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Стадион:
Дижон
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 14 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дижон - ПСЖ, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Дижон - ПСЖ
Дижон
3.3% (3)
Ничья:
1.1% (1)
ПСЖ
95.6% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.1% (28)
ПСЖ:
27.8% (25)
ПСЖ:
17.8% (16)
ПСЖ:
11.1% (10)
ПСЖ:
3.3% (3)
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