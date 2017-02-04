  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14428
Генгам
0:1
Конец матча
Кан
0'
38' Желтая карточка
Диалло Мустафа
70' Желтая карточка
Бессат Венсан
84' Желтая карточка
Яхья Аледдин
0:1
90' Гол
Карамо Янн
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
95'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
93'
Базиль Эрве сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карамо Янн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Базиль Эрве из команды Кан делает пас партнеру.

93'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
93'
Марсал Фернандо из команды Генгам подал угловой слева.
93'
После удара головой, который нанес Бриан Джимми, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Менди Александр из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
92'
Менди Александр из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
91'
Марсал Фернандо из команды Генгам подал угловой слева.
91'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
91'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Менди Александр из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
88'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Менди Александр из команды Генгам делает навес
86'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
85'
Удар от ворот произведет Кан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
85'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
84'
Карамо Янн выбил мяч на угловой.
84'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Яхья Аледдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Яхья Аледдин из команды Кан. Это Менди Александр заработал фол.
83'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
81'
Тактическая замена. Делаплас Джонатан уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
81'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
80'
Бессат Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Жонатан.
80'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Коко Маркус заработал фол.
78'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
77'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
75'
Удар от ворот произведет Кан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Кан
74'
Дидо Этьен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
Офсайд
73'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 14428 болельщиков
72'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
71'
Роделен Ронни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
71'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
До Лука делает скидку назад вдоль ворот
71'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
70'
Бессат Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Бессат Венсан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дидо Этьен.
68'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
68'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
Угловой
67'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
67'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
67'
До Лука из команды Генгам делает навес
67'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Генгам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Луис Джефф уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
64'
Тактическая замена. Де Паув Нилл уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
64'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Менди Александр
Фол, нарушение
63'
Перейра Жонатан из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Бессат Венсан.
62'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
62'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Генгам
61'
Сантини Иван из команды Кан наносит очень неточный удар.
61'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
60'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Кербра Кристоф.
Офсайд
59'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
59'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
59'
Делаплас Джонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бриан Джимми.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
55'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Диалло Мустафа из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
После штрафного удара,который нанес Марсал Фернандо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
54'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
54'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
53'
Делаплас Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
52'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Кан
51'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
51'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Удар от ворот произведет Кан
49'
Коко Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
До Лука из команды Генгам делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
Угловой
48'
Дидо Этьен из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
48'
До Лука из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Кан
45'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
43'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Яхья Аледдин.
Офсайд
42'
Луис Джефф из команды Кан в офсайде
41'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
До Лука из команды Генгам делает навес
41'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой справа.
41'
Коко Маркус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
41'
До Лука из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
38'
Диалло Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Да Сильва Дамьен.
37'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
36'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
36'
ШТАНГА! – Луис Джефф ударом головой попадает в штангу
35'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный навес.
35'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Удар от ворот произведет Генгам
34'
Луис Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Луис Джефф из команды Кан играет в стеночку. Сантини Иван был стеночкой.
Фол, нарушение
33'
Бриан Джимми из команды Генгам. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. До Лука заработал фол.
32'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
30'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Генгам
28'
Роделен Ронни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
28'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
Офсайд
27'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
26'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
25'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Адеоти Жордан заработал фол.
24'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
24'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
До Лука из команды Генгам делает навес
23'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
22'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
До Лука из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Удар от ворот произведет Генгам
20'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
19'
Удар от ворот произведет Кан
19'
Диалло Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
До Лука из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
17'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Дидо Этьен из команды Генгам делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
15'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Сантини Иван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
12'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Луис Джефф из команды Кан делает неудачный навес.
12'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кербра Кристоф из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает неудачный навес.
10'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Яхья Аледдин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бриан Джимми.
8'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Кербра Кристоф из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
8'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
8'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес До Лука и мяч снова в игре
8'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
6'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Перейра Жонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Удар от ворот произведет Кан
3'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:1 Кан
Генгам
77.1% (165)
Ничья:
17.3% (37)
Кан
5.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
37.4% (80)
Генгам:
26.6% (57)
Ничья:
14% (30)
Генгам:
8.9% (19)
Кан:
2.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация