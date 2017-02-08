Стадион: Жан Боу Зрители: 10897
40' Желтая карточкаДьедью Фамара
53' Желтая карточкаАндре Бенжамин
79' Желтая карточкаТомас Ромен
86' Красная карточкаБааль Людовик
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
94'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
92'
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92'
92'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Амальфитано Морган из команды Ренн подал угловой справа.
91'
Сио Жованни нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Манко Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Пепе Николя из команды Анже в офсайде
87'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Бааль Людовик уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
86'
Бааль Людовик совершает грубый фол. Пепе Николя был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
85'
Бааль Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Бааль Людовик заработал фол.
84'
83'
Андре Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
82'
Сио Жованни получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Траоре Исмаэль.
82'
82'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
81'
Пепе Николя имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Пепе Николя оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
81'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу за спину защитников.
80'
80'
Дьякаби Адама из команды Ренн подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
79'
Томас Ромен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Томас Ромен совершает грубый фол. Мубеле Ндомбе был жертвой
77'
Мубеле Ндомбе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
73'
Дьедью Фамара коснулся мяча рукой.
72'
Пепе Николя коснулся мяча рукой.
72'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Дьедью Фамара из команды Анже делает навес
71'
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Гуркюфф Йоанн получил травму и заменен. Мубеле Ндомбе выходит на поле.
69'
Гуркюфф Йоанн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Гуркюфф Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Тэт Флавьен из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Сантамария Батист получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуркюфф Йоанн.
67'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
67'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
66'
65'
65'
Дьякаби Адама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Тактическая замена. Калулу Альдо уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
65'
64'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
63'
63'
62'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
62'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Н'Дойе Шейк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
59'
59'
Шантом Клеман выбил мяч подальше от ворот.
58'
58'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
55'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
54'
53'
Андре Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Андре Бенжамин совершает грубый фол. Сантамария Батист был жертвой
52'
51'
Томас Ромен из команды Анже бьет головой мимо ворот
51'
51'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
50'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Бенсебаини Рами из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Дьедью Фамара из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Амальфитано Морган заработал фол.
47'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
46'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
46'
Ньяньон Жорис получил травму и заменен. Бенсебаини Рами выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
48'
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Шантом Клеман из команды Ренн делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
44'
44'
Дьедью Фамара бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Н'Дойе Шейк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
42'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Шантом Клеман заработал фол.
42'
Сиссоко Исса возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Сиссоко Исса получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Сиссоко Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Дьедью Фамара получает желтую карточку.
40'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
39'
38'
38'
38'
Н'Дойе Шейк выбил мяч на угловой.
37'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Бамба Джонатан из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
37'
36'
Бамба Джонатан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андре Бенжамин.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
35'
Дьедью Фамара из команды Анже делает навес
34'
33'
Томас Ромен из команды Анже остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Сио Жованни из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Калулу Альдо из команды Ренн делает пас партнеру.
33'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
28'
Шантом Клеман из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
27'
27'
Дьедью Фамара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Мендеш Педру II нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
26'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Данзе Ромен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
23'
23'
23'
Бааль Людовик из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
21'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
20'
Гуркюфф Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Сио Жованни из команды Ренн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
17'
17'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
17'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
17'
16'
Дьедью Фамара из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Мендеш Педру II из команды Ренн делает подножку. Дьедью Фамара заработал фол.
15'
Амальфитано Морган из команды Ренн остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
14'
14'
14'
После удара головой, который сделал Н'Дойе Шейк мяч выносится вратарем на угловой
13'
13'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
12'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
11'
Дьедью Фамара из команды Анже делает подножку. Данзе Ромен заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
8'
Ньяньон Жорис возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Ньяньон Жорис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
7'
Ньяньон Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
6'
Дьедью Фамара получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ньяньон Жорис.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
4'
4'
Капелле Пьеррик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
4'
3'
Томас Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
Траоре Исмаэль из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
3'
2'
Дьедью Фамара из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:0 Ренн
Анже
30.6% (67)
Ничья:
48.4% (106)
Ренн
21% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.5% (93)
1:0 Анже:
19.2% (42)
1:2 Ренн:
10% (22)
2:1 Анже:
6.4% (14)
0:1 Ренн:
5.9% (13)
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