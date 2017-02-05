Стадион: Гролс Весте Зрители: 27000
58' Желтая карточкаКонголо Теренс
0:1
75' ГолБоттегин Эрик
0:2
87' ГолЙоргенсен Николай
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Тер Авест Хидде получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари.
92'
91'
Клих Матеуш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Клих Матеуш заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Твенте
88'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 27000 болельщиков
87'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
86'
86'
Боттегин Эрик выбил мяч на угловой.
85'
Трайковски Кирил из команды Твенте делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
85'
Тактическая замена. Сейс Дилан уходит с поля и его заменяет Буньяку Энис
84'
Унал Энес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
83'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд в офсайде
81'
81'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает навес
81'
81'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
81'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Клих Матеуш из команды Твенте делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
78'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Клих Матеуш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
77'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Элия Эльеро сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боттегин Эрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
75'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
74'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Ван дер Лели Йерун получил травму и заменен. Йебоа Яв выходит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Твенте
73'
72'
72'
71'
Ван дер Лели Йерун возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Ван дер Лели Йерун получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Ван дер Лели Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Твенте
68'
Конголо Теренс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
68'
67'
66'
Тактическая замена. Ассаиди Уссама уходит с поля и его заменяет Трайковски Кирил
66'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
66'
Андерсен Йоаким из команды Твенте остановил атаку, перехватив мяч.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает подножку. Ван дер Лели Йерун заработал фол.
64'
После дальнего удара, который нанес Йоргенсен Николай мяч отбит вратарем
64'
64'
63'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
63'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
62'
Тактическая замена. Кёйт Дирк уходит с поля и его заменяет Тоорнстра Йенс
61'
61'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
60'
60'
60'
58'
Конголо Теренс сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Конголо Теренс совершает грубый фол. Сейс Дилан был жертвой
56'
Сейс Дилан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Клих Матеуш из команды Твенте сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
54'
Удар от ворот произведет Твенте
54'
Кардсдорп Рик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
53'
Андерсен Йоаким из команды Твенте делает подножку. Йоргенсен Николай заработал фол.
52'
52'
Клих Матеуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
51'
51'
51'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Удар от ворот произведет Твенте
49'
49'
48'
48'
48'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
47'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Эль-Ахмади Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
43'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
43'
Йоргенсен Николай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
41'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Кёйт Дирк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сейс Дилан.
39'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Ассаиди Уссама коснулся мяча рукой.
38'
38'
37'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает пас партнеру.
37'
Боттегин Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Унал Энес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
33'
33'
Тер Авест Хидде отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Фредерик Йенсен это был.
32'
32'
Клих Матеуш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
31'
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Унал Энес из команды Твенте делает подножку. Ван дер Хейден Ян-Ари заработал фол.
29'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тер Авест Хидде.
29'
28'
28'
28'
28'
27'
Сейс Дилан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Удар от ворот произведет Твенте
25'
Кёйт Дирк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
25'
Кёйт Дирк нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
25'
23'
После дальнего удара, который нанес Бергёйс Стивен мяч отбит вратарем
23'
23'
22'
22'
22'
21'
Боттегин Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
21'
21'
21'
Тер Авест Хидде выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Йоргенсен Николай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тер Авест Хидде.
19'
19'
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
18'
17'
17'
Сейс Дилан из команды Твенте делает неудачный навес.
17'
17'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает навес
16'
16'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Боттегин Эрик заработал фол.
16'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
12'
12'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
11'
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Тер Авест Хидде заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Ван дер Хейден Ян-Ари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
8'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
7'
Сейс Дилан из команды Твенте в офсайде
7'
Клих Матеуш из команды Твенте делает пас партнеру.
7'
7'
Тескер Штефан выбил мяч подальше от ворот.
6'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд делает подножку. Унал Энес заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
2'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
2'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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