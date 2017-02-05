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Стадион: Зрители: 15303
Тулуза
4:0
Конец матча
Анже
0'
39' Желтая карточка
Сиссоко Исса
45' Желтая карточка
Пепе Николя
1:0
47' Гол
Делор Анди
49' Желтая карточка
Жан Мехди
56' Желтая карточка
Петрич Денис
2:0
57' Пенальти
Брайтвайт Мартин
67' Желтая карточка
Бодиже Янн
3:0
69' Гол
Трехо Оскар
4:0
89' Гол
Тойвонен Ола
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 15303 болельщиков
Фол, нарушение
92'
Тойвонен Ола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
92'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Брайтвайт Мартин нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
89'
Дурмаз Джимми сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тойвонен Ола записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
88'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Дурмаз Джимми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капелле Пьеррик.
87'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
86'
Тойвонен Ола отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
86'
Манко Венсан совершает грубый фол. Брайтвайт Мартин был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
83'
Дурмаз Джимми нарушает правила. Манко Венсан пострадал
83'
Н'Дойе Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
82'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Думбия Тонго заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Думбия Тонго коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
77'
Манко Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тойвонен Ола.
77'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
76'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Тулуза
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Бодиже Янн из команды Тулуза. Это Бамба Джонатан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
72'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
72'
Н'Дойе Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
71'
Тойвонен Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
71'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
71'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тойвонен Ола сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Трехо Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Бамба Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
Желтая карточка
67'
Бодиже Янн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Бодиже Янн совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
Фол, нарушение
66'
Диоп Исса нарушает правила. Дьедью Фамара пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
64'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодиже Янн.
Офсайд
63'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
Угловой
60'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Шейк
59'
Тактическая замена. Жан Мехди уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
Офсайд
58'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
Описание гола
57'
Г О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Тулуза забивает пенальти
Желтая карточка
56'
Петрич Денис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Петрич Денис фолит в штрафной площади. Жан Корентин пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
53'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
51'
Пепе Николя бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Мангани Томас из команды Анже делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
Желтая карточка
49'
Жан Мехди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Жан Мехди нарушает правила. Трехо Оскар пострадал
47'
Жан Корентин сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный навес.
46'
Петрич Денис вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Траоре Исмаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Пепе Николя пострадал
47'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
46'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
45'
Пепе Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Пепе Николя из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Брайтвайт Мартин.
44'
Удар от ворот произведет Анже
44'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
42'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
42'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Анже
Угловой
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
41'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
40'
Жан Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
39'
Сиссоко Исса получает желтую карточку.
Травма, повреждение
39'
Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Сиссоко Исса совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
Фол, нарушение
37'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
37'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Пепе Николя заработал фол.
35'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Петрич Денис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
33'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
32'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
32'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
31'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Удар от ворот произведет Тулуза
Офсайд
27'
Пепе Николя из команды Анже в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Анже
26'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
Травма, повреждение
25'
Жан Мехди возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Жан Мехди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Жан Корентин совершает грубый фол. Жан Мехди был жертвой
22'
Удар от ворот произведет Анже
22'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Удар от ворот произведет Тулуза
21'
Жан Мехди из команды Анже бьет головой мимо ворот
Угловой
21'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Бодиже Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Трехо Оскар из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Тэт Флавьен из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
17'
Брайтвайт Мартин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жан Мехди.
Фол, нарушение
16'
Делор Анди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жан Мехди.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
14'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает пас партнеру.
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
13'
Удар от ворот произведет Тулуза
12'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Тэт Флавьен нарушает правила. Мубандже Жак-Франсуа пострадал
Угловой
11'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
10'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Удар от ворот произведет Анже
9'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
9'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Жан Мехди из команды Анже. Это Трехо Оскар заработал фол.
7'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Пепе Николя из команды Анже делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
4'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
Фол, нарушение
3'
Жан Мехди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бодиже Янн.
3'
После дальнего удара, который нанес Делор Анди мяч отбит вратарем
1'
Тэт Флавьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 4:0 Анже
Тулуза
74% (159)
Ничья:
20% (43)
Анже
6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
46.5% (100)
Тулуза:
17.7% (38)
Ничья:
15.8% (34)
Тулуза:
6.5% (14)
Анже:
3.3% (7)
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