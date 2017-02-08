Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

94' Уорис Маджид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

94' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Марво Сильвен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.

92' Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.

91' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Удар от ворот произведет Лорьян

90' Дурмаз Джимми бьет из пределов штрафной и упускает момент!

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 13230 болельщиков

89' Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.

88' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

87' После дальнего удара, который нанес Туре Зарго мяч отбит вратарем

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

85' Брайтвайт Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

84' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

82' Игрок клуба " Тулуза " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

82' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

81' Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

79' Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мвемба Арнольд и мяч снова в игре

78' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Тулуза

77' Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

75' Диоп Исса сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

75' Игроки ФК " Лорьян " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

75' Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок клуба " Тулуза " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

74' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Игрок клуба " Тулуза " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

71' Тойвонен Ола сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

70' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Делор Анди из команды Тулуза делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

69' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Тулуза

66' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Беллюгу Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

65' После дальнего удара, который нанес Марво Сильвен мяч отбит вратарем

65' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.

63' Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

62' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

60' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

57' Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.

57' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

53' Удар от ворот произведет Тулуза

52' Удар от ворот произведет Лорьян

52' Делор Анди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

51' Игрок клуба " Тулуза " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

49' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лафон Альбан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

48' Игрок клуба " Лорьян " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Уорис Маджид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".