бьет головой мимо ворот
71'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
71'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Эдер Лопеш заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
70'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
70'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Бериа Френк из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Амаду Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Бериа Френк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Кабо Джимми заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
64'
Де Превиль Николя из команды Лилль в офсайде
64'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
63'
Удар от ворот произведет Лилль
63'
Филиппото Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
63'
Эдер Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает навес
62'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
61'
Xeka из команды Лилль делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
61'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Кишна Рикардо
60'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Эдер Лопеш
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
Фол, нарушение
59'
Филиппото Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Xeka.
59'
После дальнего удара, который нанес Эль-Гази Анвар мяч отбит вратарем
58'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Xeka из команды Лилль делает навес
57'
Уорис Маджид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
57'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
55'
Бензия Яссин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ле Гофф Венсан.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Мвемба Арнольд отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
54'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Мвемба Арнольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Слити Наим из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Беллюгу Франсуа выбил мяч на угловой.
54'
Сумаоро Адама из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
54'
Слити Наим из команды Лилль подал угловой слева.
53'
Морейра Стивен выбил мяч на угловой.
53'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
53'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес
52'
Вакасо Альхассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
52'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
52'
Удар от ворот произведет Лорьян
51'
Де Превиль Николя из команды Лилль бьет головой мимо ворот
51'
Ле Гофф Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
51'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
51'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Марво Сильвен сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Алядьер Жереми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Фол, нарушение
48'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
47'
Филиппото Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
47'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Мвемба Арнольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Удар от ворот произведет Лилль
43'
Уорис Маджид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Эль-Гази Анвар нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
42'
Вакасо Альхассан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
40'
Удар от ворот произведет Лорьян
40'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Баша Марко заработал фол.
38'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
38'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
37'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Баша Марко получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Алядьер Жереми.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
33'
Вакасо Альхассан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
32'
Баша Марко из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Лекомт Бенджамин.
32'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Амаду Ибрагим.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
30'
Алядьер Жереми коснулся мяча рукой.
30'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
28'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
27'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
25'
Де Превиль Николя сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
25'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
25'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Удар от ворот произведет Лорьян
22'
Морейра Стивен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Слити Наим из команды Лилль подал угловой слева.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Морейра Стивен выбил мяч на угловой.
20'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
19'
Коршья Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уорис Маджид.
19'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
18'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бериа Френк из команды Лилль делает навес
17'
Слити Наим из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Лорьян
15'
Слити Наим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
13'
Эль-Гази Анвар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вакасо Альхассан.
13'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
13'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
12'
Вакасо Альхассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Слити Наим из команды Лилль подал угловой слева.
12'
Xeka бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
12'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сумаоро Адама из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
12'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Беллюгу Франсуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бензия Яссин.
Фол, нарушение
11'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает подножку. Xeka заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Лорьян
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Удар от ворот произведет Лорьян
8'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Слити Наим из команды Лилль делает подножку. Филиппото Ромен заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Лорьян
6'
Бензия Яссин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
5'
Удар от ворот произведет Лорьян
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
4'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
4'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Бериа Френк из команды Лилль. Это Марво Сильвен заработал фол.
3'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Беллюгу Франсуа.
2'
Алядьер Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
2'
Мвемба Арнольд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Коршья Себастьен из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Уорис Маджид.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Лорьян
Лилль
91.5% (195)
Ничья:
8% (17)
Лорьян
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
41.8% (89)
Лилль:
25.8% (55)
Лилль:
16.4% (35)
Ничья:
6.1% (13)
Лилль:
3.3% (7)
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