  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 28349
Лион
4:0
Конец матча
Нанси
0'
1:0
39' Гол
Вальбуэна Матьё
2:0
43' Гол
Фекир Набиль
50' Желтая карточка
Гоналон Максим
3:0
54' Пенальти
Ляказетт Александр
4:0
58' Гол
Депай Мемфис
82' Желтая карточка
Манданн Кристоф
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 28349 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
90'
Хаджи Юссуф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
89'
Депай Мемфис из команды Лион. Это Дьянь Моду заработал фол.

89'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников.
88'
После дальнего удара, который нанес Депай Мемфис мяч отбит вратарем
87'
Удар от ворот произведет Нанси
86'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
86'
Тусар Люка получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
85'
Тактическая замена. Морель Жереми уходит с поля и его заменяет Рыбус Мацей
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный навес.
84'
Удар от ворот произведет Лион
84'
Дьянь Моду из команды Нанси бьет головой мимо ворот
Угловой
84'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой слева.
84'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
83'
Удар от ворот произведет Нанси
83'
Янга-Мбива Мапу имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
82'
Манданн Кристоф из команды Нанси был наказан за старое нарушение.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
81'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
81'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
80'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Робич Антони заработал фол.
78'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Лион
78'
Робич Антони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
Офсайд
77'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
76'
Тактическая замена. Ляказетт Александр уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
Фол, нарушение
76'
Корне Максвелл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
75'
Кулибали Карим из команды Нанси делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
74'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
74'
Удар от ворот произведет Нанси
74'
Корне Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Нанси
72'
Фекир Набиль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
72'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
72'
Удар от ворот произведет Лион
71'
Кулибали Карим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Янга-Мбива Мапу получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Робич Антони.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Нанси
68'
Жалле Кристоф из команды Лион делает неудачный навес.
66'
Удар от ворот произведет Лион
66'
Куффо Жоффрей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
65'
Депай Мемфис из команды Лион делает подножку. Робич Антони заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
65'
Депай Мемфис получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
Фол, нарушение
64'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Нанси
63'
Ляказетт Александр имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Жалле Кристоф из команды Лион делает отличный навес.
Фол, нарушение
62'
Бадила Тобиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гоналон Максим.
Угловой
61'
Робич Антони из команды Нанси подал угловой справа.
61'
Маммана Эмануэль выбил мяч на угловой.
61'
Робич Антони из команды Нанси делает пас партнеру.
61'
Робич Антони из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Робич Антони
59'
Тактическая замена. Дал Морис уходит с поля и его заменяет Кулибали Карим
59'
Тактическая замена. Сету Жюльен уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
58'
Гоналон Максим сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
55'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
55'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Описание гола
54'
Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает пенальти
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛТИ! - Гуйдилейе Диалло тянет соперника за майку в штрафной площади. Депай Мемфис заработал пенальти для своей команды
52'
После дальнего удара, который нанес Ляказетт Александр мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
51'
Диарра Алу возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Диарра Алу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
50'
Гоналон Максим из команды Лион был наказан за старое нарушение.
Травма, повреждение
50'
Диарра Алу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
После дальнего удара, который нанес Хаджи Юссуф мяч отбит вратарем
49'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
49'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
48'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ляказетт Александр не смог удачно сыграть.
47'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Удар от ворот произведет Лион
45'
Хаджи Юссуф из команды Нанси бьет головой мимо ворот
Угловой
45'
Сету Жюльен из команды Нанси подал угловой справа.
45'
Янга-Мбива Мапу выбил мяч на угловой.
45'
Куффо Жоффрей из команды Нанси делает навес
43'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Удар от ворот произведет Лион
42'
Гуйдилейе Диалло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Вальбуэна Матьё получил травму и заменен. Депай Мемфис выходит на поле.
39'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Вальбуэна Матьё отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
39'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Нанси
37'
Ляказетт Александр из команды Лион бьет головой мимо ворот
37'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Бадила Тобиас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Корне Максвелл.
36'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Корне Максвелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
35'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
35'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
34'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
33'
Морель Жереми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хаджи Юссуф.
33'
Дал Морис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Дал Морис из команды Нанси устремляется вперед с мячом.
Офсайд
31'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
Фол, нарушение
31'
Морель Жереми получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аит Бенассер Юссеф.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
30'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
29'
Ляказетт Александр имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Сету Жюльен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
Угловой
27'
Вальбуэна Матьё из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
23'
Сету Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
23'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
22'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
21'
Гоналон Максим из команды Лион делает подножку. Диарра Алу заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Нанси
21'
Маммана Эмануэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
21'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
19'
Хаджи Юссуф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маммана Эмануэль.
18'
Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
17'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
14'
Бадила Тобиас выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
13'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Сету Жюльен из команды Нанси делает подножку. Ляказетт Александр заработал фол.
12'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
11'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Фекир Набиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
8'
Тусар Люка получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Аит Бенассер Юссеф.
7'
Удар от ворот произведет Нанси
7'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Гоналон Максим из команды Лион подал угловой слева.
6'
Морель Жереми из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Корне Максвелл из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
4'
Ляказетт Александр коснулся мяча рукой.
3'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Лион
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 4:0 Нанси
Лион
96.3% (210)
Ничья:
2.3% (5)
Нанси
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45% (98)
Лион:
18.3% (40)
Лион:
18.3% (40)
Лион:
6.9% (15)
Лион:
4.6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация