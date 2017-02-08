Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 18225
1:0
Конец матча
1:0
7' ГолСиприен Вилан
36' Желтая карточкаБеланда Юнес
38' Желтая карточкаАмума Ромен
40' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
45' Желтая карточкаСельнес Оле
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
92'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
91'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен нарушает. Сиприен Вилан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Балотелли Марио, и мяч снова в игре
90'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Верету Жордан нарушает правила. Суке Арно пострадал
88'
Эйссерик Валентин из команды Ницца наносит очень неточный удар.
88'
87'
Лакруа Лео блокирует соперника. Балотелли Марио заработал своей команде штрафной.
87'
Кейта Амиду из команды Сент-Этьен делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
86'
86'
Кейта Амиду из команды Сент-Этьен делает навес
86'
Балотелли Марио из команды Ницца. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
85'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
85'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
85'
85'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
83'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
82'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Балотелли Марио
82'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
81'
Содерлунд Александер получил травму и заменен. Кейта Амиду выходит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
81'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Эйссерик Валентин из команды Ницца сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
80'
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
78'
Беланда Юнес из команды Ницца наносит неточный удар с лета
78'
Оббади Мунир из команды Ницца делает навес
78'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
77'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
76'
Сиприен Вилан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Содерлунд Александер
73'
Оббади Мунир выбил мяч на угловой.
73'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
72'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Оббади Мунир
72'
Ру Нолан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
71'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
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69'
69'
69'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал фол.
68'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Беланда Юнес из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
65'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
65'
Амума Ромен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
64'
Мулен Жесси вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
63'
63'
Ру Нолан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Сиприен Вилан блокирует соперника. Амума Ромен заработал своей команде штрафной.
61'
Тактическая замена. Севе Анри уходит с поля и его заменяет Интима Жорже
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
57'
57'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
56'
Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
56'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
54'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
52'
52'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен делает отличный навес.
52'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Севе Анри из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Беланда Юнес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
48'
Далберт Эстеван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен. Это Байсс Пол заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает навес
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
47'
Плеа Алассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сельнес Оле получает желтую карточку.
46'
Сельнес Оле совершает грубый фол. Вальтер Реми был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
45'
44'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
44'
Эйссерик Валентин из команды Ницца бьет головой мимо ворот
44'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
44'
Лакруа Лео выбил мяч на угловой.
43'
43'
Лакруа Лео совершает грубый фол. Эйссерик Валентин был жертвой
41'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Теофил-Катерин Кевин получает желтую карточку.
40'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Далберт Эстеван заработал фол.
39'
После штрафного удара,который нанес Сери Жан-Мишель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Амума Ромен получает желтую карточку.
38'
Амума Ромен совершает грубый фол. Далберт Эстеван был жертвой
38'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает неудачный навес.
37'
37'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
37'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Беланда Юнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Беланда Юнес из команды Ницца делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Далберт Эстеван возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Далберт Эстеван получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Эйссерик Валентин ошибается в защите.
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
32'
Сиприен Вилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Плеа Алассан, и мяч снова в игре
30'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает пас партнеру.
29'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
28'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Плеа Алассан заработал фол.
27'
27'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
26'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
23'
Эйссерик Валентин блокирует соперника. Погба Флорентин заработал своей команде штрафной.
22'
Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
22'
Беланда Юнес из команды Ницца делает подножку. Пьер-Габриэль Ронаэль заработал фол.
21'
Эйссерик Валентин из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плеа Алассан мяча так и не получил
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
20'
Амума Ромен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
19'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
18'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
17'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
12'
Мулен Жесси из команды Сент-Этьен остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный навес.
11'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
11'
Беланда Юнес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
7'
Плеа Алассан сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Сиприен Вилан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
7'
6'
После дальнего удара, который нанес Монне-Паке Кевин мяч отбит вратарем
6'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Далберт Эстеван заработал фол.
3'
3'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Монне-Паке Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Суке Арно.
2'
2'
1'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьен делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
1'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Сент-Этьен
Ницца
78.3% (170)
Ничья:
12.4% (27)
Сент-Этьен
9.2% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
40.1% (87)
1:0 Ницца:
24.9% (54)
1:1 Ничья:
11.5% (25)
2:0 Ницца:
8.3% (18)
1:2 Сент-Этьен:
7.8% (17)
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