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Стадион: Стад Гастон Жерар
Предыдущие игры
Дижон (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 28.01.2017 Лорьян 2:3 Дижон Л1
- 21.01.2017 Дижон 0:0 Лилль Л1
- 14.01.2017 Монпелье 1:1 Дижон Л1
- 21.12.2016 Дижон 2:0 Тулуза Л1
- 18.12.2016 Ницца 2:1 Дижон Л1
- 10.12.2016 Дижон 1:2 Марсель Л1
- 02.12.2016 Кан 3:3 Дижон Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Бордо 3:2 Дижон Л1
- 19.11.2016 Нанси 1:0 Дижон Л1
- 05.11.2016 Дижон 3:3 Генгам Л1
- 29.10.2016 Бастия 0:0 Дижон Л1
- 22.10.2016 Дижон 1:0 Лорьян Л1
- 16.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Дижон Л1
- 01.10.2016 Дижон 3:3 Монпелье Л1
- 24.09.2016 Дижон 3:0 Ренн Л1
- 20.09.2016 ПСЖ 3:0 Дижон Л1
- 17.09.2016 Дижон 0:0 Мец Л1
- 10.09.2016 Анже 3:1 Дижон Л1
- 27.08.2016 Дижон 4:2 Лион Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
- 15.10.2016 Нанси 1:2 ПСЖ Л1
- 01.10.2016 ПСЖ 2:0 Бордо Л1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Л1
- 20.09.2016 ПСЖ 3:0 Дижон Л1
- 16.09.2016 Кан 0:6 ПСЖ Л1
- 09.09.2016 ПСЖ 1:1 Сент-Этьен Л1
- 28.08.2016 Монако 3:1 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|65 - 22
|49
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|38 - 15
|49
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|42 - 16
|46
|4.
|Лион
|Заявка
|21
|12
|1
|8
|40 - 26
|37
|5.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 27
|33
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|24 - 18
|33
|7.
|Бордо
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|24 - 27
|32
|8.
|Генгам
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 26
|31
|9.
|Ренн
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|22 - 26
|30
|10.
|Тулуза
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 26
|26
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|21 - 27
|26
|12.
|Нант
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|15 - 29
|26
|13.
|Нанси
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 25
|24
|14.
|Дижон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|30 - 32
|24
|15.
|Мец
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 38
|23
|16.
|Анже
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 28
|23
|17.
|Монпелье
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|30 - 39
|23
|18.
|Кан
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 36
|22
|19.
|Бастия
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 26
|22
|20.
|Лорьян
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|25 - 46
|18
-
До начала матча осталось 1 день 14 часов 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дижон - ПСЖ, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дижон - ПСЖ, который состоится 04.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Дижон - ПСЖ
Дижон
3.3% (3)
Ничья:
1.1% (1)
ПСЖ
95.6% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
31.1% (28)
0:2 ПСЖ:
27.8% (25)
0:1 ПСЖ:
17.8% (16)
1:3 ПСЖ:
11.1% (10)
0:3 ПСЖ:
3.3% (3)
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