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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 17844
Гронинген
1:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
29' Желтая карточка
Пейн Десевио
48' Желтая карточка
Milan Massop
1:0
48' Пенальти
Махи Мимаун
1:1
80' Гол
Аноур Хадоуир
84' Желтая карточка
Махи Мимаун
90' Желтая карточка
Аноур Хадоуир
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 17844 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
94'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за споры

94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Ларсен Каспер из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Падт Серджио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
93'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
93'
Райнен Этьенн из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
Фол, нарушение
92'
Ондан Терелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
91'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
89'
Линссен Брайн получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кюйперс Бас.
Офсайд
89'
Тибблинг Симон из команды Гронинген в офсайде
88'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
88'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Линссен Брайн на финте ушёл от оппонента.
87'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
87'
Ларсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
Райнен Этьенн из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
87'
Линссен Брайн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
86'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Падт Серджио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
85'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
85'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Линссен Брайн из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
84'
Тактическая замена. Мемишевич Самир уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
Желтая карточка
84'
Махи Мимаун получает желтую карточку за споры
83'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
83'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
83'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
82'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
82'
Элберс Стэнли на финте ушёл от оппонента.
82'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аноур Хадоуир отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
80'
Аноур Хадоуир на финте ушёл от оппонента.
80'
Махи Мимаун ошибается в защите.
Угловой
80'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор подал угловой слева.
80'
Колвейк Райан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Угловой
80'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
80'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
79'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает навес
79'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Гронинген
78'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный навес.
78'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
78'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
77'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
77'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Де Вейс Йорди уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
76'
Ондан Терелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой справа.
76'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Де Вейс Йорди ошибается в защите.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
75'
Ондан Терелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
75'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
73'
Карами Халид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Ларсен Каспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
72'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
72'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Сорлот Александр уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
71'
Ондан Терелл нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
70'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Падт Серджио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
70'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
68'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Гронинген
67'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
67'
Файк Хишам ударом издали сотрясает перекладину
66'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
66'
Тибблинг Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Колвейк Райан.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Хасселбайнк Найжел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Хасселбайнк Найжел на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Махи Мимаун получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Milan Massop.
65'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
64'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
64'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Гронинген
Травма, повреждение
63'
Ларсен Каспер возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Тактическая замена. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
63'
Ондан Терелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ондан Терелл на финте ушёл от оппонента.
62'
Файк Хишам пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
Травма, повреждение
62'
Ларсен Каспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Ларсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
60'
Махи Мимаун получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Уорнер.
60'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Линссен Брайн нанёс удар по воротам.
59'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
58'
Ондан Терелл на финте ушёл от оппонента.
57'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
55'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Ван Нифф Юлл на финте ушёл от оппонента.
54'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
54'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
53'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
52'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
52'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
51'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Махи Мимаун заработал фол.
51'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
50'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
Желтая карточка
48'
Milan Massop тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛТИ! - Milan Massop тянет соперника за майку в штрафной площади. Райнен Этьенн заработал пенальти для своей команды
47'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Тибблинг Симон из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Файк Хишам.
44'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
44'
Ларсен Каспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
44'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
43'
Сорлот Александр из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
Угловой
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой справа.
42'
Мемишевич Самир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Мемишевич Самир на финте ушёл от оппонента.
42'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Колвейк Райан выбил мяч подальше от ворот.
40'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
38'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
38'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает навес
36'
Пейн Десевио из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Райнен Этьенн из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Хасселбайнк Найжел на финте ушёл от оппонента.
33'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Эксельсиор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
31'
Тибблинг Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Файк Хишам.
30'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
29'
Пейн Десевио получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Пейн Десевио совершает грубый фол. Кюйперс Бас был жертвой
28'
Удар от ворот произведет Гронинген
28'
Колвейк Райан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный навес.
28'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
27'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
26'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой слева.
26'
Сорлот Александр бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
25'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
25'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
23'
Сорлот Александр из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Мемишевич Самир из команды Гронинген подал угловой слева.
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
21'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
19'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
18'
Де Вейс Йорди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Падт Серджио.
18'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
17'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Райнен Этьенн получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ондан Терелл.
Фол, нарушение
15'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
12'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Удар от ворот произведет Гронинген
6'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
2'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Нифф Юлл заработал фол.
1'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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