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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15542
Кан
0:4
Конец матча
Бордо
0'
10' Желтая карточка
Сабали Юссуф
0:1
11' Гол
Ролан Диего
0:2
22' Гол
Камано Франсуа
51' Желтая карточка
Адеоти Жордан
0:3
63' Гол
Камано Франсуа
0:4
90' Гол
Плашил Ярослав
90'+2
Второй тайм
Фол, нарушение
92'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Базиль Эрве, и мяч снова в игре
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Арамбарри Мауро сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Плашил Ярослав отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
90'
Арамбарри Мауро из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
90'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
89'
Пелленар Тео из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
88'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Яхья Аледдин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
88'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Камано Франсуа блокирует соперника. Леборн Жордан заработал своей команде штрафной.
87'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
86'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Паллуа Николя заработал фол.
86'
Яхья Аледдин выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Арамбарри Мауро
84'
Базиль Эрве бьет со свободного, но мяч проходит мимо
84'
Леборн Жордан из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
83'
Да Сильва Дамьен нарушает правила. Лаборд Гаэтан пострадал
82'
Тактическая замена. Сабали Юссуф уходит с поля и его заменяет Пелленар Тео
81'
Удар от ворот произведет Кан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
79'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паллуа Николя.
78'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
Фол, нарушение
75'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
74'
Гаич Милан II из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе не смог удачно сыграть.
Офсайд
71'
Базиль Эрве из команды Кан в офсайде
70'
Фере Жюльен из команды Кан делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 15542 болельщиков
Фол, нарушение
68'
Паллуа Николя из команды Бордо делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
68'
Яхья Аледдин из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
68'
Сабали Юссуф на финте ушёл от оппонента.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ролан Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
66'
Сеубе Николя из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ролан Диего.
Фол, нарушение
65'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тулалан Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Сеубе Николя блокирует соперника. Камано Франсуа заработал своей команде штрафной.
64'
Тактическая замена. Адеоти Жордан уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
63'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
61'
Гаич Милан II получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Базиль Эрве.
Фол, нарушение
61'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
60'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
60'
Гаич Милан II из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе не смог удачно сыграть.
59'
Леборн Жордан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Кан
52'
Ролан Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
52'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный навес.
Желтая карточка
51'
Адеоти Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
Адеоти Жордан блокирует соперника. Камано Франсуа заработал своей команде штрафной.
51'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
51'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Удар от ворот произведет Кан
50'
Ролан Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ролан Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
48'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Тулалан Жереми.
47'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
47'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
47'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
47'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
46'
Тактическая замена. Делаплас Джонатан уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Делаплас Джонатан из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
45'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
44'
Тулалан Жереми коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
43'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Сабали Юссуф заработал фол.
42'
Базиль Эрве из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Удар от ворот произведет Кан
39'
Камано Франсуа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
36'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный пас
36'
Гаич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
36'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
36'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плашил Ярослав мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
33'
Бессат Венсан выбил мяч на угловой.
32'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
30'
Да Сильва Дамьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сабали Юссуф.
Угловой
30'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
28'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Карамо Янн из команды Кан делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
22'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
22'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
22'
Удар от ворот произведет Кан
22'
Санхаре Юнусс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
20'
Сабали Юссуф нарушает правила. Делаплас Джонатан пострадал
20'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
19'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
18'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Тулалан Жереми коснулся мяча рукой.
17'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
17'
Плашил Ярослав из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Яхья Аледдин.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ролан Диего!
11'
Ролан Диего на финте ушёл от оппонента.
11'
Ролан Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
11'
Леборн Жордан ошибается в защите.
11'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Карамо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Сабали Юссуф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
10'
Сабали Юссуф из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
9'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Леборн Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
7'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Сабали Юссуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
5'
Карамо Янн имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
5'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
5'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
4'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Бордо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
2'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Паллуа Николя.
1'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:4 Бордо
Кан
23% (48)
Ничья:
47.8% (100)
Бордо
29.2% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.6% (89)
Бордо:
15.8% (33)
Кан:
11% (23)
Кан:
9.6% (20)
Бордо:
9.1% (19)
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