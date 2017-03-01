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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10000
Бастия
2:2
Конец матча
Нант
0'
10' Красная карточка
Джику Александр
14' Желтая карточка
Мостефа Мехди
1:0
69' Гол
Даник Гаэль
2:0
75' Гол
Онианге Принс
2:1
78' Гол
Сала Эмилиано
80' Желтая карточка
Бамму Ясин
86' Желтая карточка
Кейта Абдулайе
2:1
88' Не забитый пенальти
Лима Лукас
88' Желтая карточка
Нанжис Ленни
2:2
90' Гол
Карлос Диего Сантос
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
92'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карлос Диего Сантос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

91'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
91'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Угловой
90'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой справа.
Угловой
90'
Степински Мариуш из команды Нант подал угловой слева.
Желтая карточка
88'
Нанжис Ленни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Нанжис Ленни из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
Описание гола
88'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Лима Лукас бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛТИ! - Кейта Абдулайе тянет соперника за майку в штрафной площади. Сала Эмилиано заработал пенальти для своей команды
Желтая карточка
86'
Кейта Абдулайе получает желтую карточку.
86'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Тактическая замена. Даник Гаэль уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
84'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
84'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
83'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
80'
Бамму Ясин получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
78'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
78'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
78'
Бамму Ясин сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано эффектным ударом переправил мяч в ворота.
78'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онианге Принс!
75'
ШТАНГА! Роуз Линдси попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
75'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
74'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Бастия
Угловой
73'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
73'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
71'
Илоки Жюль из команды Нант в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Нанжис Ленни сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Даник Гаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
68'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
67'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
65'
Джиджи Коффи из команды Нант. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
65'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
63'
Удар от ворот произведет Бастия
Офсайд
63'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Бастия
61'
Бамму Ясин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Дюбуа Лео из команды Нант делает передачу за спину защитников.
60'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Фелипе Пардо
Фол, нарушение
60'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Кейта Абдулайе.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Удар от ворот произведет Бастия
59'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
56'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
Удар от ворот произведет Бастия
55'
Жийе Гийом из команды Нант бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
51'
Удар от ворот произведет Бастия
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
Удар от ворот произведет Бастия
50'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
48'
Удар от ворот произведет Бастия
48'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
46'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
46'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Томассон Адриен из команды Нант бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
47'
Жийе Гийом из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
Удар от ворот произведет Бастия
46'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
42'
Роуз Линдси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
41'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Нант
41'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
40'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
40'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
Фол, нарушение
38'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Онианге Принс.
Фол, нарушение
37'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Ронжье Валентин заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Джиджи Коффи наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
36'
Удар от ворот произведет Бастия
36'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Удар от ворот произведет Бастия
35'
Жийе Гийом из команды Нант наносит неточный удар с лета
34'
Кейта Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
31'
Удар от ворот произведет Бастия
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
26'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Мостефа Мехди заработал фол.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Диалло Садио получил травму и заменен. Нанжис Ленни выходит на поле.
Травма, повреждение
24'
Диалло Садио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
24'
Диалло Садио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Нант
22'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Лима Лукас наказан за толчок Бенгтссон Пьер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Бастия
20'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сала Эмилиано и мяч снова в игре
19'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
17'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Удар от ворот произведет Бастия
15'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Желтая карточка
14'
Мостефа Мехди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Мостефа Мехди наказан за толчок Томассон Адриен
13'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
13'
Томассон Адриен возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Томассон Адриен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
УДАЛЕНИЕ! Джику Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
10'
Джику Александр из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Томассон Адриен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
9'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия. Это Сала Эмилиано заработал фол.
8'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
7'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Нант
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Сент-Максимин Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Илоки Жюль наказан за толчок Бенгтссон Пьер
2'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Удар от ворот произведет Нант
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бастия 2:2 Нант
Бастия
40.2% (104)
Ничья:
44% (114)
Нант
15.8% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (90)
Бастия:
20.1% (52)
Бастия:
15.4% (40)
Нант:
6.6% (17)
Ничья:
6.2% (16)
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