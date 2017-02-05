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Стадион: Зрители: 17112
Рода
0:1
Второй тайм: 70'
Аякс
0'
0:1
53' Гол
Классен Дэви
70'
Второй тайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
68'
Удар от ворот произведет Аякс
68'
Аджагун Абдул имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Тактическая замена. Justin Kluivert уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
66'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
65'
Дольберг Каспер нарушает правила. Кум Кристиан пострадал
64'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Frederic Ananou нарушает правила. Дольберг Каспер пострадал
63'
Удар от ворот произведет Аякс
63'
Аджагун Абдул имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Милец Мартин из команды Рода делает передачу за спину защитников.
62'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ван Лир Бенжамин из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
62'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
60'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Удар от ворот произведет Рода
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
60'
Санчес Давинсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
Фол, нарушение
58'
Милец Мартин из команды Рода делает подножку. Синкгравен Дэйли заработал фол.
57'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
57'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Зиеш Хаким, и мяч снова в игре
57'
Вельтман Йоел нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
55'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
54'
Удар от ворот произведет Аякс
53'
Дольберг Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
52'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
52'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
51'
Дольберг Каспер коснулся мяча рукой.
51'
Удар от ворот произведет Аякс
51'
Аджагун Абдул бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
50'
Росхёвел Микхал атакует сзади соперника. Юнес Амин пострадал.
Фол, нарушение
50'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
49'
Удар от ворот произведет Аякс
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Паулиссен Митчелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Аджагун Абдул из команды Рода делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
47'
Шоне Лассе атакует сзади соперника. Шахин Дани пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Рода
46'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
46'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Аджагун Абдул из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Дольберг Каспер мяч отбит вратарем
44'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Сегодняшная посещаемость составляет 17112 болельщиков
Фол, нарушение
39'
Санчес Давинсон нарушает правила. Шахин Дани пострадал
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Шахин Дани мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
38'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников.
38'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Justin Kluivert из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Пеппен Ард.
38'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
37'
Шахин Дани из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
36'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Аджагун Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Росхёвел Микхал получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Синкгравен Дэйли.
34'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
33'
Синкгравен Дэйли нарушает правила. Милец Мартин пострадал
32'
Удар от ворот произведет Аякс
32'
Ван Хифте Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Аджагун Абдул из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
32'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс. Это Аджагун Абдул заработал фол.
31'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Justin Kluivert из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Онана Андре из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
После дальнего удара, который нанес Шоне Лассе мяч отбит вратарем
30'
Удар от ворот произведет Рода
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
28'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
28'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Эль-Макрини Мохамед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шоне Лассе.
27'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Хифте Том из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой слева.
26'
Удар от ворот произведет Рода
26'
Фиргевер Ник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
25'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
24'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
Удар от ворот произведет Рода
23'
Justin Kluivert бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
22'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
21'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
21'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Санчес Давинсон нарушает правила. Шахин Дани пострадал
20'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Удар от ворот произведет Рода
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
16'
Аджагун Абдул нарушает правила. Вельтман Йоел пострадал
Травма, повреждение
16'
Аджагун Абдул возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Аджагун Абдул получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Аджагун Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Дольберг Каспер нарушает правила. Кум Кристиан пострадал
14'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Ван Хифте Том из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
13'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой справа.
12'
Росхёвел Микхал из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес
12'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
11'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
После дальнего удара, который нанес Паулиссен Митчелл мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
11'
Фиргевер Ник атакует сзади соперника. Шахин Дани пострадал.
Фол, нарушение
10'
Милец Мартин из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Дольберг Каспер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Аджагун Абдул заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Рода
6'
Аджагун Абдул из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
1'
Шахин Дани получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Санчес Давинсон.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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