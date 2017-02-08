Стадион: Люмьер Зрители: 28349
1:0
39' ГолВальбуэна Матьё
2:0
43' ГолФекир Набиль
50' Желтая карточкаГоналон Максим
3:0
54' ПенальтиЛяказетт Александр
4:0
58' ГолДепай Мемфис
82' Желтая карточкаМанданн Кристоф
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 28349 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Хаджи Юссуф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Депай Мемфис из команды Лион. Это Дьянь Моду заработал фол.
89'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников.
88'
После дальнего удара, который нанес Депай Мемфис мяч отбит вратарем
87'
86'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Тусар Люка получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
85'
Тактическая замена. Морель Жереми уходит с поля и его заменяет Рыбус Мацей
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный навес.
84'
84'
Дьянь Моду из команды Нанси бьет головой мимо ворот
84'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
84'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
83'
83'
Янга-Мбива Мапу имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Манданн Кристоф из команды Нанси был наказан за старое нарушение.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
81'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Робич Антони заработал фол.
78'
78'
78'
Робич Антони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
77'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
76'
Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
76'
Корне Максвелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Кулибали Карим из команды Нанси делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
74'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
74'
74'
Корне Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
73'
72'
Фекир Набиль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
72'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
72'
71'
Кулибали Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Янга-Мбива Мапу получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Робич Антони.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
68'
68'
Жалле Кристоф из команды Лион делает неудачный навес.
66'
66'
Куффо Жоффрей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Депай Мемфис из команды Лион делает подножку. Робич Антони заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Депай Мемфис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
64'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
63'
63'
Ляказетт Александр имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный навес.
62'
Бадила Тобиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
61'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой справа.
61'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
61'
Робич Антони из команды Нанси делает пас партнеру.
61'
Робич Антони из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Робич Антони
59'
Тактическая замена. Дал Морис уходит с поля и его заменяет Кулибали Карим
59'
Тактическая замена. Сету Жюльен уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
58'
Гоналон Максим сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
57'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает пенальти
54'
ПЕНАЛТИ! - Гуйдилейе Диалло тянет соперника за майку в штрафной площади. Депай Мемфис заработал пенальти для своей команды
52'
После дальнего удара, который нанес Ляказетт Александр мяч отбит вратарем
51'
Диарра Алу возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Диарра Алу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Гоналон Максим из команды Лион был наказан за старое нарушение.
50'
Диарра Алу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
После дальнего удара, который нанес Хаджи Юссуф мяч отбит вратарем
49'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
49'
49'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
48'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ляказетт Александр не смог удачно сыграть.
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
45'
Хаджи Юссуф из команды Нанси бьет головой мимо ворот
45'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой справа.
45'
Янга-Мбива Мапу выбил мяч на угловой.
45'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
43'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
42'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Вальбуэна Матьё получил травму и заменен. Депай Мемфис выходит на поле.
39'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вальбуэна Матьё отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
39'
38'
38'
37'
Ляказетт Александр из команды Лион бьет головой мимо ворот
37'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Бадила Тобиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корне Максвелл.
36'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Корне Максвелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
35'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
34'
33'
Морель Жереми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хаджи Юссуф.
33'
Дал Морис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
31'
31'
Морель Жереми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аит Бенассер Юссеф.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
29'
Ляказетт Александр имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Сету Жюльен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
27'
27'
Вальбуэна Матьё из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
23'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
23'
Сету Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
23'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
21'
21'
Маммана Эмануэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
21'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Хаджи Юссуф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маммана Эмануэль.
18'
Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
17'
15'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
14'
14'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
14'
13'
13'
Сету Жюльен из команды Нанси делает подножку. Ляказетт Александр заработал фол.
12'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
11'
11'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
8'
Тусар Люка получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аит Бенассер Юссеф.
7'
7'
7'
Гоналон Максим из команды Лион подал угловой слева.
6'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Корне Максвелл из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Ляказетт Александр коснулся мяча рукой.
3'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 4:0 Нанси
Лион
96.3% (210)
Ничья:
2.3% (5)
Нанси
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
45% (98)
1:0 Лион:
18.3% (40)
2:1 Лион:
18.3% (40)
3:1 Лион:
6.9% (15)
3:0 Лион:
4.6% (10)
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