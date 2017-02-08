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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10897
Анже
0:0
Конец матча
Ренн
0'
40' Желтая карточка
Дьедью Фамара
53' Желтая карточка
Андре Бенжамин
79' Желтая карточка
Томас Ромен
86' Красная карточка
Бааль Людовик
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
95'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
94'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 10897 болельщиков
92'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
91'
Сио Жованни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
90'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Удар от ворот произведет Ренн
90'
Манко Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
88'
Пепе Николя из команды Анже в офсайде
87'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Бааль Людовик уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
86'
Бааль Людовик совершает грубый фол. Пепе Николя был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Бааль Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
84'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Андре Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
Фол, нарушение
82'
Сио Жованни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
82'
Удар от ворот произведет Ренн
82'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
81'
Пепе Николя имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Пепе Николя оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
81'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу за спину защитников.
80'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Дьякаби Адама из команды Ренн подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
79'
Томас Ромен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Томас Ромен совершает грубый фол. Мубеле Ндомбе был жертвой
77'
Мубеле Ндомбе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
77'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
73'
Дьедью Фамара коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
72'
Пепе Николя коснулся мяча рукой.
72'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Дьедью Фамара из команды Анже делает навес
71'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
71'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Гуркюфф Йоанн получил травму и заменен. Мубеле Ндомбе выходит на поле.
Травма, повреждение
69'
Гуркюфф Йоанн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
69'
Гуркюфф Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
68'
Тэт Флавьен из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Сантамария Батист получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуркюфф Йоанн.
67'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
Фол, нарушение
67'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
66'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Анже
65'
Дьякаби Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Тактическая замена. Калулу Альдо уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
65'
Удар от ворот произведет Анже
64'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
63'
Удар от ворот произведет Анже
63'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
62'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
62'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
61'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Н'Дойе Шейк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
59'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Шантом Клеман выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Анже
Угловой
56'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
54'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
53'
Андре Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Андре Бенжамин совершает грубый фол. Сантамария Батист был жертвой
52'
Удар от ворот произведет Ренн
51'
Томас Ромен из команды Анже бьет головой мимо ворот
Угловой
51'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
51'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Бенсебаини Рами из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Дьедью Фамара из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
46'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
46'
Ньяньон Жорис получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Шантом Клеман из команды Ренн делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
44'
Удар от ворот произведет Ренн
44'
Дьедью Фамара бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
43'
Н'Дойе Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
Фол, нарушение
42'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Шантом Клеман заработал фол.
Травма, повреждение
42'
Сиссоко Исса возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Сиссоко Исса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Сиссоко Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
41'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
40'
Дьедью Фамара получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
39'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
38'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
38'
Н'Дойе Шейк выбил мяч на угловой.
37'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Бамба Джонатан из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
37'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Бамба Джонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андре Бенжамин.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дьедью Фамара из команды Анже делает навес
34'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
33'
Томас Ромен из команды Анже остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Сио Жованни из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Калулу Альдо из команды Ренн делает пас партнеру.
33'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
31'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Ренн
30'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Шантом Клеман из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
27'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Дьедью Фамара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
26'
Мендеш Педру II нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
26'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Данзе Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
23'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
23'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Бааль Людовик из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
20'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой слева.
20'
Гуркюфф Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Сио Жованни из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
17'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
17'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
17'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
16'
Дьедью Фамара из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Удар от ворот произведет Ренн
16'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
15'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Дьедью Фамара заработал фол.
15'
Амальфитано Морган из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
14'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
14'
После удара головой, который сделал Н'Дойе Шейк мяч выносится вратарем на угловой
13'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
12'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
11'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
Травма, повреждение
8'
Ньяньон Жорис возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Ньяньон Жорис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
7'
Ньяньон Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
7'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
Фол, нарушение
6'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
3'
Томас Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
Траоре Исмаэль из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
2'
Дьедью Фамара из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:0 Ренн
Анже
30.6% (67)
Ничья:
48.4% (106)
Ренн
21% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.5% (93)
Анже:
19.2% (42)
Ренн:
10% (22)
Анже:
6.4% (14)
Ренн:
5.9% (13)
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