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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12433
Монпелье
1:2
Конец матча
Монако
0'
15' Желтая карточка
Силла Якуба
0:1
16' Гол
Глик Камил
0:2
21' Гол
Лоттен Килиан
1:2
47' Гол
Илтон Виторино
73' Желтая карточка
Менди Бенжамен
82' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
88' Вторая желтая карточка
Жемерсон де Жесус
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Камара Сулейман попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
Угловой
95'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
95'
Ласне Пол из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Руссийон Жером имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.

93'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Удар от ворот произведет Монако
93'
Ласне Пол бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Илтон Виторино нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
93'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
92'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Бакайоко Тьемуа коснулся мяча рукой.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 12433 болельщиков
Фол, нарушение
91'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Руссийон Жером.
91'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Илтон Виторино бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
89'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
УДАЛЕНИЕ! Жемерсон де Жесус за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
88'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
87'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
87'
Мунье Стив из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Глик Камил.
87'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
86'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
86'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
85'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Лемар Тома на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
84'
Ласне Пол получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Глик Камил.
83'
Удар от ворот произведет Монако
83'
Мюкиэле Норди имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Жемерсон де Жесус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Камара Сулейман.
81'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
81'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Фалькао Радамель
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако отвел угрозу отличным подкатом
79'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
78'
Мунье Стив получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Субашич Даниэль.
78'
Субашич Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
78'
Жемерсон де Жесус выбил мяч на угловой.
77'
Скири Эйе из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Бакайоко Тьемуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Жемерсон де Жесус из команды Монако. Это Будебуз Ряд заработал фол.
75'
Мунье Стив из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Монако
73'
Силла Якуба бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Менди Бенжамен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Менди Бенжамен из команды Монако делает подножку. Камара Сулейман заработал фол.
Офсайд
71'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
71'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
70'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Журдрен Жоффрей вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
70'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
69'
Фабиньо Энрике бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Журдрен Жоффрей из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
68'
Моутинью Жоау выбил мяч подальше от ворот.
67'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Туре Альмами из команды Монако устремляется вперед с мячом.
65'
Лемар Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Камара Сулейман из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Руссийон Жером из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
65'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Удар от ворот произведет Монако
Офсайд
63'
Лоттен Килиан из команды Монако в офсайде
Фол, нарушение
63'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Бакайоко Тьемуа заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Монпелье
62'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
62'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
61'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Скири Эйе.
61'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Менди Бенжамен из команды Монако делает неудачный навес.
60'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
59'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Лемар Тома заработал фол.
59'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Покорны Лукаш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
58'
Будебуз Ряд из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
57'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сидибе Джибриль получил травму и заменен. Туре Альмами выходит на поле.
Фол, нарушение
57'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
56'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Сидибе Джибриль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
55'
Сидибе Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
55'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
54'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Сидибе Джибриль из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Субашич Даниэль ошибается в защите.
52'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Удар от ворот произведет Монпелье
51'
Бакайоко Тьемуа бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Силва Бернарду бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Фабиньо Энрике из команды Монако делает пас партнеру.
50'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
49'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Глик Камил выбил мяч подальше от ворот.
49'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Фабиньо Энрике
47'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Илтон Виторино из клуба "Монпелье" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
47'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
47'
Иконе Джонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Руссийон Жером из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
46'
Журдрен Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Лоттен Килиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Лоттен Килиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
47'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
44'
Скири Эйе из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Мунье Стив получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Глик Камил.
Фол, нарушение
42'
Лемар Тома из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Мюкиэле Норди.
42'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
41'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Мунье Стив из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
40'
Силла Якуба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сидибе Джибриль из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Моутинью Жоау это был.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Моутинью Жоау и мяч снова в игре
39'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
38'
Удар от ворот произведет Монпелье
38'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Журдрен Жоффрей вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Лемар Тома из команды Монако сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жермен Валер мяча так и не получил
37'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Удар от ворот произведет Монако
35'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Будебуз Ряд на финте ушёл от оппонента.
34'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Долли Киган из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Бакайоко Тьемуа ошибается в защите.
Фол, нарушение
33'
Будебуз Ряд из команды Монпелье. Это Бакайоко Тьемуа заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Монпелье
32'
Лемар Тома бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
31'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Жермен Валер заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Монако
30'
Иконе Джонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
30'
Иконе Джонатан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
30'
Моутинью Жоау получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Будебуз Ряд.
Фол, нарушение
29'
Скири Эйе коснулся мяча рукой.
29'
Илтон Виторино из команды Монпелье остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Субашич Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Моутинью Жоау заработал фол.
27'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
26'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес
26'
Лоттен Килиан на финте ушёл от оппонента.
25'
Мбенза Исаак получил травму и заменен. Мунье Стив выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Удар от ворот произведет Монпелье
25'
Лоттен Килиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Лемар Тома из команды Монако делает навес
24'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой слева.
24'
Менди Бенжамен из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Жермен Валер из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
23'
Менди Бенжамен из команды Монако. Это Иконе Джонатан заработал фол.
22'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
22'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Силва Бернарду из команды Монако делает отличный навес.
22'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
21'
Менди Бенжамен сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоттен Килиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
20'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Менди Бенжамен из команды Монако делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Силва Бернарду из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
18'
Глик Камил из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
17'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Журдрен Жоффрей сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Глик Камил из клуба "Монако" отправил мяч головой в ворота.
16'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
15'
Силла Якуба сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Силла Якуба из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Бакайоко Тьемуа.
14'
Покорны Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Глик Камил выбил мяч подальше от ворот.
13'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Монако
13'
Долли Киган бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Силва Бернарду из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Мбенза Исаак из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
11'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес
10'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Журдрен Жоффрей выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
9'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
8'
Силла Якуба из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Лемар Тома.
8'
Бакайоко Тьемуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Сидибе Джибриль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мбенза Исаак.
7'
Журдрен Жоффрей вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Силва Бернарду из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Жемерсон де Жесус из команды Монако остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Иконе Джонатан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
5'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает подножку. Долли Киган заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Лоттен Килиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сидибе Джибриль выбил мяч подальше от ворот.
4'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Моутинью Жоау бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Иконе Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает подножку. Лоттен Килиан заработал фол.
2'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Глик Камил выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Монако
Монпелье
1.4% (3)
Ничья:
5.6% (12)
Монако
93% (200)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
38.1% (82)
Монако:
17.7% (38)
Монако:
16.7% (36)
Монако:
10.7% (23)
Ничья:
5.1% (11)
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