Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 12433
15' Желтая карточкаСилла Якуба
0:1
16' ГолГлик Камил
0:2
21' ГолЛоттен Килиан
1:2
47' ГолИлтон Виторино
73' Желтая карточкаМенди Бенжамен
82' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
88' Вторая желтая карточкаЖемерсон де Жесус
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Камара Сулейман попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
95'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
93'
Руссийон Жером имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
93'
93'
93'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Илтон Виторино нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
92'
92'
Бакайоко Тьемуа коснулся мяча рукой.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 12433 болельщиков
91'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Руссийон Жером.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
89'
Илтон Виторино бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
89'
88'
УДАЛЕНИЕ! Жемерсон де Жесус за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
88'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
87'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
87'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Глик Камил.
87'
86'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
86'
86'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
85'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
84'
Лемар Тома на финте ушёл от оппонента.
84'
Ласне Пол получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Глик Камил.
83'
83'
Мюкиэле Норди имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
82'
Жемерсон де Жесус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Камара Сулейман.
81'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
81'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Фалькао Радамель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако отвел угрозу отличным подкатом
79'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
78'
Мунье Стив получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Субашич Даниэль.
78'
Субашич Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Жемерсон де Жесус выбил мяч на угловой.
77'
Бакайоко Тьемуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Жемерсон де Жесус из команды Монако. Это Будебуз Ряд заработал фол.
75'
Мунье Стив из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
73'
Силла Якуба бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
73'
73'
Менди Бенжамен получает желтую карточку.
73'
Менди Бенжамен из команды Монако делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
71'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
71'
71'
71'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
70'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
69'
Фабиньо Энрике бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
68'
Журдрен Жоффрей из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
68'
Моутинью Жоау выбил мяч подальше от ворот.
67'
66'
66'
Туре Альмами из команды Монако устремляется вперед с мячом.
65'
Лемар Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Руссийон Жером из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
63'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
63'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Бакайоко Тьемуа заработал фол.
63'
62'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
62'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
61'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
61'
61'
Менди Бенжамен из команды Монако делает неудачный навес.
60'
60'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
59'
59'
Покорны Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
58'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
58'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
57'
57'
Сидибе Джибриль получил травму и заменен. Туре Альмами выходит на поле.
57'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
56'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
Сидибе Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
54'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Сидибе Джибриль из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Субашич Даниэль ошибается в защите.
52'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Бакайоко Тьемуа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Силва Бернарду бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает пас партнеру.
50'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
49'
49'
49'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Фабиньо Энрике
47'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Илтон Виторино из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
Иконе Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
46'
Журдрен Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Лоттен Килиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Лоттен Килиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Мунье Стив получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Глик Камил.
42'
Лемар Тома из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Мюкиэле Норди.
42'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
41'
41'
Мунье Стив из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
40'
Силла Якуба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сидибе Джибриль из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Моутинью Жоау это был.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Моутинью Жоау и мяч снова в игре
39'
39'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
38'
38'
37'
37'
Лемар Тома из команды Монако сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жермен Валер мяча так и не получил
37'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
35'
35'
35'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Будебуз Ряд на финте ушёл от оппонента.
34'
34'
Долли Киган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Бакайоко Тьемуа ошибается в защите.
33'
Будебуз Ряд из команды Монпелье. Это Бакайоко Тьемуа заработал фол.
32'
32'
Лемар Тома бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
31'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Жермен Валер заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
30'
Иконе Джонатан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
30'
Моутинью Жоау получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Будебуз Ряд.
29'
Скири Эйе коснулся мяча рукой.
29'
Илтон Виторино из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Субашич Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
27'
27'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Моутинью Жоау заработал фол.
27'
27'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
26'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес
26'
Лоттен Килиан на финте ушёл от оппонента.
25'
Мбенза Исаак получил травму и заменен. Мунье Стив выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
25'
Лоттен Килиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
24'
24'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
24'
Менди Бенжамен из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Жермен Валер из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Менди Бенжамен из команды Монако. Это Иконе Джонатан заработал фол.
22'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
22'
22'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный навес.
22'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
21'
Менди Бенжамен сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоттен Килиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
20'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
20'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
20'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
19'
Силва Бернарду из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
18'
Глик Камил из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
17'
17'
Журдрен Жоффрей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Глик Камил из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
16'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Силла Якуба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Силла Якуба из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Бакайоко Тьемуа.
14'
14'
13'
13'
13'
Долли Киган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Силва Бернарду из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Мбенза Исаак из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
11'
11'
11'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес
10'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Журдрен Жоффрей выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
9'
9'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
8'
Силла Якуба из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Лемар Тома.
8'
Бакайоко Тьемуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Сидибе Джибриль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мбенза Исаак.
7'
6'
Силва Бернарду из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Жемерсон де Жесус из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Иконе Джонатан на финте ушёл от оппонента.
5'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает подножку. Долли Киган заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
Сидибе Джибриль выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
3'
3'
Моутинью Жоау бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
2'
Иконе Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Монако
Монпелье
1.4% (3)
Ничья:
5.6% (12)
Монако
93% (200)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
38.1% (82)
0:2 Монако:
17.7% (38)
0:1 Монако:
16.7% (36)
1:3 Монако:
10.7% (23)
1:1 Ничья:
5.1% (11)
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