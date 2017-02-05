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Стадион: Зрители: 10131
Спарта Роттердам
2:3
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
43' Желтая карточка
Denzel Dumfries
0:1
51' Гол
Мениг Квинси
0:2
62' Гол
Брок-Мадсен Николай
74' Желтая карточка
Мохтар Юнес
78' Желтая карточка
Шенквельд Барт
84' Вторая желтая карточка
Шенквельд Барт
0:3
86' Гол
Исраэльссон Эрик
1:3
90' Гол
Погба Матиас
2:3
90' Гол
Погба Матиас
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Rick van Drongelen сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
93'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
93'
Мохтар Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
92'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
91'
Кабрал Джерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
91'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Калеро Иван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Калеро Иван на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
89'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам в офсайде
88'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
86'
сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "ПЕК Зволле", а он уже решил момент. Браво!
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
Фол, нарушение
86'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Онгенда Эрвин заработал фол.
85'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
85'
Сануси Райан исполняет штрафной удар, но его блокируют
84'
УДАЛЕНИЕ! Шенквельд Барт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
84'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
83'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
82'
Холла Данни выбил мяч на угловой.
82'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
81'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
80'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
80'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
79'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Шенквельд Барт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
78'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
77'
Погба Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
76'
Кабрал Джерсон на финте ушёл от оппонента.
Угловой
76'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
76'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Ван Морсел Пако нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
74'
Мохтар Юнес получает желтую карточку за споры
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
73'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
72'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
72'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
71'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
71'
Онгенда Эрвин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
71'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бройер Мишель заработал фол.
70'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Холла Данни мяча так и не получил
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
Фол, нарушение
69'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Холла Данни заработал фол.
69'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
67'
Калеро Иван на финте ушёл от оппонента.
66'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Кабрал Джерсон
64'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
64'
Мениг Квинси получил травму и заменен. Онгенда Эрвин выходит на поле.
62'
Холла Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брок-Мадсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Брок-Мадсен Николай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
60'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
60'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Ван дер Харт Микки выбил мяч подальше от ворот.
57'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
57'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
57'
Django Warmerdam выбил мяч на угловой.
57'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
56'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
55'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
53'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
53'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
52'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
51'
Django Warmerdam сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Калеро Иван на финте ушёл от оппонента.
49'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
47'
Бауй Уасим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10131 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Ван Морсел Пако коснулся мяча рукой.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Холла Данни отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
43'
Denzel Dumfries получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
43'
Denzel Dumfries коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
42'
Мениг Квинси получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
41'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
41'
Бауй Уасим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
Угловой
41'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
41'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
41'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает подножку. Томас Райян заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
40'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
39'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
Угловой
38'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Шенквельд Барт выбил мяч на угловой.
38'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
37'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
37'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
36'
Саймак Мустафа ошибается в защите.
36'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
35'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
35'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
34'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
33'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
33'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
32'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
32'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
32'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
31'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает подножку. Холла Данни заработал фол.
31'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
29'
Калеро Иван бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
28'
Ван Морсел Пако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Холла Данни.
28'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
26'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
25'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам в офсайде
25'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Бауй Уасим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Морсел Пако.
Фол, нарушение
24'
Denzel Dumfries получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Django Warmerdam.
24'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Эхизибуэ Кингсли делает скидку к воротам
23'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
23'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
22'
Бройер Мишель выбил мяч подальше от ворот.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
21'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
20'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Sherel Floranus сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
19'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Дейкстра Март.
Фол, нарушение
18'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
17'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
17'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
16'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
15'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
14'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
14'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Ван дер Харт Микки выбил мяч подальше от ворот.
13'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Сануси Райан на финте ушёл от оппонента.
10'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Шенквельд Барт выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
7'
Холла Данни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
7'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
6'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Угловой
5'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
5'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
5'
Сануси Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
4'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Rick van Drongelen выбил мяч подальше от ворот.
3'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
2'
Шенквельд Барт выбил мяч на угловой.
1'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
После дальнего удара, который нанес Rick van Drongelen мяч отбит вратарем
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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