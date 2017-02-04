Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 14428
38' Желтая карточкаДиалло Мустафа
70' Желтая карточкаБессат Венсан
84' Желтая карточкаЯхья Аледдин
0:1
90' ГолКарамо Янн
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
93'
Базиль Эрве сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карамо Янн записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Базиль Эрве из команды Кан делает пас партнеру.
93'
93'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Марсал Фернандо из команды Генгам подал угловой слева.
93'
После удара головой, который нанес Бриан Джимми, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
92'
Менди Александр из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
92'
Менди Александр из команды Генгам бьет головой мимо ворот
91'
Марсал Фернандо из команды Генгам подал угловой слева.
91'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Менди Александр из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
88'
Базиль Эрве нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
87'
Менди Александр из команды Генгам делает навес
86'
86'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
85'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
84'
Карамо Янн выбил мяч на угловой.
84'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Яхья Аледдин получает желтую карточку.
83'
Яхья Аледдин из команды Кан. Это Менди Александр заработал фол.
83'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
81'
Тактическая замена. Делаплас Джонатан уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Бессат Венсан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Перейра Жонатан.
80'
78'
78'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Коко Маркус заработал фол.
78'
77'
Тактическая замена. Роделен Ронни уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
77'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
74'
74'
Дидо Этьен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
73'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 14428 болельщиков
72'
72'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
71'
Роделен Ронни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
71'
71'
До Лука делает скидку назад вдоль ворот
71'
70'
Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Бессат Венсан получает желтую карточку.
70'
Бессат Венсан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Дидо Этьен.
68'
68'
68'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
67'
67'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
67'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Тактическая замена. Луис Джефф уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
64'
Тактическая замена. Де Паув Нилл уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
64'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Менди Александр
63'
Перейра Жонатан из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Бессат Венсан.
62'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает пас партнеру.
61'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
61'
61'
Сантини Иван из команды Кан наносит очень неточный удар.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Кербра Кристоф.
59'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
59'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
59'
Делаплас Джонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бриан Джимми.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Диалло Мустафа из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
После штрафного удара,который нанес Марсал Фернандо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
54'
Яхья Аледдин из команды Кан делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
54'
53'
53'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
53'
Делаплас Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
52'
52'
51'
51'
51'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Луис Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
49'
Коко Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
48'
48'
48'
Дидо Этьен из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
47'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Бриан Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Яхья Аледдин.
42'
Луис Джефф из команды Кан в офсайде
41'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
Коко Маркус нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
38'
Диалло Мустафа получает желтую карточку.
38'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Да Сильва Дамьен.
37'
37'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
36'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
ШТАНГА! – Луис Джефф ударом головой попадает в штангу
35'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный навес.
35'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
Луис Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Луис Джефф из команды Кан играет в стеночку. Сантини Иван был стеночкой.
33'
Бриан Джимми из команды Генгам. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
33'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. До Лука заработал фол.
32'
31'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Гильберт Фредерик заработал фол.
31'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
30'
Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Гильберт Фредерик заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
28'
Роделен Ронни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
28'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
27'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Адеоти Жордан заработал фол.
24'
24'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
24'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
19'
19'
Диалло Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
17'
До Лука из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
17'
16'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Дидо Этьен из команды Генгам делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
15'
15'
14'
Сантини Иван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
14'
12'
12'
Луис Джефф из команды Кан делает неудачный навес.
12'
12'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кербра Кристоф из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
10'
10'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает неудачный навес.
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
9'
Яхья Аледдин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бриан Джимми.
8'
8'
Кербра Кристоф из команды Генгам бьет головой мимо ворот
8'
8'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
8'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес До Лука и мяч снова в игре
8'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
6'
Адеоти Жордан из команды Кан делает подножку. Перейра Жонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
3'
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:1 Кан
Генгам
77.1% (165)
Ничья:
17.3% (37)
Кан
5.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
37.4% (80)
2:1 Генгам:
26.6% (57)
1:1 Ничья:
14% (30)
2:0 Генгам:
8.9% (19)
1:2 Кан:
2.8% (6)
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