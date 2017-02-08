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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13230
Лорьян
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
24' Гол
Делор Анди
26' Желтая карточка
Ле Гофф Венсан
47' Желтая карточка
Уорис Маджид
1:1
60' Гол
Марво Сильвен
71' Желтая карточка
Тойвонен Ола
75' Желтая карточка
Диоп Исса
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Уорис Маджид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
94'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
94'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает пас партнеру.
94'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
92'
Марво Сильвен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
92'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
92'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
92'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
92'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
91'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Туре Зарго нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Лорьян
90'
Дурмаз Джимми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 13230 болельщиков
89'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
87'
После дальнего удара, который нанес Туре Зарго мяч отбит вратарем
87'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает пас партнеру.
87'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
86'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Беллюгу Франсуа.
Угловой
86'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Брайтвайт Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
84'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
83'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
83'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
81'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
80'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
80'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
79'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мвемба Арнольд и мяч снова в игре
78'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
78'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
75'
Диоп Исса сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
75'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
75'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
75'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
72'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Тойвонен Ола сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
68'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
67'
Удар от ворот произведет Тулуза
67'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
67'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
66'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
65'
После дальнего удара, который нанес Марво Сильвен мяч отбит вратарем
65'
Мвемба Арнольд нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
Угловой
64'
Марво Сильвен из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
64'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
Офсайд
63'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
63'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
63'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
62'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен!
60'
Бодиже Янн ошибается в защите.
60'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес
60'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
59'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
Офсайд
58'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
Фол, нарушение
57'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
57'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
57'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
56'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает пас партнеру.
56'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
55'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
Фол, нарушение
54'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Жан Корентин заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
52'
Удар от ворот произведет Лорьян
52'
Делор Анди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
52'
Жан Корентин из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
51'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
49'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
49'
Филиппото Ромен из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
48'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
48'
Лафон Альбан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
48'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Уорис Маджид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
46'
Тактическая замена. Вакасо Альхассан уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
44'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
44'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
43'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
43'
Уорис Маджид из команды Лорьян подал угловой справа.
42'
Уорис Маджид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает пас партнеру.
42'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
40'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
39'
Жюльен Кристофер ошибается в защите.
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
38'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
37'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
36'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
34'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
Офсайд
34'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
34'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
32'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Лорьян
Угловой
31'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
31'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
31'
ШТАНГА! Брайтвайт Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
30'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Лорьян
28'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Ле Гофф Венсан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
26'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Жан Корентин заработал фол.
25'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Делор Анди из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
23'
Трехо Оскар выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Лорьян
22'
Жан Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
21'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Трехо Оскар, и мяч снова в игре
20'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает пас партнеру.
20'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
19'
Вакасо Альхассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Алядьер Жереми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
17'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пейбернес Матьё выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Вакасо Альхассан выбил мяч подальше от ворот.
13'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Мвемба Арнольд выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
11'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
11'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
9'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Вакасо Альхассан заработал фол.
9'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Блен Алексис выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Ле Гофф Венсан коснулся мяча рукой.
7'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
4'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
Угловой
3'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
3'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Тулуза
Лорьян
43.2% (96)
Ничья:
36% (80)
Тулуза
20.7% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (73)
Лорьян:
22.1% (49)
Лорьян:
15.3% (34)
Тулуза:
11.3% (25)
Тулуза:
6.3% (14)
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