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Стадион: Зрители: 18078
Утрехт
1:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
25' Гол
Людвиг Андреас
58' Желтая карточка
Брама Вут
72' Желтая карточка
Ларссон Сэм
77' Желтая карточка
Лабьяд Закария
83' Вторая желтая карточка
Ларссон Сэм
85' Желтая карточка
Янссен Виллем
87' Красная карточка
Людвиг Андреас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
94'
Малдер Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Леувин Рамон.
94'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
94'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
93'
Слагвеер Лусиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо

Фол, нарушение
92'
Юсте Йерри из команды Херенвен делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Утрехт
91'
Гучаннеджад Реза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Ван Акен Йост выбил мяч подальше от ворот.
90'
Бейкер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Трупе Джованни сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
Офсайд
89'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт в офсайде
89'
Удар от ворот произведет Утрехт
89'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
89'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
88'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Людвиг Андреас получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
87'
Людвиг Андреас из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Эдегор Мартин.
Фол, нарушение
87'
Халлер Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бейкер Лукас.
86'
Удар от ворот произведет Утрехт
86'
Торсби Мортен из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
86'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
85'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Янссен Виллем из команды Утрехт. Это Бейкер Лукас заработал фол.
83'
Ларссон Сэм получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
83'
Ларссон Сэм атакует сзади соперника. Лабьяд Закария пострадал.
83'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
83'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
82'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
81'
Удар от ворот произведет Утрехт
81'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
80'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
79'
Бейкер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Йенсен Давид неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
79'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
79'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
79'
После дальнего удара, который нанес Лабьяд Закария мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
78'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
Желтая карточка
77'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Лабьяд Закария блокирует соперника. Юсте Йерри заработал своей команде штрафной.
76'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
76'
Живкович Рицхайро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
75'
Людвиг Андреас из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
74'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
72'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Ларссон Сэм получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Ларссон Сэм получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Трупе Джованни.
71'
Зенели Арбер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
71'
Бейкер Лукас из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
70'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Гучаннеджад Реза заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Ван дер Мер Робин совершает грубый фол. Эдегор Мартин был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
68'
Удар от ворот произведет Утрехт
67'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Удар от ворот произведет Утрехт
64'
Удар от ворот произведет Утрехт
63'
Эдегор Мартин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Халлер Себастьен заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Трупе Джованни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ларссон Сэм.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
59'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет против оппонента.
59'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
59'
Живкович Рицхайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Брама Вут - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Брама Вут блокирует соперника. Зенели Арбер заработал своей команде штрафной.
57'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Кобаяси Юки бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Трупе Джованни сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Кобаяси Юки не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Ларссон Сэм это был.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 18078 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
55'
Брама Вут коснулся мяча рукой.
54'
Гучаннеджад Реза сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
54'
Людвиг Андреас из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Трупе Джованни из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
52'
Ван Акен Йост выбил мяч подальше от ворот.
52'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
52'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
49'
Людвиг Андреас из команды Утрехт. Это Кобаяси Юки заработал фол.
48'
Амрабат Софьян получил травму и заменен. Ван дер Марел Марк выходит на поле.
Травма, повреждение
47'
Амрабат Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Утрехт
46'
Бейкер Лукас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
46'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
46'
Халлер Себастьен из команды Утрехт играет в стеночку с партнером по команде. Баразит Насер это был.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
45'
Ван Акен Йост получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амрабат Софьян.
Фол, нарушение
43'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
43'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
42'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
39'
Торсби Мортен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Живкович Рицхайро.
38'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Людвиг Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Халлер Себастьен.
Фол, нарушение
37'
Юсте Йерри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Янссен Виллем.
37'
Торсби Мортен своим ударом проверил на прочность штангу.
Угловой
37'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
36'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
36'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
34'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Халлер Себастьен.
34'
Удар от ворот произведет Утрехт
33'
Гучаннеджад Реза бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Травма, повреждение
33'
Амрабат Софьян возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Амрабат Софьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Амрабат Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Леувин Рамон из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
30'
Йенсен Давид ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
28'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
27'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Амрабат Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Людвиг Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас
Угловой
25'
Людвиг Андреас из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
24'
Баразит Насер из команды Утрехт делает пас партнеру.
24'
Баразит Насер из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
Офсайд
23'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
23'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
Офсайд
22'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт в офсайде
22'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
21'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
21'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
15'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Эдегор Мартин заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Удар от ворот произведет Херенвен
Офсайд
13'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
13'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
11'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
10'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
8'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает подножку. Янссен Виллем заработал фол.
7'
Людвиг Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Удар от ворот произведет Утрехт
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
2'
Удар от ворот произведет Херенвен
2'
Баразит Насер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
1'
Торсби Мортен блокирует соперника. Баразит Насер заработал своей команде штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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