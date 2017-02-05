Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 17112
0:1
53' ГолКлассен Дэви
Второй тайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
68'
68'
Аджагун Абдул имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Тактическая замена. Justin Kluivert уходит с поля и его заменяет Нури Абдельхак
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
Дольберг Каспер нарушает правила. Кум Кристиан пострадал
64'
64'
Frederic Ananou нарушает правила. Дольберг Каспер пострадал
63'
63'
Аджагун Абдул имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
63'
Милец Мартин из команды Рода делает передачу за спину защитников.
62'
62'
Ван Лир Бенжамин из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
62'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Justin Kluivert из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
60'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
60'
Санчес Давинсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
58'
Милец Мартин из команды Рода делает подножку. Синкгравен Дэйли заработал фол.
57'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Зиеш Хаким, и мяч снова в игре
57'
Вельтман Йоел нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
56'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
54'
53'
Дольберг Каспер сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
52'
52'
52'
52'
Милец Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Дольберг Каспер коснулся мяча рукой.
51'
51'
Аджагун Абдул бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Росхёвел Микхал атакует сзади соперника. Юнес Амин пострадал.
50'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Паулиссен Митчелл заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Паулиссен Митчелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Аджагун Абдул из команды Рода делает пас партнеру.
48'
48'
47'
Шоне Лассе атакует сзади соперника. Шахин Дани пострадал.
47'
46'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Аджагун Абдул из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
45'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Дольберг Каспер мяч отбит вратарем
44'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
42'
Ван Хифте Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Сегодняшная посещаемость составляет 17112 болельщиков
39'
Санчес Давинсон нарушает правила. Шахин Дани пострадал
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Шахин Дани мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
38'
Аджагун Абдул из команды Рода делает передачу за спину защитников.
38'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Justin Kluivert из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Пеппен Ард.
38'
37'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Шахин Дани из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
36'
36'
36'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Аджагун Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Росхёвел Микхал получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Синкгравен Дэйли.
34'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Синкгравен Дэйли нарушает правила. Милец Мартин пострадал
32'
32'
Ван Хифте Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Аджагун Абдул из команды Рода делает навес
32'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс. Это Аджагун Абдул заработал фол.
31'
31'
Justin Kluivert из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Онана Андре из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
После дальнего удара, который нанес Шоне Лассе мяч отбит вратарем
30'
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
29'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
28'
28'
Эль-Макрини Мохамед получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шоне Лассе.
27'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ван Хифте Том из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода подал угловой слева.
26'
26'
Фиргевер Ник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
24'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
23'
Justin Kluivert бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
23'
22'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
21'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
21'
20'
Санчес Давинсон нарушает правила. Шахин Дани пострадал
20'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Аджагун Абдул нарушает правила. Вельтман Йоел пострадал
16'
Аджагун Абдул возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Аджагун Абдул получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Аджагун Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дольберг Каспер нарушает правила. Кум Кристиан пострадал
14'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Ван Хифте Том из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Паулиссен Митчелл из команды Рода подал угловой справа.
12'
Росхёвел Микхал из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
12'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
После дальнего удара, который нанес Паулиссен Митчелл мяч отбит вратарем
11'
Фиргевер Ник атакует сзади соперника. Шахин Дани пострадал.
10'
Милец Мартин из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Дольберг Каспер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Аджагун Абдул заработал фол.
7'
6'
Аджагун Абдул из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
5'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Шахин Дани получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Санчес Давинсон.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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