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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16588
Бордо
1:1
Конец матча
Ренн
0'
27' Желтая карточка
Бааль Людовик
1:0
56' Гол
Менез Жереми
1:1
69' Гол
Гуркюфф Йоанн
80' Желтая карточка
Паллуа Николя
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
93'
Менез Жереми из команды Бордо в офсайде
93'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
92'
Прчич Саньин нарушает правила. Ролан Диего пострадал
92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Менез Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Угловой
91'
Плашил Ярослав из команды Бордо подал угловой справа.
91'
Тулалан Жереми из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
91'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Пелленар Тео нарушает правила. Дьякаби Адама пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
89'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Пелленар Тео из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Менез Жереми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
86'
Удар от ворот произведет Бордо
86'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 16588 болельщиков
85'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
84'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой слева.
84'
Дьякаби Адама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
83'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Бордо
82'
Дьякаби Адама из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
82'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
82'
Дьякаби Адама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
80'
Паллуа Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
79'
Удар от ворот произведет Бордо
79'
Сио Жованни имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
78'
Удар от ворот произведет Ренн
78'
Мендеш Педру II получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Мендеш Педру II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
77'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
76'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
76'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой слева.
76'
Ролан Диего выбил мяч на угловой.
Угловой
75'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой слева.
75'
Бааль Людовик из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сио Жованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Пелленар Тео из команды Бордо делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
72'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
71'
Пелленар Тео из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Бааль Людовик из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Бааль Людовик сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуркюфф Йоанн из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
69'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
68'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
68'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
67'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Паллуа Николя из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Амальфитано Морган из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Пелленар Тео из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
65'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
64'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Бордо
63'
Тактическая замена. Калулу Альдо уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
62'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Игра остановлена из-за технических проблем.
59'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Бордо
57'
Гуркюфф Йоанн нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
57'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
57'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Менез Жереми!
56'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
55'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
54'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
54'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
52'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Лаборд Гаэтан атакует сзади соперника. Ньяньон Жорис пострадал.
51'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Амальфитано Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Менез Жереми из команды Бордо делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
48'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Уна Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой слева.
46'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
46'
Калулу Альдо из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
47'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Морган.
46'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
46'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Матч остановлен
44'
Мендеш Педру II пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
44'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
44'
Левчук Игор получил травму и заменен. Санхаре Юнусс выходит на поле.
43'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
43'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
42'
Левчук Игор возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес
41'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Левчук Игор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
40'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Плашил Ярослав.
37'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Калулу Альдо из команды Ренн в офсайде
36'
Костил Бенуа из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
36'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Амальфитано Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
35'
Менез Жереми из команды Бордо в офсайде
35'
Уна Адам из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
34'
Удар от ворот произведет Бордо
34'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
32'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
31'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
29'
Данзе Ромен нарушает правила. Пелленар Тео пострадал
29'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
29'
Левчук Игор из команды Бордо в офсайде
29'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
27'
Бааль Людовик получает желтую карточку.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Уна Адам заработал фол.
26'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
25'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Амальфитано Морган нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Данзе Ромен из команды Ренн делает пас партнеру.
23'
Калулу Альдо нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Ренн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
20'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Гуркюфф Йоанн.
19'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает навес
19'
Мендеш Педру II из команды Ренн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
19'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Ренн
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
14'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
14'
Пелленар Тео из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
14'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Менез Жереми заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Прчич Саньин нарушает правила. Пелленар Тео пострадал
11'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Уна Адам заработал фол.
5'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
4'
Менез Жереми из команды Бордо в офсайде
4'
Паллуа Николя из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
3'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Ренн
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 1:1 Ренн
Бордо
79.8% (170)
Ничья:
17.4% (37)
Ренн
2.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
39.9% (85)
Бордо:
27.2% (58)
Ничья:
15.5% (33)
Бордо:
8.9% (19)
Ренн:
2.3% (5)
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