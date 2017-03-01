Стадион: Арман Сезари Зрители: 10000
10' Красная карточкаДжику Александр
14' Желтая карточкаМостефа Мехди
1:0
69' ГолДаник Гаэль
2:0
75' ГолОнианге Принс
2:1
78' ГолСала Эмилиано
80' Желтая карточкаБамму Ясин
86' Желтая карточкаКейта Абдулайе
2:1
88' Не забитый пенальтиЛима Лукас
88' Желтая карточкаНанжис Ленни
2:2
90' ГолКарлос Диего Сантос
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
92'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Карлос Диего Сантос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой справа.
90'
Степински Мариуш из команды Нант подал угловой слева.
88'
Нанжис Ленни получает желтую карточку.
88'
Нанжис Ленни из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
88'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Лима Лукас бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
87'
ПЕНАЛТИ! - Кейта Абдулайе тянет соперника за майку в штрафной площади. Сала Эмилиано заработал пенальти для своей команды
86'
Кейта Абдулайе получает желтую карточку.
86'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Тактическая замена. Даник Гаэль уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
84'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
84'
83'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
81'
81'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Бамму Ясин получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
78'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
78'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
78'
Бамму Ясин сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сала Эмилиано эффектным ударом переправил мяч в ворота.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онианге Принс!
75'
ШТАНГА! Роуз Линдси попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
75'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Джиджи Коффи из команды Нант делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
74'
73'
73'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
73'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Илоки Жюль из команды Нант в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
69'
Нанжис Ленни сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Даник Гаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
68'
Фелипе Пардо из команды Нант делает навес
67'
67'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Джиджи Коффи из команды Нант. Это Сент-Максимин Аллан заработал фол.
65'
64'
63'
63'
Бамму Ясин из команды Нант в офсайде
62'
61'
Бамму Ясин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
60'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Фелипе Пардо
60'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Кейта Абдулайе.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
59'
57'
57'
56'
55'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
55'
Жийе Гийом из команды Нант бьет головой мимо ворот
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
50'
50'
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
46'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Томассон Адриен из команды Нант бьет головой мимо ворот
47'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
47'
Жийе Гийом из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
46'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дюбуа Лео выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
43'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
42'
42'
41'
41'
41'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Лима Лукас из команды Нант в офсайде
38'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Онианге Принс.
37'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Ронжье Валентин заработал фол.
36'
Джиджи Коффи наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
36'
36'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
35'
Жийе Гийом из команды Нант наносит неточный удар с лета
34'
Кейта Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Эль-Каутари Абдулхамед наказан за толчок Бамму Ясин
32'
32'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Мостефа Мехди заработал фол.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Диалло Садио получил травму и заменен. Нанжис Ленни выходит на поле.
24'
Диалло Садио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Диалло Садио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Лима Лукас наказан за толчок Бенгтссон Пьер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
20'
20'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сала Эмилиано и мяч снова в игре
19'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
15'
15'
14'
14'
Мостефа Мехди получает желтую карточку.
14'
Мостефа Мехди наказан за толчок Томассон Адриен
13'
13'
Томассон Адриен возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Тактическая замена. Нгандо Аксель уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Томассон Адриен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
УДАЛЕНИЕ! Джику Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
10'
Джику Александр из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Томассон Адриен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
9'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия. Это Сала Эмилиано заработал фол.
8'
Томассон Адриен из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Сент-Максимин Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Даник Гаэль из команды Бастия делает навес
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
2'
Илоки Жюль наказан за толчок Бенгтссон Пьер
2'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бастия 2:2 Нант
Бастия
40.2% (104)
Ничья:
44% (114)
Нант
15.8% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (90)
1:0 Бастия:
20.1% (52)
2:1 Бастия:
15.4% (40)
0:1 Нант:
6.6% (17)
0:0 Ничья:
6.2% (16)
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