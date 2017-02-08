Стадион: Велодром Зрители: 28560
1:0
26' ГолГомис Бафетимби
38' Желтая карточкаКоко Маркус
43' Желтая карточкаГомис Бафетимби
2:0
76' ГолПайе Димитри
77' Желтая карточкаРоланду Жорже
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 28560 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает пас партнеру.
94'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
93'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Салибур Янис и мяч снова в игре
93'
Гомис Бафетимби не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
92'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
92'
Дория Матеус выбил мяч на угловой.
92'
Замбо-Ангисса Андре коснулся мяча рукой.
91'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Бенезе Николя из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Диарра Лассана из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
88'
Кабелла Реми возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Диарра Лассана
87'
Лопес Максим бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Кабелла Реми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Бодмер Матьё блокирует соперника. Кабелла Реми заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Санко Баиссама выбил мяч на угловой.
82'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
82'
82'
Лопес Максим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
Гомис Бафетимби имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Кабелла Реми из команды Марсель делает пас партнеру.
81'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Менди Александр
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
79'
Кабелла Реми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бенезе Николя.
78'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Роланду Жорже получает желтую карточку.
77'
Роланду Жорже из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пайе Димитри отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Дидо Этьен блокирует соперника. Сансон Морган заработал своей команде штрафной.
75'
74'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
73'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
73'
72'
71'
Венкёр Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Кабелла Реми
70'
Блас Людовик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
69'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Товен Флорьян из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
68'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
68'
Левек Дориан из команды Генгам делает навес
68'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Тактическая замена. Сорбон Жереми уходит с поля и его заменяет До Лука
66'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
65'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
62'
62'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
61'
61'
Салибур Янис из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Дидо Этьен из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
61'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
60'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
60'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
60'
Сакаи Хироки из команды Марсель. Это Бриан Джимми заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
59'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
57'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
55'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
55'
Дория Матеус бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
55'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
55'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
54'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Санко Баиссама получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сансон Морган.
51'
51'
51'
Коко Маркус из команды Генгам бьет головой мимо ворот
51'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
50'
Пайе Димитри бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
50'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
49'
Бриан Джимми из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Роланду Жорже из команды Марсель. Это Салибур Янис заработал фол.
48'
48'
Товен Флорьян из команды Марсель делает неудачный навес.
47'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Коко Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
46'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
46'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Лопес Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Матч остановлен
44'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
43'
Пайе Димитри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
43'
Гомис Бафетимби получает желтую карточку.
42'
Гомис Бафетимби из команды Марсель. Это Дидо Этьен заработал фол.
42'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
40'
40'
Блас Людовик из команды Генгам наносит неточный удар с лета
40'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает подножку. Коко Маркус заработал фол.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Коко Маркус получает желтую карточку.
38'
Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Коко Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Пайе Димитри.
37'
37'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает неудачный навес.
37'
Товен Флорьян из команды Марсель разыграл угловой с правого угла.
36'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Товен Флорьян коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
33'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает подножку. Санко Баиссама заработал фол.
32'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
31'
30'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
29'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает неудачный навес.
26'
Сансон Морган сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Марсель" отправил мяч головой в ворота.
26'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
26'
Перейра Жонатан из команды Генгам делает подножку. Пайе Димитри заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Лопес Максим получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бриан Джимми.
24'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Пайе Димитри, и мяч снова в игре
23'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
22'
Фанни Род из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Бриан Джимми.
22'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Левек Дориан из команды Генгам делает навес
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Товен Флорьян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Левек Дориан.
19'
18'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
17'
16'
Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
Бриан Джимми из команды Генгам делает неудачный навес.
15'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Гомис Бафетимби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
13'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
12'
12'
Коко Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Салибур Янис из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
12'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Сансон Морган из команды Марсель делает подножку. Санко Баиссама заработал фол.
9'
8'
Коко Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Сакаи Хироки.
8'
7'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
5'
Гомис Бафетимби из команды Марсель. Это Сорбон Жереми заработал фол.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает подножку. Левек Дориан заработал фол.
5'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
4'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
2'
2'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Генгам
Марсель
91.8% (202)
Ничья:
5% (11)
Генгам
3.2% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
36.4% (80)
1:0 Марсель:
27.3% (60)
2:0 Марсель:
18.6% (41)
3:1 Марсель:
4.1% (9)
1:1 Ничья:
3.2% (7)
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