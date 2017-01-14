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Стадион:
ПСЖ
 
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Лилль
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 7 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Лилль, который состоится 07.02.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль
ПСЖ
89.3% (50)
Ничья:
7.1% (4)
Лилль
3.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
33.9% (19)
ПСЖ:
28.6% (16)
ПСЖ:
17.9% (10)
ПСЖ:
7.1% (4)
Ничья:
7.1% (4)
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