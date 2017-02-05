Стадион: Спарта Зрители: 10131
2:3
Конец матча
43' Желтая карточкаDenzel Dumfries
0:1
51' ГолМениг Квинси
0:2
62' ГолБрок-Мадсен Николай
74' Желтая карточкаМохтар Юнес
78' Желтая карточкаШенквельд Барт
84' Вторая желтая карточкаШенквельд Барт
0:3
86' ГолИсраэльссон Эрик
1:3
90' ГолПогба Матиас
2:3
90' ГолПогба Матиас
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
94'
Rick van Drongelen сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
93'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
93'
Мохтар Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
91'
Кабрал Джерсон сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Погба Матиас из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
91'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Калеро Иван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
89'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам в офсайде
88'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
86'
сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "ПЕК Зволле", а он уже решил момент. Браво!
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
86'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает подножку. Онгенда Эрвин заработал фол.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
85'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
85'
Сануси Райан исполняет штрафной удар, но его блокируют
84'
УДАЛЕНИЕ! Шенквельд Барт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
84'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
83'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
82'
Холла Данни выбил мяч на угловой.
82'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Исраэльссон Эрик
81'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
80'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
79'
79'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Шенквельд Барт получает желтую карточку.
78'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
78'
78'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
77'
Погба Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
76'
Кабрал Джерсон на финте ушёл от оппонента.
76'
76'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Ван Морсел Пако нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
75'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Мохтар Юнес получает желтую карточку за споры
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
73'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
72'
72'
72'
Тактическая замена. Denzel Dumfries уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
72'
71'
71'
Онгенда Эрвин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
71'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бройер Мишель заработал фол.
70'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Холла Данни мяча так и не получил
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
69'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Холла Данни заработал фол.
69'
68'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
67'
67'
67'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
67'
66'
65'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Кабрал Джерсон
64'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
64'
Мениг Квинси получил травму и заменен. Онгенда Эрвин выходит на поле.
62'
Холла Данни сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брок-Мадсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Брок-Мадсен Николай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
60'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Ван дер Харт Микки выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
57'
Django Warmerdam выбил мяч на угловой.
57'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
56'
56'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
55'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
55'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
52'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
51'
Django Warmerdam сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мениг Квинси записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
47'
Бауй Уасим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10131 болельщиков
46'
Ван Морсел Пако коснулся мяча рукой.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Холла Данни отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
43'
Denzel Dumfries получает желтую карточку за игру рукой
43'
Denzel Dumfries коснулся мяча рукой.
42'
Мениг Квинси получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сануси Райан.
41'
41'
Бауй Уасим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
41'
41'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
41'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает подножку. Томас Райян заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
40'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
39'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
38'
38'
Шенквельд Барт выбил мяч на угловой.
38'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
37'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
37'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
36'
Саймак Мустафа ошибается в защите.
36'
35'
35'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
35'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
33'
33'
33'
32'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
32'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
32'
Django Warmerdam на финте ушёл от оппонента.
31'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает подножку. Холла Данни заработал фол.
31'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Калеро Иван бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
28'
Ван Морсел Пако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Холла Данни.
28'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
27'
27'
26'
26'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам в офсайде
25'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Бауй Уасим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван Морсел Пако.
24'
Denzel Dumfries получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Django Warmerdam.
24'
23'
Эхизибуэ Кингсли делает скидку к воротам
23'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
23'
22'
Бройер Мишель выбил мяч подальше от ворот.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
21'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Sherel Floranus сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
19'
19'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Дейкстра Март.
18'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
17'
17'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
17'
17'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает навес
16'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
16'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле отвел угрозу отличным подкатом
14'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
14'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Ван дер Харт Микки выбил мяч подальше от ворот.
13'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Сануси Райан на финте ушёл от оппонента.
10'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Шенквельд Барт выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
7'
Холла Данни имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Шенквельд Барт из команды ПЕК Зволле делает отличный навес.
7'
Бауй Уасим выбил мяч подальше от ворот.
6'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
5'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
5'
Сануси Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
4'
4'
Rick van Drongelen выбил мяч подальше от ворот.
3'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
2'
2'
2'
Шенквельд Барт выбил мяч на угловой.
1'
1'
После дальнего удара, который нанес Rick van Drongelen мяч отбит вратарем
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация