Стадион: Евроборг Зрители: 17844
1:1
Конец матча
29' Желтая карточкаПейн Десевио
48' Желтая карточкаMilan Massop
1:0
48' ПенальтиМахи Мимаун
1:1
80' ГолАноур Хадоуир
84' Желтая карточкаМахи Мимаун
90' Желтая карточкаАноур Хадоуир
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 17844 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
94'
Падт Серджио выбил мяч подальше от ворот.
94'
Аноур Хадоуир получает желтую карточку за споры
94'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Ларсен Каспер из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
93'
Падт Серджио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор в офсайде
93'
93'
Райнен Этьенн из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
92'
Ондан Терелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
91'
Тибблинг Симон на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Линссен Брайн получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кюйперс Бас.
89'
Тибблинг Симон из команды Гронинген в офсайде
88'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
88'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Линссен Брайн на финте ушёл от оппонента.
87'
87'
Ларсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
Райнен Этьенн из команды Гронинген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
87'
Линссен Брайн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
86'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Падт Серджио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
85'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
85'
85'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Линссен Брайн из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
84'
Тактическая замена. Мемишевич Самир уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
84'
Махи Мимаун получает желтую карточку за споры
83'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
83'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
83'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
82'
Элберс Стэнли на финте ушёл от оппонента.
82'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аноур Хадоуир отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
80'
Аноур Хадоуир на финте ушёл от оппонента.
80'
Махи Мимаун ошибается в защите.
80'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор подал угловой слева.
80'
Колвейк Райан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
80'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
80'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
79'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает навес
79'
78'
78'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный навес.
78'
78'
78'
77'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
77'
77'
Тактическая замена. Де Вейс Йорди уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
76'
Ондан Терелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой справа.
76'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Де Вейс Йорди ошибается в защите.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Ондан Терелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пейн Десевио.
75'
74'
73'
Карами Халид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Ларсен Каспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
72'
72'
72'
71'
Тактическая замена. Сорлот Александр уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
71'
Ондан Терелл нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
70'
70'
Падт Серджио неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
70'
Де Вейс Йорди выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
68'
67'
67'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
67'
Файк Хишам ударом издали сотрясает перекладину
66'
66'
Карами Халид выбил мяч подальше от ворот.
66'
Тибблинг Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Колвейк Райан.
65'
65'
Хасселбайнк Найжел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Хасселбайнк Найжел на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Махи Мимаун получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Milan Massop.
65'
64'
64'
64'
64'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
63'
Ларсен Каспер возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Тактическая замена. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
63'
Ондан Терелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ондан Терелл на финте ушёл от оппонента.
62'
Файк Хишам пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
62'
Ларсен Каспер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Ларсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Махи Мимаун получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хан Уорнер.
60'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Линссен Брайн нанёс удар по воротам.
59'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
59'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес
58'
58'
Ондан Терелл на финте ушёл от оппонента.
57'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Йенсен Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
54'
Ван Нифф Юлл на финте ушёл от оппонента.
54'
54'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
53'
52'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает навес
52'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
51'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Махи Мимаун заработал фол.
51'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
48'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
48'
Milan Massop тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
48'
ПЕНАЛТИ! - Milan Massop тянет соперника за майку в штрафной площади. Райнен Этьенн заработал пенальти для своей команды
47'
Тибблинг Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Тибблинг Симон из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Файк Хишам.
44'
44'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
44'
Ларсен Каспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
44'
43'
43'
43'
Сорлот Александр из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
42'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой справа.
42'
Мемишевич Самир бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Мемишевич Самир на финте ушёл от оппонента.
42'
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Колвейк Райан выбил мяч подальше от ворот.
40'
39'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес
39'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
38'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
38'
38'
37'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает навес
36'
Пейн Десевио из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Райнен Этьенн из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
34'
Хасселбайнк Найжел на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Эксельсиор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Тибблинг Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Файк Хишам.
30'
Линссен Брайн из команды Гронинген делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Пейн Десевио получает желтую карточку.
29'
Пейн Десевио совершает грубый фол. Кюйперс Бас был жертвой
28'
28'
Колвейк Райан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный навес.
28'
27'
27'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
26'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген подал угловой слева.
26'
Сорлот Александр бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
26'
Тибблинг Симон из команды Гронинген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
25'
25'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
23'
Сорлот Александр из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
23'
Мемишевич Самир из команды Гронинген подал угловой слева.
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает подножку. Райнен Этьенн заработал фол.
21'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Сорлот Александр из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
19'
19'
19'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Де Вейс Йорди получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Падт Серджио.
18'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
17'
17'
16'
16'
Райнен Этьенн получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ондан Терелл.
15'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
12'
12'
12'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
6'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
2'
2'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Нифф Юлл заработал фол.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация