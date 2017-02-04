Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 16588
27' Желтая карточкаБааль Людовик
1:0
56' ГолМенез Жереми
1:1
69' ГолГуркюфф Йоанн
80' Желтая карточкаПаллуа Николя
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
93'
93'
92'
Прчич Саньин нарушает правила. Ролан Диего пострадал
92'
92'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Менез Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Плашил Ярослав из команды Бордо подал угловой справа.
91'
Тулалан Жереми из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
91'
Амальфитано Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Пелленар Тео нарушает правила. Дьякаби Адама пострадал
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
89'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
89'
89'
Пелленар Тео из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Менез Жереми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
86'
86'
Гуркюфф Йоанн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 16588 болельщиков
85'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
85'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
84'
84'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Дьякаби Адама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
84'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
83'
83'
82'
Дьякаби Адама из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
82'
Дьякаби Адама бьет и мяч от рикошета проходит мимо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Паллуа Николя получает желтую карточку.
80'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
79'
79'
Сио Жованни имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
78'
78'
Мендеш Педру II получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
77'
Мендеш Педру II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
76'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
76'
76'
Ролан Диего выбил мяч на угловой.
75'
75'
Бааль Людовик из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сио Жованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Пелленар Тео из команды Бордо делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
73'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
72'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Ролан Диего
71'
Пелленар Тео из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Бааль Людовик из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Бааль Людовик сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуркюфф Йоанн из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
69'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
68'
68'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
68'
67'
67'
67'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
67'
66'
Паллуа Николя из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Амальфитано Морган из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
Пелленар Тео из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
64'
63'
63'
63'
Тактическая замена. Калулу Альдо уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
62'
Сио Жованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Прчич Саньин из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Игра остановлена из-за технических проблем.
59'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
58'
57'
Гуркюфф Йоанн нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
57'
Сио Жованни из команды Ренн делает пас партнеру.
57'
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Менез Жереми!
56'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
55'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
54'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
52'
Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
52'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
Лаборд Гаэтан атакует сзади соперника. Ньяньон Жорис пострадал.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Амальфитано Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Менез Жереми из команды Бордо делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
48'
47'
Уна Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
46'
Калулу Альдо из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Амальфитано Морган.
46'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
45'
Матч возобновится спорным мячом
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Матч остановлен
44'
Мендеш Педру II пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
44'
Левчук Игор получил травму и заменен. Санхаре Юнусс выходит на поле.
43'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
43'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
42'
Левчук Игор возвращается на поле, всё в порядке.
42'
42'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Калулу Альдо из команды Ренн делает навес
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Левчук Игор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Плашил Ярослав.
37'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
36'
Калулу Альдо из команды Ренн в офсайде
36'
Костил Бенуа из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
36'
35'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Амальфитано Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
34'
34'
33'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
32'
31'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
31'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
29'
Данзе Ромен нарушает правила. Пелленар Тео пострадал
29'
29'
Левчук Игор из команды Бордо в офсайде
29'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Бааль Людовик получает желтую карточку.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Уна Адам заработал фол.
26'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
23'
23'
Амальфитано Морган нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Данзе Ромен из команды Ренн делает пас партнеру.
23'
Калулу Альдо нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Тулалан Жереми из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Гуркюфф Йоанн.
19'
19'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает навес
19'
Мендеш Педру II из команды Ренн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
19'
18'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
14'
Пелленар Тео из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
14'
13'
13'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Менез Жереми заработал фол.
11'
Прчич Саньин нарушает правила. Пелленар Тео пострадал
11'
11'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
8'
8'
8'
Данзе Ромен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Уна Адам заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
4'
Паллуа Николя из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
3'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 1:1 Ренн
Бордо
79.8% (170)
Ничья:
17.4% (37)
Ренн
2.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
39.9% (85)
2:1 Бордо:
27.2% (58)
1:1 Ничья:
15.5% (33)
2:0 Бордо:
8.9% (19)
1:2 Ренн:
2.3% (5)
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