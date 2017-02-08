Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 11971
30' Желтая карточкаЛотье Жордан
43' Желтая карточкаФилиппс Крис
1:0
46' ГолСарр Исмаила
60' Вторая желтая карточкаЛотье Жордан
2:0
66' ПенальтиДиабате Шейк
67' Желтая карточкаБальмон Флорен
73' Желтая карточкаМари Жордан
2:1
78' ГолВарро Седрик
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Балью Иван нарушает правила. Муту Арнольд пострадал
95'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Филиппс Крис пострадал
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Эрдинг Мевлут из команды Мец сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
94'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Диабате Шейк нарушает правила. Варро Седрик пострадал
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Дюкур Шейк получил травму и заменен. Ривьерес Жонатан выходит на поле.
90'
Дюкур Шейк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Жуффре Ян.
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
88'
88'
Дьони Луа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Мари Жордан из команды Дижон делает пас партнеру.
87'
86'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
86'
Балью Иван из команды Мец. Это Дьони Луа заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
83'
83'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
82'
82'
Муту Арнольд из команды Дижон делает неудачный навес.
81'
81'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Ассу-Экотто Бенуа нарушает правила. Абдельамид Юнис пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
78'
Тавареш Жулио сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варро Седрик из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
78'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
78'
Дидийон Томас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
78'
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77'
77'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает навес
77'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
76'
76'
Фалетт Симон из команды Мец бьет головой мимо ворот
75'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Мари Жордан получает желтую карточку.
73'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
72'
72'
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Бальмон Флорен получает желтую карточку за споры
66'
Г О О О О О Л - Диабате Шейк из команды Мец забивает пенальти
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Шафик Фуад сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Сарр Исмаила заработал пенальти для своей команды
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
65'
Мари Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Жуффре Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Абдельамид Юнис.
63'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Дюкур Шейк нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
62'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
62'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Абдельамид Юнис
61'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Лотье Жордан получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Лотье Жордан блокирует соперника. Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Лис-Мелу Пьерр, и мяч снова в игре
59'
59'
58'
После удара головой, который сделал Диабате Шейк мяч попадает в перекладину
58'
58'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Сарр Исмаила пострадал
57'
Амальфитано Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
56'
55'
Филиппс Крис нарушает правила. Дьони Луа пострадал
55'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
53'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
51'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
51'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
51'
Диабате Шейк нарушает правила. Муту Арнольд пострадал
50'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
50'
Филиппс Крис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
48'
46'
Диабате Шейк сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сарр Исмаила записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
44'
44'
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
43'
Филиппс Крис получает желтую карточку.
43'
Филиппс Крис из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Мартен Марвен.
43'
42'
41'
41'
Коад Рено имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу одноклубнику.
40'
Дюкур Шейк выбил мяч подальше от ворот.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
38'
38'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Мартен Марвен заработал фол.
38'
38'
Абейд Мехди получил травму и заменен. Бальмон Флорен выходит на поле.
37'
Ассу-Экотто Бенуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Ассу-Экотто Бенуа нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Абейд Мехди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
34'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
33'
33'
33'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
32'
30'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
30'
Лотье Жордан нарушает правила. Коад Рено пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Мартен Марвен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Диабате Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Муту Арнольд.
27'
27'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
26'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игра остановлена из-за технических проблем.
23'
23'
Шафик Фуад выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
Диабате Шейк из команды Мец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
19'
19'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
18'
Абейд Мехди из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
18'
Сарр Исмаила из команды Мец устремляется вперед с мячом.
16'
Балью Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Коад Рено бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
15'
15'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Жуффре Ян из команды Мец делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
14'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
13'
Тавареш Жулио из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Ассу-Экотто Бенуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Коад Рено.
11'
11'
Мартен Марвен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
10'
10'
Бишевац Милан из команды Мец делает подножку. Мартен Марвен заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
9'
После дальнего удара, который нанес Амальфитано Ромен мяч отбит вратарем
8'
7'
Абейд Мехди из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
7'
6'
Абейд Мехди атакует сзади соперника. Сарр Исмаила пострадал.
6'
5'
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
4'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Диабате Шейк наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
2'
2'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 2:1 Дижон
Мец
58.3% (127)
Ничья:
33.9% (74)
Дижон
7.8% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Мец:
33.9% (74)
1:1 Ничья:
27.5% (60)
2:1 Мец:
17.4% (38)
2:0 Мец:
5.5% (12)
0:0 Ничья:
3.7% (8)
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