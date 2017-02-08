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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11971
Мец
2:1
Конец матча
Дижон
0'
30' Желтая карточка
Лотье Жордан
43' Желтая карточка
Филиппс Крис
1:0
46' Гол
Сарр Исмаила
60' Вторая желтая карточка
Лотье Жордан
2:0
66' Пенальти
Диабате Шейк
67' Желтая карточка
Бальмон Флорен
73' Желтая карточка
Мари Жордан
2:1
78' Гол
Варро Седрик
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
96'
Балью Иван нарушает правила. Муту Арнольд пострадал
Фол, нарушение
95'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Филиппс Крис пострадал
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Эрдинг Мевлут из команды Мец сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
94'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

93'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Диабате Шейк нарушает правила. Варро Седрик пострадал
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Дюкур Шейк получил травму и заменен. Ривьерес Жонатан выходит на поле.
Травма, повреждение
90'
Дюкур Шейк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
90'
Дюкур Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Жуффре Ян.
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
Офсайд
88'
Жуффре Ян из команды Мец в офсайде
88'
Удар от ворот произведет Мец
88'
Дьони Луа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Мари Жордан из команды Дижон делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
Фол, нарушение
86'
Балью Иван из команды Мец. Это Дьони Луа заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
82'
Удар от ворот произведет Мец
82'
Муту Арнольд из команды Дижон делает неудачный навес.
81'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Ассу-Экотто Бенуа нарушает правила. Абдельамид Юнис пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
78'
Тавареш Жулио сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варро Седрик из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
78'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
78'
Дидийон Томас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
78'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 11971 болельщиков
77'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает навес
77'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
Офсайд
76'
Коад Рено из команды Мец в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Дижон
76'
Фалетт Симон из команды Мец бьет головой мимо ворот
75'
Жуффре Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
74'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Мари Жордан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Мари Жордан из команды Дижон делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
72'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Балью Иван из команды Мец делает навес
72'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Коад Рено из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Бальмон Флорен получает желтую карточку за споры
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Диабате Шейк из команды Мец забивает пенальти
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Шафик Фуад сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Сарр Исмаила заработал пенальти для своей команды
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Мари Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Жуффре Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Абдельамид Юнис.
63'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Дюкур Шейк нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
Травма, повреждение
62'
Сарр Исмаила возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Абдельамид Юнис
Травма, повреждение
61'
Сарр Исмаила получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Лотье Жордан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
60'
Лотье Жордан блокирует соперника. Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вратарь парирует удар, который нанес Лис-Мелу Пьерр, и мяч снова в игре
59'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Дижон
58'
После удара головой, который сделал Диабате Шейк мяч попадает в перекладину
58'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Сарр Исмаила пострадал
Фол, нарушение
57'
Амальфитано Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
56'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Филиппс Крис нарушает правила. Дьони Луа пострадал
55'
Жуффре Ян из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Балью Иван из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
54'
Филиппс Крис из команды Мец делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
53'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
51'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
51'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
Фол, нарушение
51'
Диабате Шейк нарушает правила. Муту Арнольд пострадал
50'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Дижон
50'
Филиппс Крис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Диабате Шейк сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сарр Исмаила записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Диабате Шейк из команды Мец делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Коад Рено из команды Мец делает навес
46'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жуффре Ян из команды Мец делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Коад Рено из команды Мец делает навес
45'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Балью Иван из команды Мец делает навес
44'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
Желтая карточка
43'
Филиппс Крис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Филиппс Крис из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Мартен Марвен.
43'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Коад Рено из команды Мец делает навес
42'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Коад Рено имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Диабате Шейк из команды Мец делает передачу одноклубнику.
40'
Дюкур Шейк выбил мяч подальше от ворот.
40'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Коад Рено из команды Мец делает навес
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
38'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Мартен Марвен заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Дижон
38'
Абейд Мехди получил травму и заменен. Бальмон Флорен выходит на поле.
37'
Ассу-Экотто Бенуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Ассу-Экотто Бенуа нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
36'
Шафик Фуад из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Абейд Мехди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
35'
Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
34'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
33'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
30'
Лотье Жордан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Лотье Жордан нарушает правила. Коад Рено пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Удар от ворот произведет Мец
29'
Мартен Марвен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
28'
Диабате Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Муту Арнольд.
27'
Удар от ворот произведет Мец
27'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Мари Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
26'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игра остановлена из-за технических проблем.
24'
Коад Рено из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Удар от ворот произведет Мец
23'
Шафик Фуад выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Мец
22'
Абейд Мехди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Диабате Шейк из команды Мец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
18'
Абейд Мехди из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
18'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой слева.
18'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
18'
Сарр Исмаила из команды Мец устремляется вперед с мячом.
16'
Балью Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Жуффре Ян из команды Мец подал угловой слева.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Коад Рено бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
15'
Коад Рено из команды Мец устремляется вперед с мячом.
15'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Жуффре Ян из команды Мец делает подножку. Муту Арнольд заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Тавареш Жулио из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Удар от ворот произведет Дижон
12'
Ассу-Экотто Бенуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Коад Рено.
11'
Удар от ворот произведет Мец
11'
Мартен Марвен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
10'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Бишевац Милан из команды Мец делает подножку. Мартен Марвен заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
После дальнего удара, который нанес Амальфитано Ромен мяч отбит вратарем
8'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Абейд Мехди из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Абейд Мехди атакует сзади соперника. Сарр Исмаила пострадал.
6'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Мец
5'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
4'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Диабате Шейк наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
Балью Иван из команды Мец делает навес
2'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Мец
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 2:1 Дижон
Мец
58.3% (127)
Ничья:
33.9% (74)
Дижон
7.8% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Мец:
33.9% (74)
Ничья:
27.5% (60)
Мец:
17.4% (38)
Мец:
5.5% (12)
Ничья:
3.7% (8)
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