Стадион: Мунисипал Зрители: 15303
39' Желтая карточкаСиссоко Исса
45' Желтая карточкаПепе Николя
1:0
47' ГолДелор Анди
49' Желтая карточкаЖан Мехди
56' Желтая карточкаПетрич Денис
2:0
57' ПенальтиБрайтвайт Мартин
67' Желтая карточкаБодиже Янн
3:0
69' ГолТрехо Оскар
4:0
89' ГолТойвонен Ола
Новости после матча
-
"Тулуза" забила 4 мяча "Анже" — 19:06
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 15303 болельщиков
92'
Тойвонен Ола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
92'
92'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Брайтвайт Мартин нарушает правила. Сантамария Батист пострадал
89'
Дурмаз Джимми сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тойвонен Ола записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
88'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Дурмаз Джимми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Капелле Пьеррик.
87'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Тойвонен Ола отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
86'
Манко Венсан совершает грубый фол. Брайтвайт Мартин был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
83'
Дурмаз Джимми нарушает правила. Манко Венсан пострадал
83'
Н'Дойе Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
82'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Думбия Тонго заработал фол.
81'
Думбия Тонго коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
77'
Манко Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тойвонен Ола.
77'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Блен Алексис из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
74'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Бодиже Янн из команды Тулуза. Это Бамба Джонатан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
72'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
72'
Н'Дойе Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
71'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
71'
Тойвонен Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
71'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тойвонен Ола сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Трехо Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Бамба Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
67'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
67'
Бодиже Янн получает желтую карточку.
66'
Бодиже Янн совершает грубый фол. Капелле Пьеррик был жертвой
66'
Диоп Исса нарушает правила. Дьедью Фамара пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Сантамария Батист из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бодиже Янн.
63'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
62'
61'
60'
После дальнего удара, который нанес Жан Корентин мяч отбит вратарем
60'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Шейк
59'
Тактическая замена. Жан Мехди уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
58'
Дьедью Фамара из команды Анже в офсайде
57'
Г О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Тулуза забивает пенальти
56'
Петрич Денис получает желтую карточку.
56'
ПЕНАЛЬТИ! – Петрич Денис фолит в штрафной площади. Жан Корентин пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
53'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
51'
Пепе Николя бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Мангани Томас из команды Анже делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
49'
Жан Мехди получает желтую карточку.
49'
Жан Мехди нарушает правила. Трехо Оскар пострадал
47'
Жан Корентин сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный навес.
46'
Петрич Денис вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Траоре Исмаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Мубандже Жак-Франсуа нарушает правила. Пепе Николя пострадал
47'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает навес
46'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Пепе Николя получает желтую карточку.
45'
Пепе Николя из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Брайтвайт Мартин.
44'
44'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
42'
42'
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
41'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
40'
Жан Корентин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Сиссоко Исса получает желтую карточку.
39'
Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Сиссоко Исса совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
37'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
37'
36'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза. Это Пепе Николя заработал фол.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Петрич Денис вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Жан Корентин заработал фол.
33'
Пепе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
32'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
31'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
27'
Пепе Николя из команды Анже в офсайде
26'
26'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
25'
Жан Мехди возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Жан Мехди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Жан Корентин совершает грубый фол. Жан Мехди был жертвой
22'
22'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Бодиже Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Трехо Оскар из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
18'
Тэт Флавьен из команды Анже делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Брайтвайт Мартин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жан Мехди.
16'
Делор Анди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Жан Мехди.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
14'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает пас партнеру.
14'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает навес
13'
12'
Пепе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Тэт Флавьен нарушает правила. Мубандже Жак-Франсуа пострадал
11'
Трехо Оскар из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
10'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
9'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
9'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Жан Мехди из команды Анже. Это Трехо Оскар заработал фол.
7'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
7'
Мангани Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Пепе Николя из команды Анже делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
4'
3'
Жан Мехди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бодиже Янн.
3'
После дальнего удара, который нанес Делор Анди мяч отбит вратарем
1'
Тэт Флавьен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 4:0 Анже
Тулуза
74% (159)
Ничья:
20% (43)
Анже
6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
46.5% (100)
2:1 Тулуза:
17.7% (38)
1:1 Ничья:
15.8% (34)
2:0 Тулуза:
6.5% (14)
1:2 Анже:
3.3% (7)
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