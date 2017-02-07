Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 15542
10' Желтая карточкаСабали Юссуф
0:1
11' ГолРолан Диего
0:2
22' ГолКамано Франсуа
51' Желтая карточкаАдеоти Жордан
0:3
63' ГолКамано Франсуа
0:4
90' ГолПлашил Ярослав
Второй тайм
92'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Базиль Эрве, и мяч снова в игре
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Каррассо Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Арамбарри Мауро сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Плашил Ярослав отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
90'
Арамбарри Мауро из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
90'
89'
Пелленар Тео из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
88'
88'
Яхья Аледдин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
88'
Базиль Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Камано Франсуа блокирует соперника. Леборн Жордан заработал своей команде штрафной.
87'
86'
Сантини Иван из команды Кан делает подножку. Паллуа Николя заработал фол.
86'
Яхья Аледдин выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Арамбарри Мауро
84'
Базиль Эрве бьет со свободного, но мяч проходит мимо
84'
Леборн Жордан из команды Кан делает навес
83'
Да Сильва Дамьен нарушает правила. Лаборд Гаэтан пострадал
82'
Тактическая замена. Сабали Юссуф уходит с поля и его заменяет Пелленар Тео
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
79'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паллуа Николя.
78'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
75'
Паллуа Николя из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Сантини Иван.
74'
Гаич Милан II из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе не смог удачно сыграть.
71'
Базиль Эрве из команды Кан в офсайде
70'
Фере Жюльен из команды Кан делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 15542 болельщиков
68'
Паллуа Николя из команды Бордо делает подножку. Сантини Иван заработал фол.
68'
Яхья Аледдин из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
68'
Сабали Юссуф на финте ушёл от оппонента.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ролан Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Сеубе Николя из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Ролан Диего.
65'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
65'
Тулалан Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Сеубе Николя блокирует соперника. Камано Франсуа заработал своей команде штрафной.
64'
Тактическая замена. Адеоти Жордан уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
63'
Плашил Ярослав сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
61'
Гаич Милан II получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Базиль Эрве.
61'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Йованович Вукашин.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
60'
Гаич Милан II из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Малком Филипе не смог удачно сыграть.
59'
Леборн Жордан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
52'
Ролан Диего имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
52'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный навес.
51'
Адеоти Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Адеоти Жордан блокирует соперника. Камано Франсуа заработал своей команде штрафной.
51'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
Ролан Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ролан Диего из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
48'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Тулалан Жереми.
47'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Веркутр Реми выбил мяч на угловой.
47'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес
47'
Макенго Жан-Виктор из команды Кан делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
46'
Тактическая замена. Делаплас Джонатан уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Делаплас Джонатан из команды Кан остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Тулалан Жереми коснулся мяча рукой.
43'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Сабали Юссуф заработал фол.
42'
Базиль Эрве из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
39'
Камано Франсуа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
36'
36'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный пас
36'
Гаич Милан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
36'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
36'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плашил Ярослав мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
33'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
33'
Бессат Венсан выбил мяч на угловой.
32'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Да Сильва Дамьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сабали Юссуф.
30'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
28'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Карамо Янн из команды Кан делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
22'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
22'
22'
22'
Санхаре Юнусс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Сабали Юссуф нарушает правила. Делаплас Джонатан пострадал
20'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
19'
Йованович Вукашин выбил мяч на угловой.
18'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Тулалан Жереми коснулся мяча рукой.
17'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Плашил Ярослав из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Яхья Аледдин.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ролан Диего!
11'
Ролан Диего на финте ушёл от оппонента.
11'
Ролан Диего оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
11'
Леборн Жордан ошибается в защите.
11'
11'
Карамо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Сабали Юссуф сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Сабали Юссуф из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Леборн Жордан.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Матч возобновится спорным мячом
9'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Леборн Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
7'
7'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Ролан Диего заработал фол.
6'
6'
Сабали Юссуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
5'
Карамо Янн имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
5'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
5'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает передачу за спину защитников.
4'
3'
Игрок из команды Бордо делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Сантини Иван из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Паллуа Николя.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:4 Бордо
Кан
23% (48)
Ничья:
47.8% (100)
Бордо
29.2% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.6% (89)
1:2 Бордо:
15.8% (33)
1:0 Кан:
11% (23)
2:1 Кан:
9.6% (20)
0:1 Бордо:
9.1% (19)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация