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Стадион: Зрители: 27000
Твенте
0:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
58' Желтая карточка
Конголо Теренс
0:1
75' Гол
Боттегин Эрик
0:2
87' Гол
Йоргенсен Николай
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
93'
Тер Авест Хидде получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари.
92'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
91'
Клих Матеуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
91'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Клих Матеуш заработал фол.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
89'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Твенте
88'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
87'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
86'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
86'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
85'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
85'
Тактическая замена. Сейс Дилан уходит с поля и его заменяет Буньяку Энис
84'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
83'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд в офсайде
81'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
81'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
81'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
81'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
80'
Клих Матеуш из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
78'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
78'
Клих Матеуш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
77'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Элия Эльеро сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боттегин Эрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
75'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
74'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
74'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Ван дер Лели Йерун получил травму и заменен. Йебоа Яв выходит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Твенте
73'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
72'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Травма, повреждение
71'
Ван дер Лели Йерун возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Ван дер Лели Йерун получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
70'
Ван дер Лели Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Твенте
68'
Конголо Теренс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
67'
Фредерик Йенсен из команды Твенте в офсайде
66'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Трайковски Кирил
Фол, нарушение
66'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
66'
Андерсен Йоаким из команды Твенте остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
65'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Лели Йерун заработал фол.
64'
После дальнего удара, который нанес Йоргенсен Николай мяч отбит вратарем
64'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
63'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
62'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
Офсайд
61'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
61'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
60'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
60'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
58'
Конголо Теренс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
58'
Конголо Теренс совершает грубый фол. Сейс Дилан был жертвой
56'
Сейс Дилан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Клих Матеуш из команды Твенте сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
54'
Кардсдорп Рик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
53'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
51'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
51'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
51'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
51'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Удар от ворот произведет Твенте
49'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
49'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
48'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
47'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Эль-Ахмади Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
43'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
43'
Йоргенсен Николай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
40'
Кёйт Дирк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сейс Дилан.
39'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Ассаиди Уссама коснулся мяча рукой.
38'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Фредерик Йенсен из команды Твенте в офсайде
37'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает пас партнеру.
Фол, нарушение
37'
Боттегин Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Унал Энес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
33'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
33'
Тер Авест Хидде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Фредерик Йенсен это был.
Офсайд
32'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
32'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
31'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
31'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
30'
Унал Энес из команды Твенте делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тер Авест Хидде.
29'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
28'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
28'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
27'
Сейс Дилан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Удар от ворот произведет Твенте
25'
Кёйт Дирк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кёйт Дирк нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
25'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
23'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
23'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
22'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
22'
Фредерик Йенсен из команды Твенте в офсайде
21'
Боттегин Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
21'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
21'
Тер Авест Хидде выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
20'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тер Авест Хидде.
19'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Офсайд
18'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
17'
Сейс Дилан из команды Твенте делает неудачный навес.
17'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает навес
16'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
16'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
12'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
11'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Ван дер Хейден Ян-Ари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
Офсайд
8'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
8'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Офсайд
7'
Сейс Дилан из команды Твенте в офсайде
7'
Клих Матеуш из команды Твенте делает пас партнеру.
7'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Тескер Штефан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
2'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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