Стадион: Стад де Мустуар Зрители: 13230
0:1
24' ГолДелор Анди
26' Желтая карточкаЛе Гофф Венсан
47' Желтая карточкаУорис Маджид
1:1
60' ГолМарво Сильвен
71' Желтая карточкаТойвонен Ола
75' Желтая карточкаДиоп Исса
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Уорис Маджид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
94'
94'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает пас партнеру.
94'
94'
92'
Марво Сильвен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
92'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
92'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
92'
92'
91'
91'
Туре Зарго нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Дурмаз Джимми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 13230 болельщиков
89'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
88'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
87'
После дальнего удара, который нанес Туре Зарго мяч отбит вратарем
87'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает пас партнеру.
87'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Беллюгу Франсуа.
86'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Брайтвайт Мартин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
84'
84'
83'
83'
83'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
82'
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Алядьер Жереми уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
80'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч на угловой.
80'
79'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мвемба Арнольд и мяч снова в игре
78'
78'
78'
77'
77'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Диоп Исса сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
75'
Диоп Исса из команды Тулуза делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
75'
75'
75'
75'
74'
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Думбия Тонго
72'
71'
Тойвонен Ола сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Кабо Джимми заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
70'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
69'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
68'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
67'
67'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
67'
Уорис Маджид на финте ушёл от оппонента.
66'
66'
66'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
65'
После дальнего удара, который нанес Марво Сильвен мяч отбит вратарем
65'
Мвемба Арнольд нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
64'
Марво Сильвен из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
64'
64'
64'
63'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
63'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
63'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
62'
62'
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Марво Сильвен!
60'
Бодиже Янн ошибается в защите.
60'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес
60'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает подножку. Блен Алексис заработал фол.
58'
Алядьер Жереми из команды Лорьян в офсайде
57'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Ле Гофф Венсан заработал фол.
57'
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
56'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает пас партнеру.
56'
55'
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Тактическая замена. Филиппото Ромен уходит с поля и его заменяет Кабо Джимми
54'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Мвемба Арнольд заработал фол.
53'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Жан Корентин заработал фол.
53'
52'
52'
Делор Анди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
52'
Жан Корентин из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
49'
49'
49'
Филиппото Ромен из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
48'
Лафон Альбан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
48'
47'
Уорис Маджид сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
47'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
46'
Тактическая замена. Вакасо Альхассан уходит с поля и его заменяет Туре Зарго
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
44'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
44'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
43'
43'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
43'
Уорис Маджид из команды Лорьян подал угловой справа.
42'
Уорис Маджид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает пас партнеру.
42'
41'
41'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Алядьер Жереми из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
39'
Жюльен Кристофер ошибается в защите.
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отвел угрозу отличным подкатом
38'
37'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
37'
36'
35'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Диоп Исса.
34'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
34'
33'
33'
32'
31'
31'
31'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
31'
ШТАНГА! Брайтвайт Мартин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
31'
Брайтвайт Мартин на финте ушёл от оппонента.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
28'
28'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
27'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Ле Гофф Венсан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
26'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Жан Корентин заработал фол.
25'
25'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Делор Анди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Делор Анди из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
23'
Трехо Оскар выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Жан Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
21'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
20'
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Трехо Оскар, и мяч снова в игре
20'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает пас партнеру.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
Вакасо Альхассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
17'
17'
17'
17'
16'
16'
16'
15'
15'
Пейбернес Матьё выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
14'
Вакасо Альхассан выбил мяч подальше от ворот.
13'
12'
Мвемба Арнольд выбил мяч подальше от ворот.
11'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
11'
Делор Анди из команды Тулуза делает отличный пас
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает подножку. Вакасо Альхассан заработал фол.
9'
9'
Блен Алексис выбил мяч подальше от ворот.
8'
Ле Гофф Венсан коснулся мяча рукой.
7'
Трехо Оскар из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
4'
4'
Пейбернес Матьё выбил мяч на угловой.
3'
3'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Алядьер Жереми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Мубандже Жак-Франсуа.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 1:1 Тулуза
Лорьян
43.2% (96)
Ничья:
36% (80)
Тулуза
20.7% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (73)
1:0 Лорьян:
22.1% (49)
2:1 Лорьян:
15.3% (34)
1:2 Тулуза:
11.3% (25)
0:1 Тулуза:
6.3% (14)
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