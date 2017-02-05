Стадион: Галгенваард Зрители: 18078
1:0
25' ГолЛюдвиг Андреас
58' Желтая карточкаБрама Вут
72' Желтая карточкаЛарссон Сэм
77' Желтая карточкаЛабьяд Закария
83' Вторая желтая карточкаЛарссон Сэм
85' Желтая карточкаЯнссен Виллем
87' Красная карточкаЛюдвиг Андреас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
94'
Малдер Эрвин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Леувин Рамон.
94'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
94'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
93'
Слагвеер Лусиано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
92'
Юсте Йерри из команды Херенвен делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
92'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Гучаннеджад Реза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Ван Акен Йост выбил мяч подальше от ворот.
90'
Бейкер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Трупе Джованни сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
89'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт в офсайде
89'
89'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
89'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
88'
87'
Людвиг Андреас получает красную карточку за не спортивное поведение
87'
Людвиг Андреас из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Эдегор Мартин.
87'
Халлер Себастьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бейкер Лукас.
86'
86'
Торсби Мортен из команды Херенвен наносит неточный удар с лета
86'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
85'
Янссен Виллем из команды Утрехт. Это Бейкер Лукас заработал фол.
83'
Ларссон Сэм получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Ларссон Сэм атакует сзади соперника. Лабьяд Закария пострадал.
83'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
83'
82'
82'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
81'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
80'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
79'
Бейкер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Йенсен Давид неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
79'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
79'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
79'
После дальнего удара, который нанес Лабьяд Закария мяч отбит вратарем
78'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
77'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
77'
Лабьяд Закария блокирует соперника. Юсте Йерри заработал своей команде штрафной.
76'
76'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
76'
Живкович Рицхайро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
75'
Людвиг Андреас из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
74'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
72'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Ларссон Сэм получает желтую карточку.
72'
Ларссон Сэм получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Трупе Джованни.
71'
Зенели Арбер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
71'
Бейкер Лукас из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
70'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Гучаннеджад Реза заработал фол.
70'
Ван дер Мер Робин совершает грубый фол. Эдегор Мартин был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
68'
67'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
64'
63'
Эдегор Мартин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
Малдер Эрвин вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Халлер Себастьен заработал фол.
60'
Трупе Джованни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ларссон Сэм.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
59'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет против оппонента.
59'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес
59'
Живкович Рицхайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Брама Вут - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Брама Вут блокирует соперника. Зенели Арбер заработал своей команде штрафной.
57'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Кобаяси Юки бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Трупе Джованни сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Кобаяси Юки не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Ларссон Сэм это был.
56'
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55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Брама Вут коснулся мяча рукой.
54'
Гучаннеджад Реза сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Людвиг Андреас из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Трупе Джованни из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
53'
52'
Ван Акен Йост выбил мяч подальше от ворот.
52'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
52'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Людвиг Андреас из команды Утрехт. Это Кобаяси Юки заработал фол.
48'
Амрабат Софьян получил травму и заменен. Ван дер Марел Марк выходит на поле.
47'
Амрабат Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Бейкер Лукас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
46'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает навес
46'
Халлер Себастьен из команды Утрехт играет в стеночку с партнером по команде. Баразит Насер это был.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Ван Акен Йост получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амрабат Софьян.
43'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает подножку. Халлер Себастьен заработал фол.
43'
43'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
42'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
39'
Торсби Мортен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Живкович Рицхайро.
38'
38'
Людвиг Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Халлер Себастьен.
37'
Юсте Йерри получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Янссен Виллем.
37'
Торсби Мортен своим ударом проверил на прочность штангу.
37'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
36'
Трупе Джованни выбил мяч на угловой.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Ван Акен Йост из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Халлер Себастьен.
34'
33'
Гучаннеджад Реза бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Амрабат Софьян возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Амрабат Софьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Амрабат Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Леувин Рамон из команды Утрехт отвел угрозу отличным подкатом
30'
Йенсен Давид ошибается в защите.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
28'
28'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
27'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Амрабат Софьян сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Людвиг Андреас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает отличный пас
25'
Людвиг Андреас из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Ван Акен Йост выбил мяч на угловой.
24'
Баразит Насер из команды Утрехт делает пас партнеру.
24'
Баразит Насер из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
23'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
23'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
22'
Живкович Рицхайро из команды Утрехт в офсайде
22'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
21'
21'
21'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
Брама Вут из команды Утрехт. Это Эдегор Мартин заработал фол.
15'
Амрабат Софьян из команды Утрехт делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
13'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
13'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Гучаннеджад Реза заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
8'
7'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает подножку. Янссен Виллем заработал фол.
7'
Людвиг Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
6'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
2'
2'
Баразит Насер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Торсби Мортен блокирует соперника. Баразит Насер заработал своей команде штрафной.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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